Приставы вышли «на охоту»

Судебные приставы УФССП России по Чувашии провели очередной рейд по взысканию задолженности, на этот раз в Новочебоксарске.
Вооружившись программным комплексом «Мобильный розыск», который устанавливается на телефон пристава и взаимодействует с официальным сайтом ФССП России, они прошли по местам скопления автотранспорта. Местом рейда стали стоянки, расположенные во дворах и прилегающие к крупным организациям и предприятиям города.
В ходе рейда было проверено более 450 автомобилей, 6 из них попали под арест. 15 владельцам машин, имеющим задолженность до 1,5 тыс. рублей, вручены требования об уплате долга. Всем автолюбителям розданы листовки с информацией о сервисе «Банк данных исполнительных производств». Рейды будут продолжены.
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