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19:38 07.03.2017
Президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин: Чувашия – динамично развивающийся и инвестиционно привлекательный регион
19:22 06.03.2017
435 млн рублей планируется направить в 2017 году на реконструкцию Московского моста в Чебоксарах
19:38 07.03.2017
Президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин: Чувашия – динамично развивающийся и инвестиционно привлекательный регион
16:30 07.03.2017
Михаил Игнатьев вручил госнаграды женщинам: «Трудом и преданностью каждого из вас создается слава Чувашии»
16:00 07.03.2017
В Чувашии увеличили штраф за нарушение порядка распоряжения государственным имуществом
15:11 07.03.2017
Кабмин Чувашии отобрал проекты для финансовой поддержки из республиканского бюджета
17:14 06.03.2017
17 медалей разного достоинства завоевали легкоатлеты Чувашии на Кубке и первенстве России по спорту лиц с ПОДА
17:06 06.03.2017
Президент «Деловой России» Алексей Репик: Правительство Чувашии, Глава региона Михаил Игнатьев понимают запросы и делового сообщества, и граждан республики
15:52 06.03.2017
В 2017 году на реконструкцию Московского моста в Чебоксарах планируется направить 435 млн рублей
15:51 06.03.2017
Амбулифт для людей с ограниченными возможностями в Чебоксарском аэропорту появится к сентябрю 2017 года
14:42 06.03.2017
Стартапы из Чувашии стали призерами Russian Startup Tour Open Innovations 2017
14:10 06.03.2017
На еженедельном совещании Правительства Чувашии подведены итоги Российского инвестиционного форума
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    Главное, Новости
    В Шемурше помнят штурмана

    Митинг-реквием, посвященный памяти штурмана Павла Прусакова, прошел в Шемуршинском районе.
    75 лет назад, 2 марта 1942 года, в этом районе близ лесного поселка Муллиная разбился самолет Р-6 Военно-воздушных сил Балтийского флота. А на следующий день скончался один из членов экипажа, Павел Прусаков. Похоронили его рядом с поселком (нынче – территория национального парка «Чаваш вармане»).
    О судьбе Павла Прусакова читатели нашей газеты знают: в рубрике «Будем помнить» о нем рассказал председатель совета Чувашского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Евгений Шумилов («Обелиск на лесной опушке», «СЧ» от 1 и 3 февраля). За могилой погибшего штурмана сейчас ухаживают жители поселка и сотрудники парка. А заодно рассказывают посетителям парка о трагической истории военного самолета и короткой жизни молодого летчика.
    На митинг у солдатского обелиска собрались представители нескольких поколений – от ветеранов до юных поисковиков и кадетов. Выяснилось, кстати, что дед нынешнего директора национального парка погиб в 1944 году в Вышневолочковском районе Калининской области. Именно оттуда был родом погибший штурман Павел Прусаков…

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    Метки: Главное, Новости, .

    07.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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    Смотр строя и песни

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    На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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