Две столицы подружились

ГОСТЯМ ИЗ ТАТАРСТАНА ЗАПОМНИЛИСЬ НАШИ ТРАКТОРЫ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫШИВКА
На днях Чебоксары посетила делегация специалистов туриндустрии Казани. Гостей провели по традиционным туристическим маршрутам столицы Чувашии. Особенно понравилось казанцам в музеях истории трактора и чувашской вышивки. Ну а после экскурсии татарские гости поделились своим опытом в сфере туризма с чебоксарскими коллегами.
– В Чебоксары мы приехали не случайно, – рассказала директор Комитета содействия развитию туризма города Казани Дарья Санникова на встрече за «круглым столом» в Чувашском национальном музее. – Татарстан и Чувашию связывают история и культура наших народов, добрососедские отношения. У Чебоксар, расположенных на живописном берегу Волги, есть хороший потенциал для развития туризма, и для наших туроператоров город также интересен. Поэтому мы надеемся на тесное сотрудничество и со своей стороны готовы поделиться успешными проектами, идеями.
У города с тысячелетней историей действительно есть чему поучиться. Здесь прекрасно развита индустрия развлечений, большой акцент делается на гастрономический, детский, спортивный и медицинско-оздоровительный туризм. В Казани часто проходят фестивали, соревнования мирового уровня. Только за прошлый год столицу Татарстана посетило 2,5 миллиона туристов.
246 тысяч туристов посетили Чувашию в 2016 году
Конечно, наш туристический поток гораздо ниже, даже если брать республику в целом. Однако в последние годы столица Чувашии все же делает большие шаги. 50 турфирм и 6 туроператоров продвигали туристическое направление в Чебоксарах в 2016 году. Город посетило более 160 тысяч человек, на 24 процента больше, чем годом ранее. Весной и летом много гостей прибывает в столицу Чувашии на теплоходах.
– Нам тоже есть что показать туристам. Столица на глазах благоустраивается и обновляется, – отметила начальник управления культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары Людмила Маркова. – Открываются новые гостиницы, отели. Наблюдается рост инвестиций в гостиничный и ресторанный бизнес. По городу курсируют туристические маршруты. Развивается водный, этнический, образовательный, спортивный туризм. И я уверена, что, когда мы поедем с ответным визитом в Казань и представим свою туристическую отрасль, наши компании тоже смогут заинтересовать татарских коллег своими проектами и наработками.
По итогам встречи членов делегации Казани с представителями Министерства культуры Чувашии и управления культуры администрации Чебоксар стороны договорились и дальше взаимодействовать в области туризма. Пока представители обеих столиц готовят план совместных мероприятий на ближайший год, а после его утверждения будет подписано соглашение о сотрудничестве.
Инфографика Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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