ЮРИЙ ИСАЕВ, министр образования и молодежной политики Чувашии:

«Чувашия — один из немногих российских регионов, где традиция проведения финальных республиканских игр «Зарница» и «Орленок» не прерывалась с 1968 года. Ежегодно во всех этапах юнармейских игр принимают участие более 30 тыс. детей и подростков. Более 5,5 тыс. школьников и студентов каждый год проходят учебные сборы, увеличивается количество детей и молодежи, занимающихся военно-прикладными и спортивно-техническими видами спорта. В настоящее время ими охвачено более 8 тыс. человек (в 2016 году — более 6,9 тыс.). Развивается и кадетское движение. Почти 4 тыс. школьников получают кадетское образование. Центром военно-патриотического воспитания и кадетского образования в республике является Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза Александра Кочетова».