На родине «оленьего народа»

КРАЙ СААМОВ СТАЛ ДЛЯ ПОРЕЧАНИНА ВТОРЫМ ДОМОМ

В суровом Заполярье с его ветрами, почти вечной зимой, белыми медведями и северным сиянием русский паренек Валерий Страхов, чьи корни в тихой солнечной Чувашии, оказался по воле случая – по призыву в армию его отправили служить на Северный флот. И это обстоятельство определило всю его дальнейшую судьбу.

Там, на Севере, Валерий Викторович окончил школу техников атомных подводных лодок в звании мичмана, получил кортик и отправился по распределению в легендарный военный поселок Гремиха, который в 1981 году был преобразован в закрытый город Островной Мурманской области.

ЛЮБОВЬ В КРАЮ «ЛЕТАЮЩИХ СОБАК»

Встретил здесь бравый подводник Валерий и свою будущую жену Светлану Матрехину, представительницу местного коренного населения саами. Вот уже три десятка лет они вместе, воспитали сына и дочь, но до сих пор Страхов с изумлением и благодарностью за ее женское мужество и бесконечное терпение вспоминает, как ждала его Светлана из автономок – длительных дальних плаваний.

Особенно тяжко ей с ребенком пришлось в 1990-е годы, когда поселок был отключен от электричества и отопления, начались перебои с продуктами. И это в условиях полярной зимы и предельной удаленности от Большой земли, до которой можно было добраться только на теплоходе за 15 часов или на вертолете.

А климат? Морозы здесь небольшие, до 20 градусов. Но ветер!.. Силой до 40 метров в секунду, он дует неделями. Местные жители шутили, что всюду узнают друг друга по походке: движется человек под углом 60 градусов – значит, свой. Поэтому и прозвали местечко краем летающих собак – зимой выбежит собачонка на улицу, чуть зазевается, вихрь ее подхватит, поднимет метра на три, и лети, бедная…

Около 2000 саамов насчитывается сейчас в России, на Кольском полуострове

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

К сожалению, все эти обстоятельства зачастую приводили к тому, что жены моряков вместе с детьми уезжали из поселка и больше не возвращались. Светлане наверняка помог выстоять сильный характер, свойственный коренным жительницам Кольского полуострова.

Дело в том, что традиционному саамскому укладу свойственен матриархат, при котором когда-то давно женщины даже имели право иметь несколько мужей. Сейчас это далеко в прошлом, но женский нрав остался прежним. «До сих пор, когда жена ругается, муж помалкивает – так уж повелось издревле, – рассказывает Страхов. – Поэтому если саам женится даже на женщине другой национальности, семья будет крепкой, какой бы сварливой ни оказалась жена».

Самому Валерию Викторовичу отношения с супругой тоже даются непросто, сам-то он из русской семьи, где главным, хозяином считается мужчина. Пришлось им со Светланой Леонидовной все 30 лет притираться друг к другу. «И до сих пор искры летят!» – улыбается Страхов. А может, в этом и есть секрет счастливого брака – в терпимости и… искрах?

Что же касается саамских мужчин, то сразу необходимо уточнить: охотники и добытчики, они ни на секунду не трусы. Дед Светланы, например, в своей жизни сам 13 медведей завалил. А однажды ружье дало осечку. Могучий зверь напал на охотника, переломал ребра, содрал скальп. Однако тот сумел уйти и добраться до дома. «Я видел медведей на охоте и скажу вам честно: волосы дыбом встают, какой бы храбрый ты ни был», – признается Страхов.

И ПРАВОСЛАВНЫЙ КРЕСТИК, И СВЯЩЕННЫЙ СЕЙД

Как подчеркивает Валерий Викторович, саамы – удивительно миролюбивый народ, никогда, еще с древних времен, не враждовавший с другими племенами, а уходивший от них все дальше и дальше на север, приспосабливаясь к еще более суровым условиям. Даже в сказках у них герой не тот, кто мечом машет, а тот, кто спрятался, обхитрил врага и сбежал.

Они никогда ни с кем не спорят. Так и православие приняли. Как рассказывала одна из старожилок, «батюшек жалко было, ведь трудились, приезжали, уговаривали». Вот и ужились в поселениях иконы в жилищах, а вне их – священные камни сейды, объекты поклонения и почитания. И сейчас прежде всего местные считаются с интересами сейда. Соблюдение тишины, безусловное воздержание от ругани и даже шуток – повсеместно распространенные правила. За невнимание, насмешки и грубость сейд жестоко наказывает виновных.

Светлана Матрехина в силу сейда верит безусловно, что и понятно. А Валерий Страхов признается: «Ну, верю не верю, но на всякий случай не обижаю».

«ОСААМИЛСЯ»

В Мурманской области к народу саами относятся с огромным уважением, подчеркивают: «Мы все в гостях у него». По данным официального сайта области, здесь действуют 34 общины и 7 общественных объединений коренных малочисленных народов Севера, несмотря на то что в России, на Кольском полуострове, их всего около 2 тыс. человек. (В скобках заметим, что в этом регионе и к представителям других российских народов относятся со вниманием – здесь действует более 30 культурных автономий, в том числе чувашская.) Одну из саамских общин под названием «Кола» возглавляет Светлана Матрехина при полной поддержке своего супруга.

Как признается Валерий Страхов, впервые с бытом саамов он познакомился в конце 1980-х, когда Светлана привезла его в родное село Каневку. Там моряк впервые увидел оленей, ходил на охоту на медведей. Выйдя на пенсию, стал активно изучать край, культуру саамов. И когда от президента Ассоциации кольских саамов ему поступило предложение возглавить одно из национальных предприятий по разведению оленей и ловле семги, согласился, не задумываясь.

С того времени Валерий Викторович исколесил тундру от края до края, побывал почти во всех населенных пунктах. Всякое случалось. Однажды потерялись в тундре при температуре минус 54. Компас не работал, бензин заканчивался. Ночь напролет жгли дрова и не знали, чем все закончится. Утром выяснилось, что деревня неподалеку. Спаслись.

Постепенно втянулся Страхов в проблемы саамского народа – «осаамился», как он сам шутит. Люди потянулись в города, национальные деревни (по-саамски – погосты) стали пустеть. Решили с супругой взяться за сохранение хоть одного такого поселения. В местечко километрах в сорока от Мурманска, где сейчас живут, перевезли похожие на вигвамы легкие жилища-куваксы, обустроили землянки-вежи, здесь же – обитый оленьими шкурами домик, олени в загоне-корале. И, разумеется, за всем этим общинным хозяйством приглядывает сейд.

Община не успевает гостей принимать – из Сингапура и Перу, Малайзии и Испании, Китая и Таиланда, про россиян и американцев и говорить не приходится. Гостил и известный финский актер Вилле Хаапсало («Особенности национальной охоты»). Его Светлана не на шутку перепугала, посулив взять во вторые мужья. «Не-не-не, – сказал, – у меня жена и трое детей».

СУП С ГЛАЗАМИ

Олень для саамов все – он возит и одевает, поит и кормит. «Мы – олений народ», – говорят они про себя.

Именно оленина во всех видах была и остается основой кухни саамов. Это зимой, а летом в меню преобладают рыба, грибы, ягоды (морошка, клюква, брусника, голубика). Сегодня, особенно в городах, пищу разнообразят продукты из магазинов. И все же оленина остается королевой стола, ведь из-за невысокой калорийности это мясо считается диетическим, обладающим к тому же лечебными свойствами.

Рассказывая об особенностях питания саамов, Валерий Страхов вспомнил, какая история приключилась с ним, когда он только начал заниматься оленеводством. Отправились с товарищами в тундру на оленье стойбище. Взяли с собой в качестве подарков лук, чеснок, тушенку, сгущенку… Приезжих старейшины встретили приветливо, пригласили за стол. Глянул Валерий Викторович в тарелку с супом и обомлел: в ней плавали… глаза. А старейшины смотрят пытливо – мол, хочешь влиться в наши ряды, а пищей брезгуешь. Бывалый военный решил не ударять в грязь лицом – махнул для храбрости «огненной воды» и закусил-таки супом. Испытание прошел, а оленеводы признались, что вообще-то так не питаются, «сюрприз» был специально для гостя.

СПРАВКА «СЧ»

Саамы (или саами) – небольшой коренной финно-угорский народ севера Европы. Основная масса саамов населяет север Норвегии, Швеции и Финляндии. Саамы Кольского полуострова представляют собой совершенно самостоятельную этнографическую группу. Скандинавы и русские называли саамов «лопари», «лопляне» или «лопь». От этого наименования происходит название Лапландия, то есть «земля лопарей». Основными занятиями саамов являлись оленеводство, рыболовство, морская и сухопутная охота.

Коллаж «СЧ»

? В 2014 году после посещения тральщика «Ядрин» начальник Епархиального отдела Чебоксарской и Чувашской епархии по связям с Вооруженными силами протоиерей отец Сергий и председатель Совета ветеранов ВМФ Чувашии Владимир Крюковский встретились с Валерием Страховым у него дома.

? Супруга Валерия Светлана Матрехина в прошлом году стала героиней репортажа в «Российской газете».

? Оленьи шкуры сгодятся и для отделки дома – они отлично держат тепло и не пропускают влагу.