Время активных

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Стать волонтером может любой желающий от 18 до 70 лет. Но самые активные все же молодые. Фото Максима ВАСИЛЬЕВА

ВОЛОНТЕРЫ УЧАТ ЯЗЫКИ И ГОТОВЯТСЯ К ПОЕЗДКЕ В СОЧИ

На сайт XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи, продолжают поступать заявки от потенциальных волонтеров и участников. На 50 мест уже есть более пятисот заявок. Среди тех, кто хочет стать волонтером, и Александр Сорокин из Чебоксар. Молодой человек еще не знает, удастся ли ему пройти собеседование, но он уже определился, о чем поведает иностранной молодежи в случае успеха. Это будут рассказы о городах России и ее столице, о Байкале, Чувашии и родных Чебоксарах…
Студентка ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Лилия Азизова так далеко не загадывает. Но она уверена: фестиваль может подарить ей много общения и новых друзей, помочь приобрести бесценный организаторский опыт. «Я заполнила анкету, надеюсь, мне позвонят», – говорит девушка. Частью масштабного мероприятия мечтает стать и член молодежного правительства чувашской столицы Вероника Александрова. «Поехать хотят многие, но квота, к сожалению, мала», – отмечает она, объясняя, почему теперь учит английский с особенным рвением.

Более 10 человек на место – конкурс в Центре привлечения и подготовки волонтеров в Чебоксарах

…Мнениями и переживаниями ребята делились на открытии Центра привлечения и подготовки волонтеров для XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, куда прибыли и высокие гости, и желающие стать добровольцами. Информстойка, фотографии фестивалей прошлых лет, релакс-зона с креслами-мешками, места для собеседований: в центре все готово для того, чтобы не только отобрать лучших кандидатов, но и позволить им погрузиться в атмосферу фестиваля, а перед собеседованием – немного расслабиться.
Анна Захматова: «100 лет – это не возраст. Желаю оставаться всегда «молодым изданием», полным готовности идти в ногу со временем и поддерживать инициативы молодых. Счастья, любви и мирного неба!» Фото Максима ВАСИЛЬЕВА«Волонтеры – это визитная карточка, это лицо любого события, и по тому, как вы встречаете гостей, судят о стране и ее гостеприимстве», – обращаясь с приветственной речью к молодым, премьер-министр Чувашии Иван Моторин пожелал им пройти конкурсный отбор и запомнить дни, проведенные в Сочи, на всю жизнь. Недаром сегодня в волонтеры записываются и участники Фестивалей 1957 и 1985 годов, заметил он.
В этот день звучали официальные языки фестиваля. Так, речь председателя Кабинета Министров республики синхронно переводилась на английский. Слова главы города Чебоксары Ирины Клементьевой, заявившей, что «волонтер – это звучит гордо», – на испанский. Вслед за русским и на французском можно было прослушать призыв министра образования Чувашии Юрия Исаева достойно представить на международном мероприятии не только Россию, но и Чувашию. А на китайском продублировали обращение Анны Захматовой – руководителя Дирекции по работе с волонтерами Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Она выразила надежду, что вместе нам удастся показать: Россия – мирная страна и готова к диалогу.
В волонтерский центр Чебоксар могут обращаться не только жители Чувашии, но и наши соседи из ближайших регионов Поволжья. Заявки все еще принимаются на сайте фестиваля Russia2017.com, где можно зарегистрироваться либо в качестве волонтеров (ими, кстати, могут стать и люди «серебряного» пенсионного возраста), либо в качестве участников.
Последних, между прочим, также немало. По словам начальника управления молодежной политики Минобразования республики Анны Головиной, квота на Чувашию составляет 125 человек, и это хорошая цифра: по количеству участников мы на одиннадцатой позиции среди регионов России. Кстати, уже сейчас на одно место претендуют пять кандидатов.
«Среди участников фестивалей разных лет – люди с активной жизненной позицией, – особо подчеркнула Головина. – Бывший директор Дворца пионеров Мария Шелевая, ректор Чебоксарского кооперативного института Валерий Андреев, старший преподаватель Московского автодорожного института Людмила Боброва… Время показало: выбор участников был сделан правильно».

НОВАЦИИ
В отличие от Фестивалей 1957 и 1985 годов в отборе волонтеров на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов будет участвовать робот Вера. Добровольцев она опросит по телефону. Затем подходящих кандидатов пригласят в центр на очное собеседование, а отобранные волонтеры пройдут обучение – в Чебоксарах и Сочи.

Все еще раздумываете, принимать ли участие в фестивале? Поторопитесь. Прием заявок от волонтеров заканчивается 31 марта. Участников регистрируют чуть дольше – до конца апреля. И совсем поджимают сроки тех, кто решился разработать талисман XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Работы на конкурс принимаются по 15 марта. Победителя пригласят стать участником мероприятий в Сочи.

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14.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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