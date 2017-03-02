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Главное, Коллизия, Колумнисты
Смотр строя и песни

Евгения ФЕДОРОВА, блогер

На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром.
За месяц до смотра вдруг выяснилось, что нашему классу стали малы гимнастерки. Куплены они были несколько лет назад на вырост прозорливым родительским комитетом, и несколько лет класс не знал хлопот с военной формой. Какие войска представляли дети, я не знаю, но одинаковый зеленый «верх», любой темный «низ» и пилотки мгновенно приводили разношерстный класс в равенство, с которым далее учитель физкультуры занимался строевой подготовкой. Дети выросли, а гимнастерки – нет. Поэтому потребовалось новое решение.
И решение это было ВМФ. «Во-первых, это красиво, а во-вторых, недорого», – решили родители. На родительском собрании, где как раз обсуждался вопрос новой формы, присутствовали исключительно мамы. В стандартах военной формы они не сильны, поэтому к «морской форме» отнеслись вольно, действовали хаотично. Сначала купили морские воротники, решив, что их будет вполне достаточно. Потом решили покупать всем еще и тельняшки. Но из школы пришла команда «отставить тельняшки, купить бескозырки».
Купили бескозырки мальчикам, а девочкам придумали повязать банты. Однако завуч сказала, что бантов в Военно-морском флоте никто не носит, а физрук добавил, что форма должна быть максимально реальной. Как прокомментировали знакомые с аниме-культурой дети – «по канону». Срочно докупили бескозырки и девочкам.
Дети между тем фантазировали на тему строевой песни. Сначала хотели петь «I like to move it move it», потом «Annie are you ok» Майкла Джексона. А дальше они придумали ходить строем в костюмах супергероев, которые тоже, как и военные, спасают мир. Петь при этом можно русскую песню «Потому что я Бэтмен».
«Отставить фантазии!» – скомандовали хором завуч и учитель физкультуры и сами подобрали детям девиз и нашли песню. Тут как раз мамы дособрали костюм, ой, простите, форму. Дети послушно репетировали: маршировали, пересчитывались, сходились-расходились, пели и рапортовали. Им велели – они ходят. Осталось, правда, две проблемы. Ни у кого из девочек не оказалось юбки полагающейся военным длины и черных туфель без каблука. И снова мамы побежали по магазинам.
Нет, все прошло в итоге хорошо. Родители были довольны внешним видом, учитель физкультуры удовлетворен ровным строем, завуч поставил галочку в плане мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, задачей которых является повышение интереса к военной службе и проверка уровня физподготовки. Вот только при таком подходе к делу от простых соревнований по метанию гранаты пользы для патриотического воспитания, мне кажется, было бы больше. И даже если всем понадобятся одинаковые кроссовки, они, очевидно, нужнее бескозырки…

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Метки: Главное, Коллизия, Колумнисты, .

02.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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Колумнисты
Смотр строя и песни

Евгения ФЕДОРОВА, блогер

На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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