Не так страшен судебный пристав

ЕСЛИ НЕТ ПРОБЛЕМ С ДОЛГАМИ

Ну а если есть, общения с ним не миновать. Как отметил на недавней пресс-конференции главный судебный пристав Чувашии Анатолий Иванов, ежегодно в производстве УФССП по Чувашии находится порядка 800 тысяч исполнительных документов.

4,8 млрд. рублей взыскали приставы-исполнители с должников в 2016 году.

ВОДИТЕЛЕЙ ШТРАФУЮТ ЧАЩЕ

Прошлый год не стал исключением. Основная масса взысканий – это административные штрафы, львиную долю которых составляют штрафы по линии ГИБДД: в прошлом году их взыскано на сумму 125,5 млн. рублей.

Главный пристав заметил, что нарушители ПДД «начинают все-таки умнеть», стараются не тянуть с уплатой штрафов. Несомненно, тут стимулирующую роль в немалой степени играет прошлогоднее нововведение – 50-процентная скидка на штраф, если нарушитель ПДД оплатит его в течение первых 20 дней с момента вступления в силу административного документа о правонарушении. А чтобы не опоздать воспользоваться этой льготной скидкой, гражданам надо самим отслеживать, есть ли за ними долговые «грешки».

НЕ ПЛАТИШЬ АЛИМЕНТЫ – ПОД АРЕСТ!

Среди социально-значимых исполнительных производств доминируют взыскания по алиментам, заработной плате, ЖКУ, задолженностям в пользу ресурсоснабжающих организаций, налоговым сборам.

Анатолий Иванов отметил, что с июля прошлого года изменился порядок привлечения к ответственности лиц, которые уклоняются от уплаты алиментов. Раньше должника надо было найти и дважды вручить предупреждения о необходимости выплатить деньги на содержание детей, а сейчас все намного проще.

Если после возбуждения исполнительного производства должник два месяца не платит алименты, его привлекают к административной ответственности – арест на 15 суток или обязательные работы до 150 часов. А если после этого в течение месяца – двух он так и не приступит к выполнению алиментных обязательств, уже возбуждается уголовное дело.

– В прошлом году по этому алгоритму было возбуждено лишь около 30 уголовных дел, а за два месяца нынешнего – уже сто. Наша задача – заставить должника выплатить алименты, и время показывает, что после административного наказания они, как правило, начинают платить, – рассказал Анатолий Иванов.

ЖИЛЬЦА В СУД ТЕПЕРЬ НЕ ЗОВУТ

Более 30 тысяч исполнительных производств было возбуждено о взыскании задолженностей по жилищно-коммунальным услугам на сумму свыше 500 млн. рублей. По 15 тысячам оконченных дел взыскано 215 млн. рублей.

Опять-таки с середины прошлого года существенно изменился порядок взыскания задолженности по ЖКУ, ускоривший эту процедуру. Сейчас УК собирает комплект документов без участия жильца-должника и относит его в суд, который в течение пяти дней рассматривает их. И если есть основания, выносит решение о взыскании долга (должник лишь вправе обжаловать его). Только за январь – февраль этого года в службу приставов на исполнение поступило более двух тысяч судебных приказов.

КОЛЛЕКТОРЫ ПОД ПРИСМОТРОМ

С нынешнего года служба судебных приставов наделена полномочиями контролировать деятельность коллекторов, «выбивающих» просроченные задолженности.

Для утонувших в долгах граждан это в определенной степени благо – теперь можно пожаловаться на особо ретивых «посредников», в частности, между нерассчитавшими своих финансовых возможностей заемщиками и банками. А должников по кредитам в республике немало. В прошлом году в производстве приставов находилось 35783 исполнительных документа на сумму 9,4 млрд. рублей.

По информации Анатолия Иванова, главного судебного пристава Чувашии, в России на начало марта зарегистрировано около 70 коллекторских компаний, некоторые их филиалы работают в нашей республике. В Чувашии зарегистрированных организаций нет, но, скорее всего, будут. Кстати, одна уже изъявила желание зарегистрироваться по части коллекторской деятельности, сейчас она проходит процедуру регистрации.

Закон о коллекторах, вступивший в силу с января этого года, ввел для них жесткие ограничения. В частности, коллектору разрешено лишь информировать должника об имеющейся задолженности и условиях ее погашения. Для этого он может лично встречаться с должником, но не чаще одного раза в неделю. Звонить не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. При этом запрещается беспокоить должника ночью, применять любое давление – физическое, психологическое, причинять вред здоровью и имуществу людей. Нельзя сообщать о долге родственникам, коллегам, публиковать эту информацию в Интернете, скрывать данные о себе.

За нарушения установлена административная ответственность: штрафы от 500 тысяч до 2 млн. рублей с возможностью дисквалификации. А вообще перечень установленных запретов достаточно обширен. Первое требование – все коллекторские компании должны быть внесены в государственный реестр, иметь официальный веб-сайт, заключить договор страхования ответственности на сумму минимум 10 млн. рублей и иметь чистые активы в таком же размере.

Ну а если недобросовестные коллекторы не пожелают светиться в государственном реестре, как с ними бороться? В такой ситуации главный пристав республики советует гражданам обращаться в их ведомство, там разберутся, что представляет собой организация. Кстати, два обращения уже поступило в службу приставов, одно как раз касается незаконных действий коллекторской организации из числа «подпольных». Кстати, законом предусмотрены довольно «крутые» штрафы для таких организаций.

В ходе общения с журналистами руководитель службы приставов акцентировал внимание на проблеме, которая нуждается в оперативном разрешении. Анатолий Иванов считает, что необходимо создать в банках социальные счета, куда бы переводились «детские деньги» и другие выплаты по части господдержки, алименты.

А пока что они универсальные. Когда пристав видит номер счета, он не знает, откуда на него поступают деньги. Да и не все банки проверяют источник их поступления. В результате пристав направляет туда постановление о списании денег и нередко оказывается крайним: вот забрал в счет погашения долга даже детские пособия… «Наверное, гражданину без разницы, кто из нас виноват. Но такого быть не должно. Государство обязано решить эту проблему», – считает главный пристав Чувашии. По его сведениям, Сбербанк к концу нынешнего года обещал помочь в этом деле.