Спасаем урожай после дождей

Нынешнее дождливое, с нестабильными температурами воздуха лето вызывает обоснованную тревогу у дачников — дождемся ли урожая? Дождемся — если поможем растениям. Главное сейчас — избежать грибковых заболеваний огородных культур.

В первую очередь от такой погоды страдают пасленовые — картофель, томаты и сладкий перец. Для первых опасна фитофтора (она как раз любит такую влажность, но не засуху), а нормальная температура для созревания вторых — 23-25 градусов. Поэтому грядки с теплолюбивыми растениями в дни, когда температура воздуха снижается, желательно накрывать и утеплять.

Чтобы пресечь распространение фитофторы, картофель и томаты желательно опрыснуть бордоской жидкостью (1%) или хлорокисью меди (0,3%) или любым другим медьсодержащим препаратом (по инструкции). Особенно важно обработать тыльную часть листьев. По словам некоторых огородников, эти химические фунгициды можно применять весь сезон, но за 20 дней до сбора урожая их использование следует прекратить.

Опрыскивания обязательно нужно повторять каждые две недели, не применяя один вид препарата более двух раз за сезон. Например, в июле берем на вооружение «хом», а в августе — бордоскую смесь. И обязательно нужно удалять пораженные листья.

Еще. Как утверждают знатоки, у томатов, как только они начнут цвести, надо удалить все нижние листья — до первой цветочной кисти, чтобы ни один листочек не соприкасался с землей! Дело в том, что возбудители болезни живут в почве и оттуда через листья и плоды расползаются по всем посадкам.

И, конечно, нельзя забывать про прополки — идеальная чистота на грядках залог того, что урожай даже таким капризным летом можно собрать не хуже, чем в предыдущие годы.

Елена Сергеева, Моргаушский район