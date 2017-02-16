Главное Не спешите выбрасывать цедру БАБОЧКИ И ТЛЯ НЕ ЛЮБЯТ ЦИТРУСЫ Как-то вычитала, что кожура мандаринов, апельсинов, лимонов хорошо помогает в борьбе с вредителями растений, и попробовала последовать тем советам. Результат понравился. Теперь каждой зимой собираю и сушу кожуру цитрусовых, а в дачный сезон готовлю из нее средства от бабочки плодожорки, тли, щитовки.

НАСТОЙ ОТ ПЛОДОЖОРКИ. Взять поллитровую банку сухих корок, настоять в 10 л воды в течение суток, затем прокипятить 15 мин. Когда раствор остынет, добавить 30 г мочевины, хорошо размешать и процедить. Полученным раствором обрабатываю деревья ранней весной, и ни одна бабочка к ним не подлетает. Если же весной зарядят частые дожди, повторяю обработку до цветения деревьев.

НАСТОЙ ПРОТИВ ТЛИ, ЩИТОВКИ (кстати, его можно применять и для комнатных растений). 100 г сухих корок залить 1 л теплой воды и оставить на трое суток, чтобы смесь хорошо настоялась. Тщательно перемешать, процедить и обработать растения.

КОНЦЕНТРАТ. Для этих же целей можно уже сейчас приготовить концентрат из свежих (лучше чуть подвялить) корок. Граммов 300 кожуры пропустить через мясорубку, залить водой в литровую банку. Плотно закрыть, настаивать в темном месте 5 дней. Затем процедить и хорошенько отжать. Концентрат разлить в бутылки, укупорить и хранить до дачного сезона. Для опрыскиваний обычно мы берем 100 мл этого концентрата и 40 г хозяйственного мыла на 10 л воды. Галина АРТЕМЬЕВА,

Чебоксары ? В кожуре цитрусовых содержатся вещества, крайне неприятные для многих насекомых.

Метки: сад и огород.



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