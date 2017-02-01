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Кастинг для студентов журфака

МАТВЕЙ СЕМЕНОВИЧ СЕМЕНОВ (1913–1992)

С Матвеем Семеновичем я познакомился еще будучи студентом факультета журналистики Ленинградского госуниверситета в начале 1967 года, когда он приехал в Ленинград подбирать себе кадры для газеты. Встретился с несколькими выпускниками, доцент факультета Алексей Рукавишников предложил ему и мою кандидатуру. А мне настоятельно порекомендовал встретиться с редактором. Наша встреча с Матвеем Семеновичем состоялась в гостинице уже в день его отъезда.
Откровенно сказать, я тогда мало знал о Чувашии. И первый вопрос, который задал руководителю газеты, где мне потом предстояло работать: «А как чуваши относятся к русским?» – вообще-то можно бы было назвать бестактным. Но Матвея Семеновича он не смутил и не расстроил, редактор принялся мне обстоятельно рассказывать о Чувашии, чувашах, о межнациональном общении в республике. В правоте его слов я убедился сразу же по приезде в республику и тем более, прожив здесь почти полвека.
За несколько месяцев до окончания педагогического техникума Ядринский райком ВЛКСМ направил Матвея Семенова в районную газету «Спутник колхозника». Было это в 1931 году. Так началась его журналистская деятельность. Через год он уже работал в республиканской газете «Канаш» инструктором рабселькоров, потом литсотрудником, ответственным секретарем. В 1937–1941 годах Матвей Семенович – заведующий отделом и заместитель редактора газеты «Молодой большевик». В августе 1941 года его перевели литсотрудником в газету «Красная Чувашия». Затем он заведовал отделами комсомольской жизни, партийной жизни, сельского хозяйства.
В сентябре 1943 года Матвея Семенова послали на учебу в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). После окончания ВПШ он был утвержден заместителем редактора «Красной Чувашии» (с 1952 года – «Советская Чувашия). С 1950 года более четырех лет Матвей Семенович работал заведующим отделом пропаганды и агитации Чувашского обкома КПСС. В сентябре 1954 года вернулся в нашу газету и был назначен заместителем редактора. В 1961 году Семенова утвердили редактором газеты «Советская Чувашия». В этой должности он проработал до ухода на пенсию в 1974 году.

Владимир ЖЕБИТ

СПРАВКА «СЧ»
Матвей Семенович неоднократно избирался кандидатом в члены бюро Чувашского обкома КПСС, членом Чебоксарского горкома партии, был депутатом трех созывов Верховного Совета Чувашской АССР. Его заслуги в развитии печати в республике отмечены орденами Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почета», многими медалями. В 1985 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Чувашской АССР».

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01.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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