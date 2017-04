Комментарии Аноним on За рулем без рефлексов Аноним on Льготы ветеранам труда Евгений on Ухаживаем за виноградом Владимир on Льготы ветеранам труда Наталья on В Чувашии увеличен минимальный размер оплаты труда Аспарух on За рулем без рефлексов Думается on За рулем без рефлексов Главное Наука побеждать ЧТОБЫ ПОСЛУЖИТЬ, НАДО ДОУЧИТЬСЯ Говорят, весной призывники охотнее уходят в армию, чем осенью. Ведь «осенникам» приходится два раза носить зимний комплект одежды и, значит, как бы служить две зимы, а срочникам весеннего призыва – только одну. И все же нынешней весной призывается меньше ребят, чем прошлой осенью. Во-­первых, это связано с увеличением числа контрактников, констатируют в Минобороны страны. А во-­вторых, с этого года больше молодых людей будут иметь право на отсрочку.

Как известно, до сих пор учащихся ссузов по достижении 20 лет сразу направляли в армию, вне зависимости от того, закончили они учиться или нет. Но с января 2017 года граждане, получающие среднее профессиональное образование, также имеют право на отсрочку, чтобы завершить обучение.

В остальном весенняя призывная кампания, стартовавшая по всей России 1 апреля, будет проходить по тому же плану, что и в прошлом году, сообщили в военкомате республики. На днях здесь получили задание – отправить в войска 1334 человека. Большая часть срочников поедет служить в части Западного военного округа. 962 человека направят в сухопутные войска, 11 новобранцев определят в военно-космические силы, 65 – в ВМФ, 62 – в ракетные войска стратегического назначения. А вот в воздушно-десантные войска направят только тех призывников, которые прошли подготовку в ДОСААФ и имеют воинскую учетную специальность. Поэтому в этот призыв служить в ВДВ отправятся лишь 10 наших ребят, получивших специальность парашютиста-стрелка в Чебоксарском авиационно-спортивном клубе регионального отделения ДОСААФ России.

– Новобранцев нечасто берут на должности, которые определяют боеспособность армии, – объяснил военком Чувашии Александр Мокрушин на пресс-конференции, посвященной началу весеннего призыва. – Одного года службы не всегда хватает, чтобы срочник стал профессионалом своего дела, скажем, опытным оператором-наводчиком в танке. Поэтому перед ДОСААФ сегодня поставлена задача обучать призывников различным военно-учетным специальностям – водителя, электромеханика, парашютиста и другим. А на должности, которые определяют боеспособность, чаще всего берут контрактников. Первый контракт военнослужащие подписывают на три года, второй – на пять. Вот за это время можно вырастить хорошего специалиста.

По словам военкома, договор с Минобороны России новобранцы имеют право подписать спустя три месяца службы. А вот ребята с высшим образованием могут сразу пойти контрактниками, в этом случае служить они обязаны два года. В прошлый осенний призыв около сотни выпускников вузов Чувашии выбрали контрактную службу. Около 1200 человек проходят подготовку по военно-учетным специальностям в региональном отделении ДОСААФ России Чувашской Республики Между тем на сайте Минобороны указано, что начальная ставка службы по контракту составляет около 20 тысяч рублей для рядового стрелка с выслугой до 2 лет.

В эту сумму входит оклад, материальная помощь, премия за добросовестное исполнение обязанностей. При этом контрактник имеет право на бесплатный проезд в отпуск и обратно для себя и еще одного члена семьи, если служит на Крайнем Севере и приравненных местностях, бесплатно обеспечивается лекарствами, продовольствием (для рядовых и сержантов) и вещевым обеспечением, имеет другие привилегии. Профессиональный защитник Отечества обеспечивается жильем или же получает денежные выплаты на наем жилья. С выслугой лет и ростом по службе денежное содержание заметно увеличивается. Так что для молодого человека в армии открываются весьма неплохие перспективы.

– Сейчас уже нет такого, чтобы люди всячески старались избежать армейской службы, что подтверждает и статистика по уклонистам, которых становится все меньше, – констатировал Александр Мокрушин. – Армия становится более профессиональной. Срочники занимаются интенсивной боевой подготовкой, не отвлекаясь на сопутствующие дела, например, на уборку территории. Мы бываем во многих воинских частях, беседуем с нашими земляками, и если раньше кое-где всплывали жалобы военнослужащих, скажем, на дедовщину, то сейчас такого в основном нет. Да и республика старается поддерживать наших ребят, служащих за пределами региона. В том числе и Глава Чувашии Михаил Игнатьев. В этом году он побывал в Мурманске, где встретился с земляками, проходящими службу в ВМФ, в прошлом году встречался с морскими пехотинцами в Крыму.

В пользу армии работает и Федеральный закон номер 170 от 2 июля 2013 года, согласно которому граждане, не отслужившие в армии, не могут быть приняты на госслужбу, например, в налоговую или в полицию. Но наибольшее влияние на желание молодежи отдать долг Родине оказывают все же патриотическое и спортивное движения, активно развивающиеся в республике, считают в военкомате.

– Думаю, что и девушки, как в фильме «Максим Перепелица», скоро не захотят выходить замуж за не служивших парней, – пошутил военный комиссар Чувашии и вполне серьезно заметил, мол, армия – школа для настоящих мужчин, которые могут добиться в жизни многого. По крайней мере, большинство успешных руководителей, с которыми военкому приходится общаться по долгу службы, прошли армию. КСТАТИ

Две недели назад в Кирове прошел инструкторско-методический сбор по проведению призыва и подготовки граждан к военной службе. По организации призывной кампании 2016 года в Центральном военном округе Чувашия заняла второе место среди военкоматов второго разряда (разряд определяется в зависимости от мобилизационных ресурсов). Фото Олега МАЛЬЦЕВА из архива редакции

? Если раньше призывникам в дальнюю дорогу выдавали сухпайки, то теперь солдат, находящихся в пути более 3 суток, в поезде накормят в вагоне­-ресторане. Таблица: Распорядок дня военнослужащих по призыву

Метки: Армия.



Метки: Главное A A A