В 1924 году в Урмарах открыли первый в Чувашии памятник Ленину

«КАК ЖИВОЙ, ТОЛЬКО НЕ ГОВОРИТ»

Памятники в Чувашии появились еще до революции. Все они были установлены по общественной инициативе на частные пожертвования. В 1869 г. в селе Ильинка (Моргаушский район) появился обелиск в память посещения села великим князем Алексеем Александровичем в 1868 г., в 1912 и 1913 гг. в городе Алатыре и селе Трехизб-Шемурша (Шемуршинский район) соответственно – памятники царю-освободителю Александру II в честь 50-летия отмены крепостного права. Народным можно считать и первый в Чувашии памятник В.И. Ленину, открытый 7 ноября 1924 г. на Урмарской мебельной фабрике «Единство» (бывшей купцов Курбатовых). Знаменательное событие не удостоилось внимания советских летописцев. Расскажем о нем по архивным документам.

Руководителю Советского государства памятники устанавливались уже при его жизни. В январе 1924 г. II съезд Советов СССР постановил соорудить памятники вождю мирового пролетариата в столицах всех четырех союзных республик, а также Ленинграде и Ташкенте, что положило начало монументальной Лениниане, география которой распространилась и на Чувашию.

Идея увековечить образ Ленина родилась у коммунистов фабрики, которые 9 августа 1924 г. на собрании своей ячейки приняли решение об отработке рабочими одного дня с удержанием заработка в фонд строительства памятника. Инициативу поддержал митинг окрестной молодежи, созванный на фабрике 7 сентября в 10-ю годовщину учреждения Международного юношеского дня. В тот же день памятник был заложен на площади перед рабочим клубом.

9 сентября на совещании представителей администрации, профсоюза, коммунистов, комсомольцев и рабочих фабрики была избрана комиссия по строительству памятника в составе – заместитель директора М.Л. Курочкин (председатель) и Ф.А. Титов (помощник председателя) – от администрации, Ф.Т. Ложников (секретарь) – от ячейки РКП(б), К.К. Вастрюк – от ячейки РЛКСМ, Н.М. Михайлов – от комитета профсоюза, Г.М. Егоров – от рабочих. Совещание одобрило проект памятника механика Ф.А. Титова, предложенный Курочкиным.

Начать возводить его решили на следующий день и вести работы силами коммунистов, комсомольцев и членов профсоюза. А для финансирования работ создать фонд строительства памятника, выпустить подписные листы для пожертвований и поставить несколько спектаклей. В тот же день копии протокола совещания отослали в областной и уездный комитеты РКП(б). 24 сентября комиссия отправила в отдел коммерческих изданий Государственного издательства (Москва) заказ на гипсовый бюст Ильича, приложив чертеж памятника (позже выяснилось, что письмо не дошло до адресата).

В проекте памятник представлял собой гипсовый бюст на пятигранном обелиске, опирающийся на квадратный постамент, поставленный на двухступенчатое основание (всего 5 ярусов). Как видно, автора вдохновляла красная звезда, символизирующая единство мирового пролетариата пяти континентов. По форме памятник напоминал монумент царю Михаилу Федоровичу и крестьянину Ивану Сусанину в Костроме. Памятник имел высоту 4,3 м, нижнее основание – 1,8 х 1,6 м. Оно было дубовым, остальные элементы постамента – из железобетона. Предусматривалась ограда из цепей на столбах. Передней стороной памятник был обращен к железнодорожной станции с тем, чтобы взор гипсового вождя был устремлен на Москву.

Автор памятника, Федор Алексеевич Титов (1879–?), был уроженцем Звениговского Затона, до ноября 1922 г. работал на тамошнем заводе водного транспорта, затем перешел на капитально отремонтированную Урмарскую фабрику. Имел начальное образование, в Урмарах стал кандидатом в члены РКП(б).

3 октября областная комиссия по увековечению памяти В.И. Ленина утвердила проект и дату открытия памятника (7 ноября 1924 г.), выразив пожелание поместить на постаменте агитационное «изречение о необходимости смычки города с деревней, с рабочим классом и создании чувашской промышленности», отредактированный вариант которого представить ей на утверждение.

КСТАТИ

Пожертвования на памятник поступили от работников фабрики и местных учреждений (смешанного акционерного общества «Русское общество торговли», пункта хлебопродуктов, почтового отделения, финансовой конторы, телефонной станции, потребительского общества «Океан» и др.), коммерсантов, крестьян. В строительстве памятника участвовали около десяти человек в день, а мастер А.Г. Кноль, сохранивший фабрику от разграбления в годы революций и Гражданской войны, и столяр Г.М. Егоров – постоянно.

Техническое руководство строительными и отделочными работами осуществлял печник Андрей Ухорский. Дело спорилось, и уже к 25 октября площадка вокруг памятника была забетонирована.

В начале октября Курочкин выехал в Москву. В Госиздате ему приглянулся гипсовый бюст Ленина в натуральную величину скульптора Г.В. Нерода (1895–1983), разрешенный к демонстрированию комиссией ВЦИК СССР по увековечению памяти В.И. Ульянова-Ленина (выдавала разрешения на показ и распространение бюстов, барельефов, портретов и других изображений Ленина). Выяснив, что патированный под бронзу бюст из гипса стоит 40 руб., из бронзы – 800, Курочкин попросил Ложникова посоветоваться с директором В.Е. Ефремовым и телеграфировать, какой покупать, хотя понимал, что бронзовый «все-таки есть роскошь… для маленькой области». Вот его отзыв о бюсте: «Исполнен очень хорошо. Как живой, только не говорит». К слову, в 1925 г. работа Нерода получила высокую оценку А.В. Луначарского и была выпущена массовым тиражом для продажи населению.

Получив телеграмму о выборе гипсового бюста, Курочкин 15 октября оплатил его стоимость в отделении Госиздата на Кузнецком мосту. 19 октября, перед отъездом в Минск, писал, что за бюстами большая очередь, а его ежедневные попытки ускорить исполнение заказа не дают результата, поэтому просил направить в Госиздат официальное отношение. Хлопоты увенчались успехом: заказ был получен вовремя. На открытие памятника, назначенное на седьмую годовщину Октября, были приглашены представители отдела местного хозяйства исполкома Советов Чувашской АО (ОМХ), Чувашского обкома РКП(б) и облдревпрофсоюза.

Открытие памятника запечатлено на фотографии, опубликованной в журнале «Сунтал». Затвор фотоаппарата сработал в начале митинга, собравшего много рабочих и молодежи. В руках у них красные флаги, сам памятник украшен полотном алого кумача. Мы знаем, что перед собравшимися выступили комсомолец из деревни Новое Исаково Николаев, успевший перейти на работу в обком комсомола К.К. Вастрюк, некий Вавилов, а также, думаем, В.Е. Ефремов, представитель ОМХ Мольков и другие официальные лица. Чувашский обком РКП(б) поздравил рабочих телеграммой, в которой выразил уверенность, что они выполнят заветы вождя мирового пролетариата.

Вероятно, гипсовый бюст простоял недолго, повторив судьбу первых революционных памятников, сделанных из недолговечных материалов.

ИЗ ДОСЬЕ

Технический руководитель Урмарской фабрики «Единство» Михаил Лукич Курочкин считался в Чувашии большим знатоком мебельного производства. В начале 30-х годов прошлого века он перешел работать на только что открывшийся Шумерлинский деревообрабатывающий комбинат, возглавив цех гнутой мебели. Вместе с ним с Урмарской мебельной фабрики в Шумерлю прибыло несколько десятков рабочих и инженерно-технических работников. М.Л. Курочкин обучил сотни мебельщиков нового предприятия. Позднее он возглавлял технический отдел комбината. (по данным книги «Шумерля. Краткий очерк истории города», Чувашское книжное издательство, 1979 г.)

Юрий ГУСАРОВ

«Взгляд в прошлое» – совместный проект Государственного исторического архива Чувашской Республики и газеты «Советская Чувашия»