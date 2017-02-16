23 февраля – история праздника

День Красной Армии и Флота, День Советской Армии и Военно-Морского флота – так в разные годы назывался этот праздник. А однажды его даже совместили с Днем Красного подарка…

Впервые речь о празднике защитников Родины зашла в 1919 году. 10 января Председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский отправил во ВЦИК предложение отпраздновать годовщину РККА. 28 января, писал он, исполняется год со дня издания Советом Народных Комиссаров декрета о создании Рабоче-крестьянской Красной Армии. И было бы желательно отпраздновать эту годовщину… Письмо рассмотрели с некоторым опозданием, и праздник годовщины создания Красной Армии в итоге решили совместить с Днем Красного подарка – своеобразной благотворительной акцией, в ходе которой население должно было жертвовать подарки для красноармейцев. Изначально праздник Красного подарка намечался на 17 февраля. Но так как этот день в 1919-м выпадал на понедельник, то день Красного подарка и, соответственно, годовщину РККА отложили на ближайшее воскресенье, то есть на 23 февраля.

Затем несколько лет стране было не до праздников. А в 1922 году Президиум ВЦИК РСФСР издал постановление о торжественном праздновании 23 февраля четвертой годовщины рождения Красной Армии. Год спустя широко и торжественно, с парадом на Красной площади в стране отпраздновали 5-летний юбилей Красной Армии. С тех пор ежегодно 23 февраля отмечают как всенародный праздник.

В 1946 году праздник защитников Родины получил новое «имя» – День Советской Армии и Военно-Морского флота. Еще раз его переименовали в 1995 году – в День защитника Отечества. А с 2002 года по решению Госдумы РФ 23 февраля в России является нерабочим днем.