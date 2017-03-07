В Шемурше помнят штурмана

Митинг-реквием, посвященный памяти штурмана Павла Прусакова, прошел в Шемуршинском районе.

75 лет назад, 2 марта 1942 года, в этом районе близ лесного поселка Муллиная разбился самолет Р-6 Военно-воздушных сил Балтийского флота. А на следующий день скончался один из членов экипажа, Павел Прусаков. Похоронили его рядом с поселком (нынче – территория национального парка «Чаваш вармане»).

О судьбе Павла Прусакова читатели нашей газеты знают: в рубрике «Будем помнить» о нем рассказал председатель совета Чувашского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Евгений Шумилов («Обелиск на лесной опушке», «СЧ» от 1 и 3 февраля). За могилой погибшего штурмана сейчас ухаживают жители поселка и сотрудники парка. А заодно рассказывают посетителям парка о трагической истории военного самолета и короткой жизни молодого летчика.

На митинг у солдатского обелиска собрались представители нескольких поколений – от ветеранов до юных поисковиков и кадетов. Выяснилось, кстати, что дед нынешнего директора национального парка погиб в 1944 году в Вышневолочковском районе Калининской области. Именно оттуда был родом погибший штурман Павел Прусаков…