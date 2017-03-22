Две столицы подружились

ГОСТЯМ ИЗ ТАТАРСТАНА ЗАПОМНИЛИСЬ НАШИ ТРАКТОРЫ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫШИВКА

На днях Чебоксары посетила делегация специалистов туриндустрии Казани. Гостей провели по традиционным туристическим маршрутам столицы Чувашии. Особенно понравилось казанцам в музеях истории трактора и чувашской вышивки. Ну а после экскурсии татарские гости поделились своим опытом в сфере туризма с чебоксарскими коллегами.

– В Чебоксары мы приехали не случайно, – рассказала директор Комитета содействия развитию туризма города Казани Дарья Санникова на встрече за «круглым столом» в Чувашском национальном музее. – Татарстан и Чувашию связывают история и культура наших народов, добрососедские отношения. У Чебоксар, расположенных на живописном берегу Волги, есть хороший потенциал для развития туризма, и для наших туроператоров город также интересен. Поэтому мы надеемся на тесное сотрудничество и со своей стороны готовы поделиться успешными проектами, идеями.

У города с тысячелетней историей действительно есть чему поучиться. Здесь прекрасно развита индустрия развлечений, большой акцент делается на гастрономический, детский, спортивный и медицинско-оздоровительный туризм. В Казани часто проходят фестивали, соревнования мирового уровня. Только за прошлый год столицу Татарстана посетило 2,5 миллиона туристов.

246 тысяч туристов посетили Чувашию в 2016 году

Конечно, наш туристический поток гораздо ниже, даже если брать республику в целом. Однако в последние годы столица Чувашии все же делает большие шаги. 50 турфирм и 6 туроператоров продвигали туристическое направление в Чебоксарах в 2016 году. Город посетило более 160 тысяч человек, на 24 процента больше, чем годом ранее. Весной и летом много гостей прибывает в столицу Чувашии на теплоходах.

– Нам тоже есть что показать туристам. Столица на глазах благоустраивается и обновляется, – отметила начальник управления культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары Людмила Маркова. – Открываются новые гостиницы, отели. Наблюдается рост инвестиций в гостиничный и ресторанный бизнес. По городу курсируют туристические маршруты. Развивается водный, этнический, образовательный, спортивный туризм. И я уверена, что, когда мы поедем с ответным визитом в Казань и представим свою туристическую отрасль, наши компании тоже смогут заинтересовать татарских коллег своими проектами и наработками.

По итогам встречи членов делегации Казани с представителями Министерства культуры Чувашии и управления культуры администрации Чебоксар стороны договорились и дальше взаимодействовать в области туризма. Пока представители обеих столиц готовят план совместных мероприятий на ближайший год, а после его утверждения будет подписано соглашение о сотрудничестве.

Инфографика Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики