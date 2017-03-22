Помидор в России не должен быть «синьором»

НО ЭМБАРГО ПОКА МАЛО ПОМОГАЕТ

Продуктовое эмбарго на овощи пока недостаточно сказывается в пользу отечественного производителя. По-прежнему на местных прилавках немало заморских огурчиков-помидорчиков.

Об этом на состоявшемся в Чебоксарах всероссийском совещании на тему реализации программы импортозамещения в тепличном овощеводстве в современных экономических условиях высказалась председатель Совета директоров ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская» Евгения Беликова.

Овощи из «запрещенных» государств заполняют наш рынок, видимо, через третьи страны. Правда, по данным заместителя директора департамента растениеводства, химизации, механизации и защиты растений Минсельхоза России Дениса Паспекова, в целом по стране все же значительно сократился ввоз овощей из-за границы. Но непосредственно производители в своей каждодневной практике наверняка сталкиваются с несколько иными плодами продуктового эмбарго.

ЖДЕМ ОПТИМИСТИЧНЫХ ДОКЛАДОВ

Как же добиться, чтобы помидор на российском рынке имел большей частью отечественное происхождение, а не импортное по известному выражению «синьор-помидор»? Об этом шел разговор на совещании. Чувашия – не самый «продвинутый» овощеводческий регион, у нас нет гигантов-теплиц, как в ряде других областей, сказал вице-премьер – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Но регион весьма высоко котируется в плане реализации новейших отраслевых проектов, что делает овощеводство достаточно эффективным.

138 килограммов овощей на человека в год производится в Чувашии при потребности 101 кг

В 2016 году валовой сбор овощей составил 170,8 тыс. тонн – рост на 13,7 проц., в том числе овощей закрытого грунта – 13,4 тыс. тонн с таким же приростом. В расчете на одного жителя в республике произведено 138 кг овощей при потребности 101 кг. Создана современная база хранения для 80 проц. выращиваемой овощной продукции. Ведется работа по реализации инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов в Чебоксарском и Мариинско-Посадском районах. Всего сегодня проектируется около 30 га новых теплиц.

И в целом по стране урожай овощей в минувшем году выдался рекордным, отметил Денис Паспеков. Причем до 20 проц. валового объема выросла доля фермеров. А на долю овощей защищенного грунта приходится 813 тыс. тонн – на 15 проц. больше, чем в 2015 году. Тем не менее обеспеченность такими овощами в стране пока составляет лишь 46 проц.

ДОСЛОВНО

Денис ПАСПЕКОВ, заместитель директора департамента Минсельхоза России:

– В 2017 году в России планируется построить и модернизировать около 200 га теплиц. На всех площадях будут внедряться только новые технологии.

Для полного обеспечения к 2020 году надо произвести дополнительно 900 тыс. тонн. В этот бизнес люди идут, надо только их поддерживать, сказал Паспеков. Ежегодно Минсельхоз отбирает инвестпроекты для субсидирования кредитов и затрат. В нынешнем году отобрано 47 проектов по тепличному овощеводству. По словам представителя Минсельхоза России, в данной отрасли самая высокая инвестиционная активность. Совещание проходило под эгидой ассоциации «Теплицы России».

Во многом благодаря ей с 2011 года удалось остановить стагнацию овощеводства страны. Но проблем еще немало. «Вам какой вариант доклада зачитать – честный, не очень честный, негативный или не очень?» – с иронией поинтересовался перед началом выступления президент ассоциации Аркадий Муравьев. «Давайте оптимистичный», – послышалось из зала.

ДВЕНАДЦАТЬ СТЕПЕНЕЙ ДОСТУПНОСТИ

Продемонстрировав состояние отрасли слайдами, Аркадий Юрьевич продолжил: «А теперь скажу своими словами». Остаются существенные трудности в строительстве теплиц. А точнее – степени доступности, которых всего 12. Главная из них – доступность к финансовым ресурсам. «Банкиры рассказывают, как легко их получить, а кто получал, знает, насколько «легко». Второе – доступность энергоресурсов по приемлемым тарифам. Тепличных компаний, добившихся этого, единицы. Третье – доступность земельных участков, пригодных для сооружения теплиц. «У меня впечатление, будто в стране, кроме косогоров и болот, другой земли нет. Почему-то в основном именно такие участки выделяют тепличникам», – посетовал Муравьев.

Остро стоит и кадровый вопрос. Даже в Московской области работников в теплицы достаточно трудно найти. Не говоря уже о специалистах, которых надо готовить в аграрных учебных заведениях. За последние четыре года, по мнению Аркадия Юрьевича, тут ничего не сделано. Укоренилась практика «блуждающих агрономов»: поработал специалист полгода в одном хозяйстве, заработал – переезжает в другое… Отдельно Муравьев остановился на господдержке. Да, она сейчас немалая, и все же получить субсидии бывает непросто. «Ситуация весьма непрозрачная, критерии подчас малопонятны даже для меня», – сказал он.

Евгения Беликова в продолжение темы эмбарго отметила, что цена реализации огурца у них сегодня на 20 рублей ниже прошлогодней. Это, конечно, хорошо для потребителей, но подтачивает экономику производителя. Заметно теснит наших овощеводов Беларусь. Раньше «Ольдеевская» также вывозила продукцию в Московский регион, но там тоже строятся крупные тепличные комбинаты. А у агрофирмы рынок остается только один – у себя в республике. Еще одна проблема – очень мало отечественной «начинки» для теплиц. Сооружение теплиц в пересчете на гектар «Ольдеевской» еще не так давно обходилось порядка 50 млн. рублей, сейчас – на 20 млн. больше. Но это все же не 300 млн., как в ряде других регионов, отметили участники совещания.

Форум овощеводов проходил в конференц-зале гостиницы «Россия». Кто-то из гостей пошутил – это намек на потребление только российских овощей…

В ТЕМУ

Напомним, в рамках прошедшего в феврале Российского инвестиционного форума в Сочи состоялась рабочая встреча Главы Чувашии Михаила Игнатьева с председателем Совета директоров группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом. На ней было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством республики и группой компаний «Ренова» по реализации инвестиционного проекта «Создание тепличного комплекса в Чувашской Республике». Первые площади тепличного комплекса будут развернуты на 10 гектарах.

На Сочинском форуме продолжились и начатые в Чувашии переговоры с Римским телематическим университетом имени Никколо Кузано о возможности открытия в республике селекционно-семеноводческого центра. Этот проект, кстати, получил поддержку министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. По итогам переговоров Глава Чувашии Михаил Игнатьев и руководитель группы компаний UNICUSANO Стефано Бандекки, не раз приезжавший в нашу республику, подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Чувашии и университетом имени Никколо Кузано по реализации инвестиционного проекта «Создание тепличного комплекса в Мариинско-Посадском районе».

Фото Олега Мальцева