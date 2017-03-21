В физкультурных комплексах Чувашии не хватает молодых кадров

КТО НАС ВЫВОДИТ В МАСТЕРА?

Год от года в республике растет число жителей, приобщенных к физической культуре и спорту, создаются новые ФОКи и спортивные центры. Но тем острее сегодня стоит вопрос обеспечения квалифицированными кадрами спортивных учреждений, особенно на селе. Например, основной возраст тренерского коллектива ФОК «Атал» Козловского района – 49 лет. Несмотря на то, что комплекс успешно работает на протяжении восьми лет, редко кто из молодых специалистов просится сюда на работу.

На 15 тысяч человек увеличилось в прошлом году количество жителей республики, занимающихся физкультурой и спортом

«Думаю, эта проблема есть во многих спортивных центрах и школах республики, и, конечно, ее необходимо решать, – отметил директор ДЮСШ – ФОК «Атал» Юрий Петров. – В нашем комплексе отличный трудовой коллектив, но, надо признать, в основном это ветераны. Большие надежды мы возлагаем на целевое направление в вуз, благодаря ему мы надеемся вырастить достойную смену. Так, проучившись на факультете физкультуры ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, выпускники наших школ обязаны будут вернуться в родные пенаты и некоторое время проработать здесь».

Деятели спортивной отрасли понимают, что молодежи сегодня нужна весомая поддержка, чтобы ей хотелось после окончания вуза работать по своему направлению. Например, можно помочь новоиспеченным специалистам с жильем, как решили сделать в том же Козловском районе. По словам директора ФОК «Атал», местные власти планируют выделить муниципальные средства на строительство 16-квартирного дома для молодых специалистов.

НЕ ХВАТАЕТ КАДРОВ И В СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЧЕБОКСАР

«В городе открываются новые спортивные объекты, и нужны люди, которые будут обучать юных спортсменов, любителей физкультуры. Но когда мы встречаемся с выпускниками вузов и предлагаем им работу, первое, о чем они спрашивают: сколько будут платить. Конечно, сегодня тяжело заманить молодого специалиста на зарплату, которая еле дотягивает до 15 тысяч рублей, – посетовал начальник управления физкультуры и спорта администрации города Чебоксары Александр Малов. – Что говорить о человеке с опытом, который не попадает под программы поддержки молодых специалистов? Для желающих работать в отрасли спорта нужен хороший стимул».

Зарплата тренеров-преподавателей по спорту сегодня оставляет желать лучшего. Не секрет, что многим физрукам-мужчинам приходится совмещать свою основную работу с подработкой. Поэтому автор этих строк нисколько не удивилась, увидев на рынке приторговывающего пиротехникой знакомого тренера. По выходным он обучает ее сына плаванию.

Выяснилось, что наш наставник в первой половине дня работает в школе преподавателем физкультуры и ОБЖ, во второй – тренирует ребят в спортивной секции. Отцу двоих детей нередко приходится работать до девяти часов вечера. «Из нашей группы окончивших факультет физкультуры педагогического университета кроме меня еще один работает учителем физкультуры, двое – тренерами, одна девушка – инструктором по плаванию в садике, – рассказал молодой физрук. – Остальные 17 человек ушли в сферу торговли и услуг. Причина понятна: маленькая зарплата, на которую невозможно содержать семью».

Несмотря на то, что количество специалистов в сфере физкультуры и спорта за прошлый год уменьшилось всего на 40 человек, кадровый вопрос уже не раз поднимался на заседаниях коллегии регионального Минспорта. На совещании в октябре прошлого года министр спорта Чувашии Сергей Шелтуков докладывал, что благодаря поддержке правительства республики обеспечено поэтапное повышение средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, в том числе и в системе дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. (По данным регионального министерства, за 9 месяцев 2016 года зарплата педагогических работников учреждений дополнительного образования сферы физической культуры и спорта Чувашии составила чуть более 17 с половиной тысяч рублей).

Однако на итоговом заседании коллегии Минспорта Чувашии, состоявшемся в минувшую пятницу, говорили все больше о достижениях года, нежели о проблемах в отрасли.

«Главное, что удалось сделать благодаря нашей совместной работе, – отметил министр спорта Чувашии, – приобщить 40,7 процента населения республики к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и по этому основному показателю отрасли наш регион в числе наиболее успешных в России». Достижением года стала и победа во Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в направлении «Физическая культура и массовый спорт». К слову, в прошлом году в республике проведено 1700 спортивно-массовых мероприятий.

Более 150 спортсменов Чувашии по 23 видам спорта вошли в официальные списки кандидатов в сборные команды России в 2016 году. Кстати, готовят будущих чемпионов в республике 970 квалифицированных специалистов, из них штатных тренеров – 551 человек. По итогам выступлений своих воспитанников они получают премии, что является хорошим стимулом для дальнейшей работы. Но при всем этом мониторинг, проводимый общественными организациями республики, указывает на сокращение штатных тренеров в ФОКах. Проблема есть и в нерациональном использовании физкультурно-спортивных комплексов в некоторых муниципалитетах республики, но это уже тема для отдельной публикации.

По словам Сергея Шелтукова, Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев призвал администрации муниципальных образований обеспечить работу спортивных объектов максимально эффективно и с полной нагрузкой, а также вести систематический анализ качества работы тренерского состава. «Мы хотим видеть в системе физической культуры и спорта истинных фанатов своего дела, воспитывающих не только чемпионов, но прежде всего здоровое поколение. Необходимо оценивать работу тренера не по затраченному времени, а по достигнутым результатам», – говорил на заседании министр спорта Чувашии.

Остается надеяться, что усилия наших тренеров, настоящих фанатов спорта, будут оценены по достоинству. А иначе кто же тогда будет растить чемпионов и выполнять главную задачу министерства на 2017 год – приобщать к спорту еще больше людей? Ведь доля жителей республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом, нынче должна составить не ниже 41,2 процента.

Особо отличились девушки

На итоговом заседании коллегии Минспорта состоялась и церемония награждения победителей и призеров республиканских смотров-конкурсов по итогам 2016 года. Были отмечены лучшие спортсмены высшего спортивного мастерства Наталья Хлесткина, Татьяна Акимова, Анастасия Петрова. Чествовали и лучших спортсменов спортивного резерва, среди которых тоже все девушки.

Награды министерства получили также спортсмены по адаптивному спорту, лучшие тренеры. За активное освещение спортивной жизни республики отмечены журналисты и местные СМИ. В числе награжденных – редакция газеты «Советская Чувашия».

Фото daina-vova.ru

? Ученики 214 школ республики (47 проц.) в рамках третьего часа урока физкультуры в неделю занимаются в бассейнах оздоровительных спорткомлексов.

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