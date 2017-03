Комментарии Татьяна on Юрий КАТКОВ: Стараюсь себя воспитывать… Ольга on Юрий КАТКОВ: Стараюсь себя воспитывать… Ольга on Человек с Севера Анна on Юрий КАТКОВ: Стараюсь себя воспитывать… данил on Юрий КАТКОВ: Стараюсь себя воспитывать… Аноним on Человек с Севера гостья on Человек с Севера Главное Африкан СОЛОВЬЕВ: Мне везло на наставников и коллег Мою первую заметку для газеты читал Африкан Соловьев – в то время гендиректор – главный редактор «Советской Чувашии», возглавлявший творческую студию журфака ЧГУ при газете. Нас сразу предупредили: если нужна только оценка в зачетке, то мы ошиблись адресом, но если хотим прочувствовать редакционную кухню, то с интересом кое-чему научат.

– Хорошо помню ваш курс, – откликнулся Африкан Соловьев на мою просьбу об интервью. – Вы были поколением детей, чьи родители – строители заводов, воспитывали вас деды-фронтовики и бабушки, закалившиеся в тылу. Это не могло не сказываться на вашем отношении к учебе.

ЮНКОР, ПОДВОДНИК, ЖУРНАЛИСТ

– Африкан Германович, а кому вы принесли свой первый материал в газету?

– Первую заметку предложил Ядринской райгазете «Знамя труда» еще шестиклассником. В нашей маленькой, в восемнадцать дворов, лесной деревушке Ленино появилась новая конюшня. Это было настолько значимым событием, что не удержался и написал в газету. Заметку напечатали. Вдохновился, начал сотрудничать с райгазетой и очень популярным республиканским детским изданием «Пионер сасси», где умело окрыляли юнкоров.

Еще будучи в старших классах Нискасинской школы Моргаушского района, во Всесоюзном заочном народном университете искусств изучал фотодело, что дало возможность при поддержке наставников работать фотокорреспондентом в штате Батыревской райгазеты, затем продолжить старшим корреспондентом сельхозотдела Моргаушской райгазеты.

Благодарю судьбу, направившую на три года служить на атомную подводную лодку Северного флота, где для моряков слова «честь» и «достоинство» – не пустой звук. Горжусь также учебой у лучших профессоров и журналистов (они вели спецкурсы на журфаке) в Московском госуниверситете имени М.В.Ломоносова. И практически везде и всегда сотрудничал с газетами, подружился с коллегами из многих регионов.

– И началась интересная работа в «Советской Чувашии?

– Интересно всегда, если любишь работу и читателей. Иначе не служил бы журналистике 43-й год. Творческими были и 29 лет в «СЧ», куда в 1984 году пригласили после пяти лет работы в республиканской газете «Молодой коммунист».

В «СЧ» меня опекал заведующий отделом, тоже выпускник МГУ, Владимир Арсюхин. Это была отличная школа профессионализма! Щепетильность наставника дала возможность не формально, а внутренне прочувствовать отличия между ремесленником, пишущим по заданию для газеты, и журналистом, творящим от души для читателя.

Примерно в одно время со мной в «СЧ» пришли Алексей Кряжинов, Лев Васильев, Алена Оленова, Галина Вронская. Нас натаскивали старшие коллеги и консультировал приехавший по направлению ЦК партии заместитель главного редактора журнала «Журналист» Дмитрий Авраамов, с которым многие сотрудники «СЧ» поддерживали творческие, а то и дружеские связи и в 90-е годы.

Писали не только о недостатках, но и о хорошем. Человек труда оставался главным героем газеты. И фотоснимки были в основном рабочих и крестьян с полей, ферм, заводских цехов. Что касается критики, то огульность, бездоказательность в материалах пресекались на корню. От критики не был освобожден никто. Доставалось поименно и министрам, и секретарям обкома партии, и первым лицам районов и городов. И главное – были результаты от публикаций.

– Какой была «Советская Чувашия», когда вы пришли в ее редакцию?

– На медийном поле «СЧ» всегда занимала особое место. Она и сегодня заметно влияет на создание образа, имиджа, привлекательности Чувашии. Поэтому разумный баланс критики и положительных материалов соблюдался всегда. Но самовосхваления не было.

Редактор «СЧ» Михаил Иванов – личность незаурядная, человек удивительной работоспособности – приветствовал творческие поиски, и сам периодически брался за перо. В те годы считалось, что не пишущий редактор – это нонсенс. А еще он решительно защищал корреспондентов от попыток «наезда» со стороны, как говорили тогда, аппаратчиков.

Ядро редакции составляли зубры журналистики, глыбы: Аристарх Иванович Дмитриев, Исаак Пантелеймонович Кириллов, Василий Степанович Подузов, Нина Петровна Полянская, Зоя Григорьевна Анисимова, Леонид Павлович Решетников, Борис Карпович Иванов… Мы учились на их журналистских произведениях, старались перенимать стиль поведения, манеры общения с героями публикаций, тонкости работы над слогом. Главной оценкой было доверие читателей к газете. Что подтверждал тираж «СЧ» – один из лучших среди газет России в расчете на душу населения региона. СВОЕ МЕСТО НА МЕДИЙНОМ ПОЛЕ

– А как изменилась «Советская Чувашия», когда вы стали руководителем? С какими трудностями пришлось столкнуться газете в рыночных условиях?

– Гендиректором – главредом совершенно неожиданно назначили меня в 2000-м. Непреодолимых трудностей не было – в «СЧ» работал уже 16 лет, и, что особенно важно, чувствовал поддержку подавляющего большинства коллег.

Мой предшественник Николай Максимов в 90-е заложил оптимальную основу предприятия рыночного типа. Оставалось только грамотно и последовательно развивать предприятие, задействовать резервы. И коллеги-редакторы из российских регионов, с которыми подружился, не отказывали в советах. Хотя не все давалось просто. Но заслуживают ли трудности того, чтобы о них сейчас вспоминать? Мы развивались, расширялись. В нулевые годы в составе ГУП «Газета «СЧ» было уже 10 изданий: ежедневные «Советская Чувашия» и «Чебоксарские новости», еженедельники «Молодежный курьер», «Пенсионная среда», «Вести Чувашии», «Спорт Чувашии», «Советчица», «Сцена Чувашии», «Госзаказ Чувашской Республики», ежемесячный информационный бюллетень «Собрание законодательства Чувашской Республики».

– Судя по присуждению в 2009 году творческой группе «СЧ» премии Правительства России в области СМИ и другим престижным наградам, газета действительно была на взлете…

– По инициативе Альянса руководителей региональных СМИ России (АРС-Пресс) группу журналистов «СЧ» выдвинули на высокую премию за реализацию модели ежедневной региональной общественно-политической газеты. Конечно, награды были достойны многие: и коммерческий директор Ирина Кудрявцева, и главный бухгалтер Светлана Свищева, и почти все опытные журналисты: Людмила Арзамасова, Елена Зайцева, Вячеслав Иванов, фотокор Вячеслав Романов, Игорь Герасимов, Маргарита Красотина и другие. Но положение о премии разрешало выдвинуть не более пяти человек. И выбор пал на обозревателей Людмилу Смагину и Екатерину Казнину, моих заместителей Виталия Васильева и Александра Белова, а также меня. Жаль, Екатерина Александровна в число лауреатов не попала только из-за технических сбоев при оформлении наградных документов.

В нулевые годы многие журналисты часто побеждали во всероссийских конкурсах, удостоились званий заслуженного работника отрасли, почетных грамот федеральных министерств. Главной оценкой же было доверие читателей к газете. Что подтверждал тираж «СЧ» – один из лучших среди газет России в расчете на душу населения региона.

– В годы вашего руководства в газету вернулись ее бывшие сотрудники: Ольга Резюкова, Лев Васильев, Александр Белов. Помню, Сергей Осипов, Борис Кузьмин уходили и тоже возвращались. Вы их приглашали или они сами просились в родные пенаты?

– По-всякому бывало. В кадровых вопросах каждый человек – отдельная история. Скажу только, что по моему настоянию из газеты не уволился ни один журналист.

Не обходилось и без ошибок. Но все же удалось сформировать команду «СЧ», делавшую одну из лучших региональных газет России, сумевшую реализовать амбициозные проекты, позволявшие в нулевые годы выпускать газету без субсидий. Всегда считал, что руководитель должен иметь заместителей сильных, крепких. И замы по творчеству и коммерции по своим направлениям были профессиональнее меня. «Завтра эстафета. Всем сотрудникам редакции быть обязательно». Такую фразу журналисты «СЧ» традиционно слышали в сентябре от главреда Соловьева. При нем традиционный легкоатлетический пробег на призы газеты стал настоящим спортивным праздником. Эстафета ушла с улиц на стадионы, обрела десятки новых команд и сотни болельщиков; на нее приходили семьями и трудовыми коллективами, приезжали спортсмены из других регионов. В 2003 году на беговую дорожку впервые вышли и журналисты «СЧ». А год спустя эстафета обрела космический масштаб – с 2004-го она посвящена памяти космонавта-3 Андрияна Николаева. НЕ ПРОФЕССИЯ – ОБРАЗ ЖИЗНИ

– Африкан Германович, а помните женщину – многодетную мать из Вурнар, которая жила в аварийном здании без воды и света, и, в конце концов, газета помогла ей получить нормальное жилье? Вот тогда вы чувствовали удовлетворение от работы?

– Подобных историй, когда конкретно полезное, осязаемое удавалось сделать для читателей, было немало. Но все же убежден, что основная миссия газеты несколько иная. Пресса должна содействовать формированию самодостаточных людей, которые, используя свои знания и труд, правовые инструменты и механизмы, размышляя вместе с газетой, могли бы принимать правильные, ответственные решения, совершать достойные поступки. Не случайно при моем редакторстве слоган «СЧ» звучал так: «Газета, с которой советуются».

– Вероятно, вы как-то обыграли название газеты «Советская Чувашия»?

– Настоятельно советовавших и требовавших отказаться от слова «Советская» было предостаточно. Но не мы дали имя газете – не нам от него отказываться. Да и не носит теперь название никакой идеологической нагрузки. Вот и родился слоган с однокоренным словом «Совет».

– Говорят, что журналист – это наблюдатель, указывающий на болевые точки, человек, способный удивляться и заражать этим умением других. Согласны?

– Как не согласиться? Я бы добавил: журналист – это неравнодушный человек с обостренным чувством справедливости и радующийся успехам других. Такие люди всегда составляли костяк редакции «СЧ».

– А еще говорят, что журналист – это не профессия, а образ жизни. Вы продолжаете свою журналистскую деятельность?

– Сейчас, уже в пенсионном возрасте, практически один готовлю к выпуску номера периодического журнала «Агромаш». По сути, весь контент, фотоиллюстрации, макет, первичная корректура – на мне. Офис редакции в Москве. Знаете, чертовски продуктивно и приятно работать, когда никто не поучает и никем не командуешь!

Мои материалы охотно печатают и федеральные журналы об АПК и сельхозмашиностроении, отраслевые интернет-порталы. Хорошие отзывы последовали на цикл интервью в федеральных медиа с губернаторами Владимирской, Тюменской, Челябинской областей, заместителями федеральных министров сельского хозяйства и промышленности, главами комитетов Госдумы о техперевооружении сельского хозяйства. Удачей считаю встречи с легендарным министром СССР Александром Ежевским, много сделавшим для налаживания в Чебоксарах тракторного производства. Несколько интервью с ним также нашли место в ряде федеральных СМИ. По-прежнему хочется, чтобы на российском информационном поле было больше материалов о Чувашии, продукции ее предприятий, чтобы читатели лучше узнавали нашу республику не только из критических публикаций.

Расслабляться нельзя – школа «Советской Чувашии» обязывает держать марку. ИЗ ДОСЬЕ

СОЛОВЬЕВ Африкан Германович родился 20 мая 1956 года в Ядринском районе. В медиаотрасли с 1973 года. Служил в атомном подплаве ВМФ. Участник дальних боевых походов. Окончил факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Работал в Батыревской и Моргаушской райгазетах, газете «Молодой коммунист». С 1984 года в «Советской Чувашии»: корреспондент, зав. отделом, обозреватель, зам. главного редактора, с 2000 по 2013 год – генеральный директор – главный редактор.

В 90-е годы по совместительству был корреспондентом по Чувашской Республике федеральных газет «Сегодня», «Коммерсантъ», информационных агентств «ПРАЙМ-ТАСС», «Постфактум».

Член правления Альянса руководителей региональных СМИ России (АРС-Пресс). Лауреат премий Правительства Российской Федерации в области печатных СМИ, Союза журналистов России, Союза журналистов Чувашии им. Семена Эльгера, Российской национальной премии прессы «Искра». Заслуженный работник культуры Чувашской Республики и Российской Федерации.

