Купола на экране

В прошлом году чебоксарская школа № 59 стала победителем в международном конкурсе малых грантов «Православная инициатива 2016–2017», на котором представила интересный проект. Его суть в том, чтобы создать для детей с ограниченными возможностями здоровья некую творческую площадку, где они могли бы раскрыть свои таланты, например, попробовать себя в киноделе.
В рамках проекта при школе создали инклюзивную киностудию «Новый взгляд», где режиссерами и корреспондентами стали обычные и «особенные» ученики школы. Юные телевизионщики решили снять серию документальных фильмов о православных храмах города.
Ребята кропотливо собирали видеоматериал, посещали храмы, общались со священнослужителями и прихожанами, преподавателями и воспитанниками воскресных школ, изучали историю храмов в библиотеке, монтировали пленку и подбирали музыкальное сопровождение для своего кино. В общем, в результате сняли три документальных фильма: о Покровско-Татианинском соборе, храме Новомучеников и Исповедников Российских и Введенском кафедральном соборе.
Поддержали начинающих коллег сотрудники местного телевидения, помощь в подготовке материалов оказала и Чебоксарская епархия. Фильмы, созданные молодыми журналистами, можно посмотреть в Интернете. Кроме того, детская киностудия подготовила диски с записями и отправила их в школы, библиотеки и общественные организации города.
Эдуард ГАВРИЛОВ
? Участники инклюзивной киностудии засняли старинные фрески, что украшают стены, своды, колонны Введенского собора, роспись которых не имеет себе равных среди фресковой живописи 17 века во всем Среднем Поволжье.
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