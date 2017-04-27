Имя существительное – в утиль?

ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЗВРАТА ХЛЕБА

На днях Роспотребнадзор одобрил ограничение возврата поставщикам непроданного в торговых сетях хлеба. Такая инициатива дискутируется с осени прошлого года, когда в Минэкономразвития РФ поступил проект соответствующих поправок к Закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», касающихся установления допустимой доли возврата.

Несколько депутатов Госдумы предложили ограничиться 5 проц. вместо прежних 15-18 проц. А по другим источникам — и 20 проц. В столице Чувашии, по данным представителей хлебопекарной отрасли, ежесуточно выпекается порядка 140–150 тонн хлебобулочных изделий. На одном только Чебоксарском хлебозаводе № 2, по словам его генерального директора Сергея Васюхина, около 22 тонн. Из них в среднем 18 проц., или около 4 тонн, из магазинов по истечении срока реализации возвращались обратно. Подобная картина характерна и для остальных крупных предприятий.

До 3 млн. тонн зерна ежегодно теряет страна от высоких объемов возврата хлеба

Просроченные товары для торговли — непроходящая головная боль с сопутствующими немалыми финансовыми издержками. Но она умело избавляется от нее, пользуясь своими преимуществами в отношениях с поставщиками. Ведь сейчас, как известно, не магазин ходит за производителем, а наоборот, поэтому за возможность попасть на торговые полки ему диктуются подчас любые условия. Прежде всего, по возврату «просрочки». По данным руководителя одного из хлебозаводов, ее объемы установлены как бы негласно — не менее 15 проц. Не устраивает — ищите другие полки… Труднее всего попасть в федеральные торговые сети, с мелкими организациями еще можно договориться о безвозвратных поставках, утверждает руководитель.

Иными словами, хлебопеки, по сути, принимают на себя все риски торговых организаций, в том числе по их неоправданно завышенным заказам, неся убытки от несостоявшейся реализации, а также от утилизации и транспортных расходов по доставке продукции. При этом производители выкупают нереализованный хлеб по цене первичного приобретения.

И все же вынуждены идти на это, чтобы сохранить каналы реализации. Но при формировании стоимости продукции хлебопеки вынуждены учитывать в цене возможные риски, связанные с возвратами, что в итоге сказывается на кошельке покупателей.

В идеале, конечно, производить надо ровно столько, сколько будет продано. Но добиться такого «консенсуса», по словам Сергея Васюхина, практически невозможно. В последнее время, правда, появляются специализированные федеральные компании, которые сами выпекают и сами же продают хлеб. Одна из таких прочно обосновывается в Чебоксарах, буквально на глазах расширяя свое присутствие на рынке. Там вопрос с возвратом совсем неактуален, поскольку возвращать приходится самим себе, а вчерашний хлеб продается в этих магазинах только со значительной скидкой.

«Черный» хлеб считается непросроченным в течение 36 часов после выпечки, пшеничный и ржано-пшеничный — в течение суток. А вот изделия из сдобы теряют вкус после 16 часов.

Хлебопекарная промышленность страны, по данным Российского союза пекарей, теряет от возвратов продукции десятки миллиардов рублей. А в целом по стране при нынешних объемах возврата пропадает до 3 млн. тонн зерна при ежегодном валовом сборе более 100 млн. тонн. В Чувашии в 2016 году было собрано более 600 тыс. тонн зерна. По такой статистике потерь в 3 проц. пропало, выходит, около 18 тыс. тонн.

Что делают на заводах с вернувшейся партией просроченного хлеба? Его перемалывают и подмешивают в свежее тесто. В принципе, ничего противозаконного в этом нет — это есть самая настоящая утилизация. Ибо в переводе с латинского слово utilis означает «полезный», а сама утилизация, как толкуют словари, есть использование ресурсов, не находящих прямого применения по назначению, вторичных ресурсов, отходов производства и потребления.

Соответственно такие «вторичные» буханка и батон должны стоить дешевле. По словам хлебопеков, цена партии подобного хлеба «сэконд-хэнд» калькулируется отдельно, с учетом более дешевого сырья. Тут приходится уповать на добропорядочность производителя. Но вот недоброжелательные эксперты сомневаются: мол, разберись, покупатель, из какого теста выпечена буханка — из свежего или с подмесом…

К тому же испеченный из такого теста хлеб невкусный, крошится и быстро портится. Не зря Роспотребнадзор предупреждает, что «процедура возврата на переработку непроданных пищевых продуктов несет в себе риски, связанные с безопасностью такой продукции для здоровья человека». По истечении срока годности в продуктах питания накапливаются разнообразные «патогенные агенты как микробиологической, так и химической природы». При термической обработке большинство микроорганизмов разрушается, однако их токсины способны выдерживать высокие температуры.

Что делает торговля с просроченным хлебом, уже сказано — возвращает на завод. Что станет делать, если возврат уменьшат почти в пять раз? Как сказал корреспонденту директор чебоксарского супермаркета одной из федеральных сетей, «будем утилизировать». В каком смысле, спрашиваю… А в каком еще смысле поступают с просроченным товаром, переспрашивает директор, кроме как выбрасывают на свалку?

Словарей тут явно не читают. Но уж коль не знают более широкого толкования утилизации, так решились бы хоть продавать такой хлеб дешевле, а то и вовсе даром выставлять на лотках у входа для бедных, как это делают за границей.

Я интересовался в организациях по сбору и утилизации отходов, много ли среди них хлеба. В пределах допустимого, ответили мне. Корки, а то и целые краюхи мы видим по утрам в мусорных контейнерах. Но в Интернете недавно гуляли фото из одного региона с горой батонов и буханок в красочной заводской упаковке. Кто выбросил на свалку — так и не выяснилось.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы еще в 2013 году. Но правительство дало отрицательное заключение на инициативу депутатов, посчитав, что запрет навязывания условий по возврату продовольственных товаров уже содержится в законе о торговле. А определение доли возврата — вопрос договоренностей сетей и производителей, но никак не предмет для законодательной инициативы.

Тем не менее парламент возвращается к данной проблеме. Ожидается, что поправки будут способствовать предсказуемости правил заключения и исполнения договоров поставки хлеба, обеспечивающих баланс интересов торговых организаций и хлебопекарных предприятий.

Так что же принесет ограничение? При формировании цены продукции хлебопеки, как уже сказано, вынуждены учитывать возможные риски, связанные с возвратом. При резком его ограничении эти финансовые риски сведутся к минимуму, у хлебозаводов появятся дополнительные денежные ресурсы на модернизацию и улучшение качества продукции, снизится кредитная нагрузка. В итоге это может привести к снижению стоимости продукции. Это с одной стороны. С другой — у пекарей станет меньше возможностей подмешивать в новый хлеб просроченный, вернувшийся из торговли.

Но есть и минус — он в плоскости моральной. Не имея возможности возами возвращать хлеб поставщикам, торговля наверняка больше будет выбрасывать его на помойку. Утилизировать — в ее понимании. А ведь хлеб, как известно, имя существительное.

Фото Максима Васильева: На магазинных полках бывает хлеб с «подмесом» из просроченных изделий.