В списках не значился

Поисковики Чувашии разыскивают родственников уроженца деревни Арабоси Урмарского района Михаила Ивановича Фомина, погибшего в 1942 году в Новгородской области. Останки красноармейца 1256-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии были подняты прошлой осенью в урочище «Ольховка» Чудовского района, вместе с останками других бойцов и командиров Красной Армии, умерших от ран в 466 медико-санитарном батальоне.

Эксгумированные из неизвестного ранее санитарного захоронения останки солдат были перезахоронены с отданием воинских почестей в мемориале деревни Мясной Бор. На выяснение, кто именно был похоронен в общей могиле, ушло более полугода. И вот теперь известны имена всех 67 бойцов, среди которых и наш земляк.

К сожалению, имя Михаила Фомина в Книге Памяти Чувашии не увековечено. Удалось выяснить только, что призван он был Березовским военкоматом Омской области. Как сообщил по телефону корреспонденту «СЧ» глава Арабосинского сельского поселения Александр Агеев, ни по документам администрации, ни по воспоминаниям старожилов деревни узнать что-то о Михаиле Фомине не удалось. Глава поселения выразил готовность после прояснения всех обстоятельств внести имя Фомина в списки погибших на обелиске в честь павших защитников Отечества.