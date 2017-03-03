Тамбовский хоккеист – не товарищ, а соперник

ЧЕБОКСАРСКИЕ «БОГАТЫРИ» БОРЮТСЯ ЗА ВЫХОД В ПЛЕЙ-ОФФ
В минувшие выходные ХК «Чебоксары» провел последнюю выездную игру в рамках регулярного первенства ВХЛ. В Саранск к местной «Мордовии» на пару с командой отправилась и группа поддержки – 35 болельщиков с фирменной атрибутикой и флагом Чувашии.
С хозяевами льда, занимающими второе место в турнирной таблице, команда из Чебоксар сражалась практически на равных. Но удача, увы, была на стороне соперников. В первой игре «Мордовия» победила по буллитам 5:4, во второй – выиграла с минимальной разницей в счете 3:2.
А в эти выходные наши хоккеисты принимают у себя ХК «Тамбов», идущий на третьем месте в турнирной таблице. В последних домашних играх регулярного первенства чебоксарской команде предстоит решить задачу попадания в плей-офф. А для этого надо занять в итоговой таблице место не ниже восьмого.
Пока ХК «Чебоксары» на седьмом месте, но идущие следом две команды отстают совсем не на много. Будем надеяться, добиться максимального результата нашим спортсменам помогут и родные стены, и поддержка болельщиков. Игры пройдут 4 и 5 марта в ледовом дворце «Чебоксары-Арена». Начало в 13 часов.
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