ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
12:54 10.03.2017
В дни майских праздников назначено более 240 дополнительных рейсов поездов дальнего следования
12:01 10.03.2017
Обсуждены вопросы усиления мер по предотвращению заноса и распространения возбудителей высокопатогенного гриппа А птиц
11:46 10.03.2017
Сегодня в республике проходит рейд «Пешеходный переход»
11:25 10.03.2017
Глава Чувашии провёл заседание рабочей подгруппы Государственного совета РФ
10:03 10.03.2017
МегаФон запустил высокоскоростную сеть 4G в Шумерле
8:05 10.03.2017
Минтруд Чувашии трудоустроит 42 тысячи жителей республики
18:15 09.03.2017
Фальшивки в Чувашии пошли на убыль
18:04 09.03.2017
Прокурор Чувашской Республики Сергей Легостаев освобожден от занимаемой должности
17:55 09.03.2017
В Чувашии ищут предполагаемого серийного убийцу
16:12 09.03.2017
Михаил Игнатьев в Москве провёл рабочую встречу с руководителем Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
  • Лидия on Автобаза Администрации Главы Чувашской Республики среди других регионов слывет клубом ретро-автомобилей
  • Виктор on Автобаза Администрации Главы Чувашской Республики среди других регионов слывет клубом ретро-автомобилей
  • калькулятор on Автобаза Администрации Главы Чувашской Республики среди других регионов слывет клубом ретро-автомобилей
  • Николай on Автобаза Администрации Главы Чувашской Республики среди других регионов слывет клубом ретро-автомобилей
  • Гость on От Алатыря до Ядрина
  • Владимир on Как заранее позаботиться о том, чтобы ребенок родился здоровым
  • Александр on Как заранее позаботиться о том, чтобы ребенок родился здоровым
    		•
    Главное, Право
    Не так страшен судебный пристав

    Сейчас за подобное «извещение» на входной двери дома коллекторов призовут к ответу. Фото spbka.ruЕСЛИ НЕТ ПРОБЛЕМ С ДОЛГАМИ

    Ну а если есть, общения с ним не миновать. Как отметил на недавней пресс-конференции главный судебный пристав Чувашии Анатолий Иванов, ежегодно в производстве УФССП по Чувашии находится порядка 800 тысяч исполнительных документов.

    4,8 млрд. рублей взыскали приставы-исполнители с должников в 2016 году.

    ВОДИТЕЛЕЙ ШТРАФУЮТ ЧАЩЕ
    Прошлый год не стал исключением. Основная масса взысканий – это административные штрафы, львиную долю которых составляют штрафы по линии ГИБДД: в прошлом году их взыскано на сумму 125,5 млн. рублей.
    Главный пристав заметил, что нарушители ПДД «начинают все-таки умнеть», стараются не тянуть с уплатой штрафов. Несомненно, тут стимулирующую роль в немалой степени играет прошлогоднее нововведение – 50-процентная скидка на штраф, если нарушитель ПДД оплатит его в течение первых 20 дней с момента вступления в силу административного документа о правонарушении. А чтобы не опоздать воспользоваться этой льготной скидкой, гражданам надо самим отслеживать, есть ли за ними долговые «грешки».
    НЕ ПЛАТИШЬ АЛИМЕНТЫ – ПОД АРЕСТ!
    Среди социально-значимых исполнительных производств доминируют взыскания по алиментам, заработной плате, ЖКУ, задолженностям в пользу ресурсоснабжающих организаций, налоговым сборам.
    Анатолий Иванов отметил, что с июля прошлого года изменился порядок привлечения к ответственности лиц, которые уклоняются от уплаты алиментов. Раньше должника надо было найти и дважды вручить предупреждения о необходимости выплатить деньги на содержание детей, а сейчас все намного проще.
    Если после возбуждения исполнительного производства должник два месяца не платит алименты, его привлекают к административной ответственности – арест на 15 суток или обязательные работы до 150 часов. А если после этого в течение месяца – двух он так и не приступит к выполнению алиментных обязательств, уже возбуждается уголовное дело.
    – В прошлом году по этому алгоритму было возбуждено лишь около 30 уголовных дел, а за два месяца нынешнего – уже сто. Наша задача – заставить должника выплатить алименты, и время показывает, что после административного наказания они, как правило, начинают платить, – рассказал Анатолий Иванов.
    ЖИЛЬЦА В СУД ТЕПЕРЬ НЕ ЗОВУТ
    Более 30 тысяч исполнительных производств было возбуждено о взыскании задолженностей по жилищно-коммунальным услугам на сумму свыше 500 млн. рублей. По 15 тысячам оконченных дел взыскано 215 млн. рублей.
    Опять-таки с середины прошлого года существенно изменился порядок взыскания задолженности по ЖКУ, ускоривший эту процедуру. Сейчас УК собирает комплект документов без участия жильца-должника и относит его в суд, который в течение пяти дней рассматривает их. И если есть основания, выносит решение о взыскании долга (должник лишь вправе обжаловать его). Только за январь – февраль этого года в службу приставов на исполнение поступило более двух тысяч судебных приказов.
    КОЛЛЕКТОРЫ ПОД ПРИСМОТРОМ
    С нынешнего года служба судебных приставов наделена полномочиями контролировать деятельность коллекторов, «выбивающих» просроченные задолженности.
    Для утонувших в долгах граждан это в определенной степени благо – теперь можно пожаловаться на особо ретивых «посредников», в частности, между нерассчитавшими своих финансовых возможностей заемщиками и банками. А должников по кредитам в республике немало. В прошлом году в производстве приставов находилось 35783 исполнительных документа на сумму 9,4 млрд. рублей.

    По информации Анатолия Иванова, главного судебного пристава Чувашии, в России на начало марта зарегистрировано около 70 коллекторских компаний, некоторые их филиалы работают в нашей республике. В Чувашии зарегистрированных организаций нет, но, скорее всего, будут. Кстати, одна уже изъявила желание зарегистрироваться по части коллекторской деятельности, сейчас она проходит процедуру регистрации.

    Закон о коллекторах, вступивший в силу с января этого года, ввел для них жесткие ограничения. В частности, коллектору разрешено лишь информировать должника об имеющейся задолженности и условиях ее погашения. Для этого он может лично встречаться с должником, но не чаще одного раза в неделю. Звонить не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. При этом запрещается беспокоить должника ночью, применять любое давление – физическое, психологическое, причинять вред здоровью и имуществу людей. Нельзя сообщать о долге родственникам, коллегам, публиковать эту информацию в Интернете, скрывать данные о себе.
    За нарушения установлена административная ответственность: штрафы от 500 тысяч до 2 млн. рублей с возможностью дисквалификации. А вообще перечень установленных запретов достаточно обширен. Первое требование – все коллекторские компании должны быть внесены в государственный реестр, иметь официальный веб-сайт, заключить договор страхования ответственности на сумму минимум 10 млн. рублей и иметь чистые активы в таком же размере.
    Ну а если недобросовестные коллекторы не пожелают светиться в государственном реестре, как с ними бороться? В такой ситуации главный пристав республики советует гражданам обращаться в их ведомство, там разберутся, что представляет собой организация. Кстати, два обращения уже поступило в службу приставов, одно как раз касается незаконных действий коллекторской организации из числа «подпольных». Кстати, законом предусмотрены довольно «крутые» штрафы для таких организаций.
    В ходе общения с журналистами руководитель службы приставов акцентировал внимание на проблеме, которая нуждается в оперативном разрешении. Анатолий Иванов считает, что необходимо создать в банках социальные счета, куда бы переводились «детские деньги» и другие выплаты по части господдержки, алименты.
    А пока что они универсальные. Когда пристав видит номер счета, он не знает, откуда на него поступают деньги. Да и не все банки проверяют источник их поступления. В результате пристав направляет туда постановление о списании денег и нередко оказывается крайним: вот забрал в счет погашения долга даже детские пособия… «Наверное, гражданину без разницы, кто из нас виноват. Но такого быть не должно. Государство обязано решить эту проблему», – считает главный пристав Чувашии. По его сведениям, Сбербанк к концу нынешнего года обещал помочь в этом деле.

    СПРАВОЧНО
    В 2016 году УФССП по Чувашии взыскано 715 млн. рублей в пользу ресурсоснабжающих организаций, свыше 907 млн. рублей налогов, 2,7 млрд. рублей по кредитным долгам, взыскана задолженность по зарплате в сумме 64 млн. рублей.

    Опубликовать в своем блоге livejournal.com

    Метки: Главное, Право, .

    10.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

    Оставить комментарий

    Ваше имя:

    Скажите, что думаете

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

    Колумнисты
    Смотр строя и песни

    Евгения ФЕДОРОВА, блогер

    На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
    Рубрики
    Архив
    Март 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Фев    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 76 queries in 0,675 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев