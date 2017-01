Комментарии Елена on Имя для садика Екатерина. on Зимой так приятно поплавать… Владимир on Имя для садика Аноним on Пенсионерам начинают выплачивать по пять тысяч Аноним on Пенсионерам начинают выплачивать по пять тысяч Владимир on Имя для садика Новосибирск on Затянем часовые пояса?.. Большая семья, Главное На родине «оленьего народа» КРАЙ СААМОВ СТАЛ ДЛЯ ПОРЕЧАНИНА ВТОРЫМ ДОМОМ В суровом Заполярье с его ветрами, почти вечной зимой, белыми медведями и северным сиянием русский паренек Валерий Страхов, чьи корни в тихой солнечной Чувашии, оказался по воле случая – по призыву в армию его отправили служить на Северный флот. И это обстоятельство определило всю его дальнейшую судьбу.

Там, на Севере, Валерий Викторович окончил школу техников атомных подводных лодок в звании мичмана, получил кортик и отправился по распределению в легендарный военный поселок Гремиха, который в 1981 году был преобразован в закрытый город Островной Мурманской области.

ЛЮБОВЬ В КРАЮ «ЛЕТАЮЩИХ СОБАК»

Встретил здесь бравый подводник Валерий и свою будущую жену Светлану Матрехину, представительницу местного коренного населения саами. Вот уже три десятка лет они вместе, воспитали сына и дочь, но до сих пор Страхов с изумлением и благодарностью за ее женское мужество и бесконечное терпение вспоминает, как ждала его Светлана из автономок – длительных дальних плаваний.

Особенно тяжко ей с ребенком пришлось в 1990-е годы, когда поселок был отключен от электричества и отопления, начались перебои с продуктами. И это в условиях полярной зимы и предельной удаленности от Большой земли, до которой можно было добраться только на теплоходе за 15 часов или на вертолете.

А климат? Морозы здесь небольшие, до 20 градусов. Но ветер!.. Силой до 40 метров в секунду, он дует неделями. Местные жители шутили, что всюду узнают друг друга по походке: движется человек под углом 60 градусов – значит, свой. Поэтому и прозвали местечко краем летающих собак – зимой выбежит собачонка на улицу, чуть зазевается, вихрь ее подхватит, поднимет метра на три, и лети, бедная… Около 2000 саамов насчитывается сейчас в России, на Кольском полуострове СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

К сожалению, все эти обстоятельства зачастую приводили к тому, что жены моряков вместе с детьми уезжали из поселка и больше не возвращались. Светлане наверняка помог выстоять сильный характер, свойственный коренным жительницам Кольского полуострова.

Дело в том, что традиционному саамскому укладу свойственен матриархат, при котором когда-то давно женщины даже имели право иметь несколько мужей. Сейчас это далеко в прошлом, но женский нрав остался прежним. «До сих пор, когда жена ругается, муж помалкивает – так уж повелось издревле, – рассказывает Страхов. – Поэтому если саам женится даже на женщине другой национальности, семья будет крепкой, какой бы сварливой ни оказалась жена».

Самому Валерию Викторовичу отношения с супругой тоже даются непросто, сам-то он из русской семьи, где главным, хозяином считается мужчина. Пришлось им со Светланой Леонидовной все 30 лет притираться друг к другу. «И до сих пор искры летят!» – улыбается Страхов. А может, в этом и есть секрет счастливого брака – в терпимости и… искрах?

Что же касается саамских мужчин, то сразу необходимо уточнить: охотники и добытчики, они ни на секунду не трусы. Дед Светланы, например, в своей жизни сам 13 медведей завалил. А однажды ружье дало осечку. Могучий зверь напал на охотника, переломал ребра, содрал скальп. Однако тот сумел уйти и добраться до дома. «Я видел медведей на охоте и скажу вам честно: волосы дыбом встают, какой бы храбрый ты ни был», – признается Страхов.

И ПРАВОСЛАВНЫЙ КРЕСТИК, И СВЯЩЕННЫЙ СЕЙД

Как подчеркивает Валерий Викторович, саамы – удивительно миролюбивый народ, никогда, еще с древних времен, не враждовавший с другими племенами, а уходивший от них все дальше и дальше на север, приспосабливаясь к еще более суровым условиям. Даже в сказках у них герой не тот, кто мечом машет, а тот, кто спрятался, обхитрил врага и сбежал.

Они никогда ни с кем не спорят. Так и православие приняли. Как рассказывала одна из старожилок, «батюшек жалко было, ведь трудились, приезжали, уговаривали». Вот и ужились в поселениях иконы в жилищах, а вне их – священные камни сейды, объекты поклонения и почитания. И сейчас прежде всего местные считаются с интересами сейда. Соблюдение тишины, безусловное воздержание от ругани и даже шуток – повсеместно распространенные правила. За невнимание, насмешки и грубость сейд жестоко наказывает виновных.

Светлана Матрехина в силу сейда верит безусловно, что и понятно. А Валерий Страхов признается: «Ну, верю не верю, но на всякий случай не обижаю».

«ОСААМИЛСЯ»

В Мурманской области к народу саами относятся с огромным уважением, подчеркивают: «Мы все в гостях у него». По данным официального сайта области, здесь действуют 34 общины и 7 общественных объединений коренных малочисленных народов Севера, несмотря на то что в России, на Кольском полуострове, их всего около 2 тыс. человек. (В скобках заметим, что в этом регионе и к представителям других российских народов относятся со вниманием – здесь действует более 30 культурных автономий, в том числе чувашская.) Одну из саамских общин под названием «Кола» возглавляет Светлана Матрехина при полной поддержке своего супруга.

Как признается Валерий Страхов, впервые с бытом саамов он познакомился в конце 1980-х, когда Светлана привезла его в родное село Каневку. Там моряк впервые увидел оленей, ходил на охоту на медведей. Выйдя на пенсию, стал активно изучать край, культуру саамов. И когда от президента Ассоциации кольских саамов ему поступило предложение возглавить одно из национальных предприятий по разведению оленей и ловле семги, согласился, не задумываясь.

С того времени Валерий Викторович исколесил тундру от края до края, побывал почти во всех населенных пунктах. Всякое случалось. Однажды потерялись в тундре при температуре минус 54. Компас не работал, бензин заканчивался. Ночь напролет жгли дрова и не знали, чем все закончится. Утром выяснилось, что деревня неподалеку. Спаслись.

Постепенно втянулся Страхов в проблемы саамского народа – «осаамился», как он сам шутит. Люди потянулись в города, национальные деревни (по-саамски – погосты) стали пустеть. Решили с супругой взяться за сохранение хоть одного такого поселения. В местечко километрах в сорока от Мурманска, где сейчас живут, перевезли похожие на вигвамы легкие жилища-куваксы, обустроили землянки-вежи, здесь же – обитый оленьими шкурами домик, олени в загоне-корале. И, разумеется, за всем этим общинным хозяйством приглядывает сейд.

Община не успевает гостей принимать – из Сингапура и Перу, Малайзии и Испании, Китая и Таиланда, про россиян и американцев и говорить не приходится. Гостил и известный финский актер Вилле Хаапсало («Особенности национальной охоты»). Его Светлана не на шутку перепугала, посулив взять во вторые мужья. «Не-не-не, – сказал, – у меня жена и трое детей».

СУП С ГЛАЗАМИ

Олень для саамов все – он возит и одевает, поит и кормит. «Мы – олений народ», – говорят они про себя.

Именно оленина во всех видах была и остается основой кухни саамов. Это зимой, а летом в меню преобладают рыба, грибы, ягоды (морошка, клюква, брусника, голубика). Сегодня, особенно в городах, пищу разнообразят продукты из магазинов. И все же оленина остается королевой стола, ведь из-за невысокой калорийности это мясо считается диетическим, обладающим к тому же лечебными свойствами.

Рассказывая об особенностях питания саамов, Валерий Страхов вспомнил, какая история приключилась с ним, когда он только начал заниматься оленеводством. Отправились с товарищами в тундру на оленье стойбище. Взяли с собой в качестве подарков лук, чеснок, тушенку, сгущенку… Приезжих старейшины встретили приветливо, пригласили за стол. Глянул Валерий Викторович в тарелку с супом и обомлел: в ней плавали… глаза. А старейшины смотрят пытливо – мол, хочешь влиться в наши ряды, а пищей брезгуешь. Бывалый военный решил не ударять в грязь лицом – махнул для храбрости «огненной воды» и закусил-таки супом. Испытание прошел, а оленеводы признались, что вообще-то так не питаются, «сюрприз» был специально для гостя. СПРАВКА «СЧ»

Саамы (или саами) – небольшой коренной финно-угорский народ севера Европы. Основная масса саамов населяет север Норвегии, Швеции и Финляндии. Саамы Кольского полуострова представляют собой совершенно самостоятельную этнографическую группу. Скандинавы и русские называли саамов «лопари», «лопляне» или «лопь». От этого наименования происходит название Лапландия, то есть «земля лопарей». Основными занятиями саамов являлись оленеводство, рыболовство, морская и сухопутная охота. Коллаж «СЧ»

