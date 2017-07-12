Рыбалка по правилам и без

НЕРЕСТОВЫЙ ЗАПРЕТ СНЯТ, НО ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ВОДОЕМАХ ПРОДОЛЖАТСЯ

Напомним, что с 10 апреля по 10 июня для рыболовов-любителей действовал ряд ограничений. Нельзя было на поплавочных и донных удочках привязывать более двух крючков, использовать спиннинг и снасти с резиновым амортизатором. Ловить рыбу разрешалось только с берега и держаться подальше от мест икрометания. Но забота о сохранении и приумножении водных биологических ресурсов не должна ограничиваться только сезонными временными рамками. Это каждодневная задача.

Штраф за сеть и «резинку»

Следуя известному правилу, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, автор этих строк на время окунулся в рабочие будни госинспекторов Средневолжского территориального управления Росрыболовства. Было это еще в мае. Денек выдался холодный. Впрочем, погода баловать нас не спешит даже в июле. Со старшим госинспектором Михаилом Ступаковым и его напарником Михаилом Олениным нам тогда предстояло пройти на катере от Новочебоксарска до Козловки.

На маршруте делаем несколько остановок в местах скопления рыбаков. Нарушений нет. К новым требованиям в период нерестового запрета все относятся с должным пониманием и ответственностью. «И это очень радует, — говорит Ступаков, — сознание людей меняется в лучшую сторону. Да и на нынешнего рыбака-любителя посмотреть-то сегодня приятно. Прекрасная экипировка, отличные снасти. И мусор за собой стали убирать».

Впрочем, есть и исключения из правил. Один из рыболовов, как оказалось при проверке, рыбачил на «резинку», ловко замаскировав ее в песке. Но спрятать подальше садок, где плескалась чехонь, не успел. Провести опытных инспекторов не удалось. Чехонь ведь на удочку не поймать. На обнаруженной у нарушителя снасти с резиновым амортизатором оказалось 15 крючков. Так что пришлось составить протокол по ч.2 ст. 837 КоАП РФ и изъять орудие лова. Как отмечают инспекторы, «резинка» — самый распространенный вид нарушения в нерестовый период.

— А может, предупредить следовало на первый раз и только потом штраф выписывать? — попытался я выступить в качестве адвоката.

— У нас нет стремления кошмарить рыбаков-любителей, но если мы выявили нарушение и не запротоколировали его, то теперь уже сами совершаем должностное преступление, за которое нас следует наказывать, — вежливо объяснили мне в один голос два Михаила. — Мы же на водохранилище не пряники выехали раздавать.

А когда возле Козловки были задержаны браконьеры, поставившие 250-метровую сеть, то у меня все припасенные вопросы отпали сами собой. Какие санкции будут применены к этим людям? Данный случай попадает под действие ч.3 статьи 256 УК РФ. Штраф по этой статье может достигать 300 тысяч рублей…

По возвращении на базу мы условились встретиться после завершения нерестового запрета, чтобы подвести общие итоги.

Их много, и они в тельняшках

Такой разговор состоялся неделю назад в офисе отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Средневолжского территориального управления Росрыболовства по Чувашии. Находится он на улице Ярославской, 76, в Чебоксарах. Называю адрес на случай, если вы что-то обнаружите неладное на водоемах, то можете обратиться к здешним специалистам. В помощи людям, радеющим за сохранность рыбных запасов, они не откажут.

Госинспекторов всего семь человек, но у каждого в распоряжении автомобиль, катер с мощным двигателем, зимой — снегоход. По итогам нерестового запрета старший госинспектор Михаил Ступаков представил такие данные. С 10 апреля по 10 июня выявлено 249 правонарушений, заведено 11 уголовных дел, конфисковано 621 орудие незаконного лова рыбы, изъято ее более 1 тонны. В последние годы есть тенденция к снижению числа нарушений. И этому стоит порадоваться.

Рыбы в Волге и Суре меньше не становится, если судить по тому, что все 17 промысловых участков, имеющихся на территории Чувашии, выбирают свои квоты. Но если сравнить количество и качество водных биологических ресурсов с теми, что были в обозримом прошлом, арифметика будет совсем иной. Ведь знаменитая сурская стерлядь подавалась не только на пиры русских царей, но и к столу генсеков ЦК КПСС, которые правили страной сравнительно недавно. Об этом 43-летний Михаил Ступаков, выросший в селе Порецкое на берегах Суры, знает по рассказам своих односельчан.

С окончанием нерестового запрета у госинспекторов работы меньше не становится, а скорее наоборот — покой теперь им будет только сниться. Ведь если с 10 апреля по 10 июня браконьеров пугали солидные штрафы, то сейчас по административному протоколу их можно наказать всего на 2-5 тысяч рублей.

Но легкой жизни браконьерам ждать не стоит. С 26 мая на водоемах республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Акватория-2017» под эгидой МВД по Чувашской Республике. Продлится оно до 1 октября. В акции принимают участие Росгвардия, Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России, природоохранная прокуратура, Минприроды и, разумеется, Средневолжское территориальное управление Росрыболовства. Как видите, силы немалые, да к тому же большинство носит тельняшки…

МИХАИЛ СТУПАКОВ, старший госинспектор Средневолжского территориального управления Росрыболовства по Чувашии:

— Хорошо, что в последние годы начали восполнять запасы стерляди, выпуская в воду мальков. Делается это в запретной зоне Чебоксарской ГЭС для того, чтобы молодь, а вес ее от 3 до 15 граммов, могла отстояться, набраться сил и только потом скатываться по водоему. Холодная весна и неласковое лето нынешнего года имеют свои плюсы для восполнения рыбных запасов. Я и мои коллеги впервые видели, чтобы все основные породы волжской рыбы метали икру практически одновременно, в 20-х числах мая. Вода в нерестилищах просто закипала в этот период. Вся икра находится в воде, и результаты нереста будут на редкость удачными.

Фото 4vsar.ru: В январе — июне 2017 года в результате контрольно-надзорных мероприятий на водоемах Чувашии выявлено 698 нарушений правил рыболовства. Заведено 20 уголовных дел. Изъято 1229 орудий лова и 1,5 тонны водных биологических ресурсов.