Холодильник в посылке

НА МОНИТОРЕ НЕ ТО, ЧТО В НАТУРЕ

Экономия для семейного кошелька получается существенная, к тому же не надо тратить время и силы на хождение по магазинам в поисках нужной вещи. Дистанционно люди покупают не только мелочевку – футболки, наушники, бижутерию, но и мебель, технику, стройматериалы.

Однако такие покупки (билеты в кино или на поезда и самолеты в расчет не берем) находятся в зоне риска: ведь мы не можем товар посмотреть, потрогать, убедиться в его качестве.

Бывает и так, что на экране монитора вещь смотрится замечательно, а «вживую» у нее не та фактура или цвет, может не подойти размер, фасон, не понравиться запах – если дело касается косметики.

Могут возникнуть и другие проблемы – на сайте товар есть, а на складе он уже закончился, пока подвезут новую партию, проходит время, за которое уже можно было сделать покупку в другом месте. Сотрудники интернет-магазина могут проигнорировать заказ, увеличить цену или задержать доставку «в связи с перегруженностью». Вроде бы ничего страшного, но задержка может оказаться весьма разорительной: заказали кафельную плитку, пригласили рабочих, оформили отпуск, а материалы не привезли.

Еще один серьезный риск – возможность нарваться на мошенников. Моя приятельница попала на сайт с огромнейшим выбором техники, причем цены были такими чудесными, что она тут же заказала швейную машинку, о которой давно мечтала. Ей позвонили из интернет-магазина, уточнили заказ, она оплатила покупку через терминал. А потом телефоны отвечать перестали. Разыскать мошенников полиции не удалось.

ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ!

Чтобы не остаться и без товара, и без денег, нужно знать, что на сайте интернет-фирмы должен быть указан юридический адрес продавца, его местонахождение, полное фирменное наименование продавца и изготовителя товара. И, конечно, способ оплаты товара: если нужно перевести деньги на чью-то личную банковскую карту, есть повод насторожиться. Доказать, что вы перевели кому-то деньги не из добрых побуждений, а оплатили покупку, будет довольно сложно.

Кстати, количество жалоб по дистанционной торговле, поступающих в управление Роспотребнадзора по Чувашии, за последние пять лет увеличилось в два с половиной раза. Только за прошлый год сотрудники управления получили более тысячи подобных заявлений. Большинство жалобщиков недовольны тем, что не могут вернуть продавцу товар, в том числе и некачественный. Часть покупателей ввели в заблуждение тем, что на сайте не предоставили правдивую информацию о товаре, о сроках поставки и других важных моментах.

Например, житель республики, заказавший мойку в ванную комнату, ее не получил, потому что мойки уже были сняты с производства. Казалось бы, в чем вина магазина? Однако на момент заказа товар в каталоге был, и ему пришлось выплатить штраф за нарушение права потребителя на достоверную информацию. Еще два «дистанционных» покупателя при поддержке Роспотребнадзора выиграли суды и получили почти 300 тысяч рублей.

ФУФАЙКА ВМЕСТО ШУБЫ

Чтобы иметь меньше проблем, полагают в управлении Роспотребнадзора, покупки проще всего делать в интернет-магазинах, которые располагаются на территории республики либо имеют развитую сеть розничных точек. Однако покупки за рубежом не просто остаются популярными, но и набирают обороты. Как сообщают в Федеральной таможенной службе, только в прошлом году число посылок из-за рубежа превысило 225 млн. штук, а с 2011 по 2016 год объемы международных почтовых отравлений увеличились в 21 раз.

Специалисты по исследованиям РОЦИТ, общественной организации интернет-пользователей страны, уверяют, что более половины всех заграничных покупок приходится на товары из Китая – из-за их дешевизны и разнообразия.

Чем меньше город, тем популярнее китайские товары: малообеспеченные жители не могут позволить онлайн покупки в европейских магазинах или интернет-аукционах. Как правило, там нужно платить немалые деньги за доставку. И если в европейских интернет-магазинах хоть и недешево, но надежно, то при покупках китайских товаров или на интернет-аукционах надо держать ухо востро: защищать свои права придется самостоятельно. Причем наложенный платеж от мошенников не убережет.

…Жительница Чебоксар заказала шубку наложенным платежом, вскрыла ее на почте и увидела, что вместо шубы ей прислали страшненький пуховик. В описи было написано: «верхний одежда – 1 вещь». Возмущенная дама месяц звонила китайскому «поставщику», но на звонки он так и не ответил…

По мнению эксперта Валерия Козлова, прежде чем потратить деньги, необходимо посмотреть, какой у продавца рейтинг, прочитать отзывы тех, кто уже делал у него покупки. Затем связаться с продавцом в чате или по электронной почте и не стесняться задавать вопросы о технических характеристиках, возможности обменять товар или вернуть средства, если обнаружится брак. И особенно следует остерегаться заказывать одежду на китайском рынке: «попасть в размер» – большая удача. Кстати, из-за того, что наши размеры отличаются от китайских, мои знакомые берут для малышей одежду, рассчитанную на детей постарше. Так, для трехлетних выбирают платья и кофточки, которые предназначены на шестилетних. ИМЕЙТЕ В ВИДУ

— Если вы покупаете товар онлайн, на сайте продавца должна быть указана цена товара, условия приобретения и доставки, информация о сроках службы и годности, а также гарантийном сроке. И еще очень важно: должен быть указан срок, в течение которого действует предложение о заключении договора. От заказанного в интернет-магазине товара вы имеете право отказаться в любое время до его получения или в течение семи дней после получения, даже если у вас нет претензий к качеству, просто купленная вещь вам не подошла или не понравилась. При этом у возвращаемого товара, согласно статье 26.1 закона «О защите прав потребителей», должны быть сохранены «товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки». В законе говорится, «отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца. При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов на доставку от потребителя возвращенного товара».

— Если вы совершаете покупки по объявлениям у частных лиц – приобретайте только тот товар, в качестве которого вы можете убедиться лично и забрать его самостоятельно. Никаких переводов на карту, через терминал, никакой предоплаты. Ни в коем случае никому нельзя передавать трехзначные коды проверки подлинности своих электронных карт, указанные на их обороте. Фото kurumsalbilgi.net

? Каждый житель России в прошлом году в среднем потратил на покупки по Интернету более шести тысяч рублей, не считая покупок на зарубежных сайтах.

