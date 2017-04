Комментарии Редакция "СЧ" on В каком году газета писала об этом? Татьяна on В каком году газета писала об этом? Igor Virjal on Остановился лифт… Сергей on Цитата номера Георгий Васильевич on Лёд тронулся Аноним on В «Сеспель» возвращается кино любовь петровна on В «Сеспель» возвращается кино Главное Стремился быть ближе к читателю И ВСЕГДА ПОДДЕРЖИВАЛ АВТОРОВ В редакцию «Советской Чувашии» Николай Максимов пришел осенью 1991 года. После «августовского путча» по всей стране начались кадровые перестановки, сменилось руководство и в главной республиканской газете. Нельзя сказать, что человека со стороны приняли все и сразу. Но процесс пошел, началась совместная работа. В непростые рыночные времена журналист и профессиональный писатель Максимов проявил хорошую коммерческую жилку. При нем в газете начал работать рекламный отдел (возглавил который, кстати, бывший главный редактор «СЧ» Исаак Кириллов), была создана собственная киосковая сеть. Появились и новые тематические издания, а в 1994 году «СЧ» перешла на компьютерную верстку.

Пришли в редакцию и новые люди. Они сегодня и вспомнят о работе с Николаем Максимовым. В ЗАЩИТУ ПЕНСИОНЕРОВ

Василий ПЕТРОВ, в 1992–1999 годах – журналист «Советской Чувашии»:

– «Советскую Чувашию» я люблю и сегодня, получая ее, как ветеран газеты, прочитываю от корки до корки. С удовольствием вспоминаю свою работу в редакции. С главным редактором у нас были продуктивные, рабочие отношения, Николай Николаевич всегда поддерживал творческие порывы – и мои, и других журналистов газеты. Я с радостью ездил в командировки по районам Чувашии в поисках героев своих публикаций.

В 90-е годы в «СЧ» было немало громких статей. Материалами Людмилы Смагиной, Николая Васильева, Бориса Кузьмина зачитывались все. Вспоминается один случай, знаменитая «Пенсионная акция» «СЧ». В кризис 1998 года даже пенсии задерживали, и не на один месяц. По инициативе газеты несколько пенсионеров подали в суд на Пенсионный фонд. После долгих разбирательств, только ли федеральное обязательство пенсия, кто ее все-таки конкретно должен платить, и неоднократных переписываний исковых заявлений определился вроде бы конечный ответчик – Минсоцполитики республики. К тому времени в газете уже готовы были напечатать типовое исковое заявление. И если бы даже каждый сотый пенсионер им воспользовался, мало бы никому не показалось. В итоге пришли к компромиссу – всем истцам немедленно (причем наличными) долги вернули. А вскоре, слава богу, потихоньку пенсии начали выплачивать всем. А Борис Кузьмин, как один из вдохновителей, за акцию получил премии Союзов журналистов России и Чувашии. ГАЗЕТУ ПРОДАЕМ САМИ

Ирина КУДРЯВЦЕВА, в 1995–2009 годах – заместитель главного бухгалтера – главный экономист, а затем заместитель генерального директора, коммерческий директор ГУП «Газета «Советская Чувашия»:

– Николай Николаевич обладал всеми качествами, необходимыми руководителю. Обязательный, человек слова. Никогда и ни о ком не говорил ничего плохого, был достаточно строгим и ценил в подчиненных дисциплину. В 1995 году газета стала ГУПом, государственным унитарным предприятием. И организации было рекомендовано сохранить тарифную сетку для дифференциации зарплаты сотрудников. Но это могло обернуться падением заработной платы. Николай Николаевич тогда сделал немало, чтобы разработать свой эффективный порядок стимулирования сотрудников. Для решения этой задачи меня и взяли в «СЧ» заместителем главного бухгалтера, а по сути – специалистом по оплате труда. Как главному редактору удалось отойти от тарифной сетки, остается только догадываться…

Появление газетных киосков – тоже заслуга Николая Николаевича. Уж не знаю, где он этому научился – писатель, журналист, человек, далекий от торговли… Но его волновали и доходы предприятия, и тиражи издания. Поэтому созрела идея быть ближе к читателю, не зависеть от распространителей – создать киосковую сеть. Вскоре после появления первого киоска меня назначили коммерческим директором. Выдвижение на эту должность было для меня сюрпризом, сама в себе я не замечала необходимых для данной работы черт характера. Но главный редактор умел ориентировать людей на большие задачи. КАК ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ?

Сергей ОСИПОВ, журналист «СЧ» с 1996 по 2006 год:

– В ГУП «Газета «Советская Чувашия» я попал в 90-е годы по приглашению тогдашнего генерального директора – главного редактора Николая Максимова. Причем как молодого специалиста (всего год после вуза) меня решили, что называется, «обкатать» в дочернем издании – «Молодежном курьере». Это была одна из принципиальных позиций Максимова – большая взрослая общественно-политическая газета не может объять необъятное. Своя аудитория всегда будет у молодежной, у женской, у городской газеты, у издания для пенсионеров, считал он. Поэтому кроме «МК» в холдинге появились со временем и другие издания.

Из «юниоров» в «основной состав» я попал только через год, а своим там стал спустя еще, наверное, лет пять. И когда Николай Николаевич дал мне первое поручение, конечно, от волнения многое напутал. Правки в итоге сам Максимов внес прямо на полосе, а мне ни слова об этом не сказал ни тогда, ни после.

Не помню случая, чтобы автора оставили один на один с рассерженными «героями». В общении с теми, кто требовал от газеты опровержений, грозил судами и уголовным делом, Николай Николаевич был бескомпромиссен. С его подачи появился в ГУП свой юридический центр, и случаи проигрыша судов стали единичными.

Один из таких – суд с президентом Николаем Федоровым. Поводом для его недовольства послужила публикация по итогам проведенной в редакции газеты «прямой линии». Президент решил подать в суд за клевету. Главред Максимов тогда был в отпуске, мог бы этим отговориться, наказать журналиста, готовившего «прямую линию», и своего заместителя. Тем не менее он не попытался замять скандал, а – не без колебаний, может быть, – пошел на открытый судебный процесс.

Суд с многочасовыми заседаниями редакция проиграла. А Максимов после этого руководил газетой еще несколько лет. ИЗ ДОСЬЕ

Николай Максимов родился 6 января 1944 года в деревне Кошноруй Канашского района. Окончил филологический факультет Мордовского госуниверситета, отделение журналистики Горьковской высшей партийной школы. Трудился в районных газетах «Сентерусен» и «Знамя» (Ибресинский и Козловский районы), в республиканской «Коммунизм ялаве» (ныне «Хыпар»), был главным редактором журнала «Капкан». В «СЧ» проработал с 1991 по 2000 год – главным редактором газеты, а затем генеральным директором – главным редактором ГУП «Газета «Советская Чувашия». Писатель, член Союза журналистов России, Союза писателей России, заслуженный работник культуры Чувашии. Фото из архива редакции

