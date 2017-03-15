Указом Главы Чувашской Республики от 13 марта вводится должность главного архитектора Чувашской Республики

ГЛАВНЫЙ ПО ЗОДЧЕСТВУ

Это должностное лицо призвано осуществлять единую политику в области архитектуры и градостроительства, направленную на решение текущих и перспективных задач комплексного социально-экономического развития территорий муниципальных образований и населенных пунктов республики, создание благоприятных условий для проживания, труда, быта и отдыха людей. Безусловно, не останутся без внимания главного архитектора вопросы точечной застройки, сохранения территорий и зданий исторического значения и создания условий для реализации в строительстве так называемого «синтеза нового и старого». Хотя многие эксперты называют главной задачей будущего архитектора – «использовать все возможности диалога между властью, бизнесом и архитекторами, чтобы реализовывать полномочия одних, убеждать других и предоставлять четкие регламенты третьим».

Правильным и реформаторским назвал указ Михаила Игнатьева председатель Союза архитекторов Чувашии Сергей Лукиянов. Главный архитектор Чувашии должен стать главным во всем архитектурном процессе. Для этого ему надо стать посредником в общении населения с властью. Это позволит избежать ошибок в развитии городов и населенных пунктов республики. Сергей Лукиянов уверен, что с введением новой должности необходимый импульс получат реставрационные работы. Ведь задача архитекторов состоит не только в том, чтобы строить новые здания, но и сохранять наследие, созданное предыдущими поколениями зодчих.

С ним соглашается и заслуженный строитель России, почетный гражданин города Чебоксары Евгений Тертышный. «Сегодня, – считает он, – необходимо поднять на должную высоту статус архитекторов, деятельность которых по большей части свелась к разработке фасадов зданий, а ведь они должны заниматься масштабными задачами, анализировать ситуацию. Речь идет о формировании качественной жилой среды, и делаться это должно на высоком профессиональном уровне».