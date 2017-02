Комментарии Татьяна Иванова. on Обелиск на лесной опушке Наталья on Один, два, три – кто решает? Советская Чувашия on Объединит молодость Татьяна on Объединит молодость горожанка on На благоустройство столицы республики направят сотни миллионов рублей мучи on Мамонты могут подождать Саша ,водитель скорой помощи on НОВАЯ «СКОРАЯ» Главное, Коллизия Из-за единственной квартиры газ отключили всему подъезду ПЯТЕРО ЗА ОДНОГО В ОТВЕТЕ? Путешествие назад во времени совершили несколько чебоксарских семей, проживающих в старой трехэтажке. Случилось это не по мановению волшебной палочки, а посредством газового ключа, коим было перекрыто «голубое топливо» целому подъезду из шести квартир. Ничто не предвещало такого поворота, когда проверяющие из «Газпром Газораспределение Чебоксары» начали поквартирный обход в доме №10 по ул. Анисимова с целью заключения договоров на обслуживание и проверку газового оборудования. Но в одной из квартир слесарь СВДГО (службы внутридомового газового оборудования) обнаружил, что жильцы, якобы, нарушают пользование газом, рассказывают соседи. В следующий раз слесарь наведался в ту квартиру уже вместе с мастером газового участка, но хозяева их и на порог не пустили. Тогда оба газовика провели среди встретившихся на пути жильцов разъяснительную беседу, живописуя страшные последствия аварии или несчастного случая, которые могут произойти из-за неправильного пользования газом, упирая на то, что доступ газа в эту квартиру надо перекрыть. Впечатлительные жильцы согласно кивали. Газовики, не мешкая, вызвали полицию, управляющую компанию, и, отсоединив трубу, ведущую к целому подъезду, отбыли со спокойной душой. На следующий день жильцы начали понимать, в какой тупик их загнали доброжелательные газовики вместе с несговорчивым собственником жилья. К нему кроткие соседи и подступиться-то опасаются. Поэтому с утра начали названивать начальнику СВДГО Алексею Шалахову. «Как нам жить? На чем готовить? Как мыться–купаться? У нас же здесь газовые колонки!», — в смятении вопрошали невинно отключенные. Газовик их ободрял, вы-де страдаете, чтобы человек в той квартире не отравился газом. Но люди не восприняли гуманистический посыл и начали роптать: «С какой стати весь подъезд сделали заложником одной квартиры?» Собеседник соглашался: «Можно было отключить только одну эту квартиру, но нас туда не впустили. Вот и пришлось отключить всех, но мы действовали по инструкции». Он даже вызвался помочь отброшенным в позапрошлый век законопослушным жильцам, сообщив от имени СВДГО о выявленном нарушении в Госжилинспекцию, и обнадежил: «Там нарушителям выписывают штраф». Тут у звонившей активистки случился приступ истерического смеха, потому что ее живое воображение нарисовало такую картину. «Крутой» сосед, не открывший дверь ни газовикам, ни милиции, получает (примерно через месяц) предписание от жилинспекции – и, о чудо! – стыдливо краснея, бежит оплачивать штраф, а затем в раскаянии вызывает газовиков, широко распахивая перед ними дверь. Но то был, конечно, смех сквозь слезы. «Как бы кто не рискнул непрофессионально снять заглушку и собственными силами наладить газоснабжение», — делится опасениями Ольга Филиппова, проживающая в этом подъезде. Хотя начальник СВДГО заверил: «Самостоятельно не получится. Тому, кто заглушку снимет, придется сгон изготавливать, кран… Нет, кто попало не сможет». Но упрямые факты свидетельствуют — сможет. Достаточно вспомнить случай, произошедший несколько лет назад в Цивильском районе. Житель деревни Тувси решил установить в квартире теплогенератор, для чего самовольно сорвал пломбу с внутриквартирного газопровода, демонтировал металлическую заглушку, ранее установленную работниками газового хозяйства, и присоединил к газопроводу гибкую сильфонную подводку. Но начатое дело не завершил, оставив свободный конец подводки негерметичным, что привело к утечке газа. Под утро закурил – и… весь подъезд превратился в развалины. Двое погибших, двое пострадавших, а многоквартирный дом был признан не подлежащим восстановлению. Правда, оставленным без голубого топлива жильцам с улицы Анисимова газовики пообещали делать периодический обход, проверяя, на месте ли заглушка. «Как часто вы ее будете проверять?», — допытывались жильцы. «Вообще-то по инструкции сроки обслуживания газопровода общего пользования – раз в три года», — процитировал Алексей Шалахов документ, но так как случай неординарный, обещал осматривать заглушку раз в неделю. И жильцам порекомендовал следить за ней в оба, а чуть что не так – звонить по «04». Сейчас отлученные от газа жильцы массово эксплуатируют электросеть, заимствуя у родных и знакомых портативные электроплиты, электрочайники и прочие приборы с приставкой «электро». Выдержит ли такую нагрузку электропроводка в этом доме? «Выдержит, — нервно отмахивается народ. – Нас не электричество, а газ серьезно беспокоит. Почему-то после отсоединения не только в подъезде, но и возле него ощущался стойкий запах газа. На следующее утро он исчез. Надолго ли? Нам страшно…». Вот как прокомментировал сложившуюся ситуацию заместитель генерального директора–главный инженер АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Виталий Семёнов: — При проведении 1 февраля работниками филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (далее – филиал Общества) технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) в одной из квартир дома №10 по улице Анисимова в Чебоксарах были выявлены нарушения п.3.3 «Правил пользования газом в быту», утверждённых приказом ВО «Росстройгазификация» от 26.04.1990 №86-п, а именно: присоединение к люку для прочистки дымохода от проточного газового водонагревателя воздуховода от вытяжного кухонного зонта. Абонент был предупрежден об опасности пользования газом при указанных нарушениях, однако отказался отсоединить воздуховод вытяжного зонта от люка для прочистки дымохода и установить в нём заглушку. Согласно п.78(в) «Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 (далее — Правила №410), приостановление подачи газа без предварительного уведомления производится при выявлении проведённого с нарушением законодательства Российской Федерации переустройства дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома. Согласно п.42(г) абонент обязан обеспечивать доступ представителей специализированной организации к ВКГО для приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами №410. Однако этим абонентом доступ работникам филиала Общества к ВКГО для приостановления подачи газа обеспечен не был (выгнал). В целях предупреждения несчастного случая в быту при пользовании газом, а именно отравления продуктами сгорания газа проживающих в квартире №4 и в соседних квартирах, имеющих смежный дымоход, работниками филиала Общества было произведено отключение всего газового стояка в подъезде указанного дома. При этом вынужденно было приостановлено газоснабжение всех шести квартир. В декабре 2016 года аналогичный факт нарушения требований правил безопасности на улице Гагарина, 15 в Чебоксарах привёл к отравлению угарным газом семьи из 4 человек, включая 2-месячного младенца. По счастливой случайности все остались живы. В январе текущего года было приостановлено газоснабжение всего стояка в доме №3 корп. №1 по той же улице до полного устранения нарушений и восстановления нормального функционирования дымового и вентиляционного каналов. Вопрос был решен в течение суток. В соответствии с п.79 Правил №410 о выявленном нарушении и о приостановлении согласно п.78(в) Правил №410 газоснабжения еще пяти квартир, кроме квартиры указанного абонента в доме № 10 по улице Анисимова в Чебоксарах, в Госжилинспекцию Чувашии направлено уведомление.

