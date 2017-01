Комментарии Елена on Имя для садика Екатерина. on Зимой так приятно поплавать… Владимир on Имя для садика Аноним on Пенсионерам начинают выплачивать по пять тысяч Аноним on Пенсионерам начинают выплачивать по пять тысяч Владимир on Имя для садика Новосибирск on Затянем часовые пояса?.. Главное, Криминал, Право У каждого преступления своя история И ОДИН ФИНАЛ – НАКАЗАНИЕ НЕОТВРАТИМО В СУ СКР по Чувашии придают особое значение раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы, и это направление следственной деятельности на контроле у руководителя управления Александра МИГУШОВА.

ВРЕМЯ НЕ СМЫВАЕТ СЛЕДЫ

– Некоторые особо опасные преступления не имеют срока давности, – пояснил Александр Петрович. – И задача наших следователей – обеспечить неотвратимость наказания тех, кто их совершил. За 2011–2016 годы с момента образования СК России нашим управлением расследовано 260 преступлений прошлых лет, в том числе 13 убийств. Только в прошлом году установлены лица, причастные к 53-м ранее нераскрытым преступлениям.

В минувшем октябре за убийство таксиста 14-летней давности осужден житель Чебоксар. Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима. Раскрыть это особо тяжкое преступление, долгое время остававшееся «темным», удалось с помощью наших криминалистов, которые вычислили убийцу по следу пальца руки, зафиксированному на месте происшествия.

Благодаря грамотным действиям полицейских и следователей СУ СКР, возмездие не обошло стороной и участника убийства чебоксарского предпринимателя 10-летней давности. В ходе следствия выяснилось, что его организатор решил убить потерпевшего из-за конкурентной борьбы за разделение криминального влияния на рынке пассажирских перевозок в республике и контроль за распределением финансовых потоков в этой сфере.

Поздно вечером в августе 2006 года исполнитель убийства, который также имел счеты с потерпевшим, расстрелял его из автомата Калашникова, когда тот выходил из подъезда дома № 62 по улице Ленинского комсомола в Чебоксарах, и скрылся. Пособнику в убийстве, обеспечившему организатора огнестрельным оружием и боеприпасами к нему, осенью прошлого года назначен срок в 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Еще два участника убийства (чебоксарцы) на зону не попадут. В 2007 году исполнитель убийства утонул в водоеме, а его организатор в том же году был сам расстрелян в Москве. Расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных в прошлые годы, которые по различным объективным причинам не были раскрыты ранее, остается одним из главных приоритетов в деятельности СК России, и является формой реализации принципа неотвратимости наказания.

НЕОСТОРОЖНОСТЬ СРОДНИ ХАЛАТНОСТИ

– Какие преступления, на ваш взгляд, вызывают наиболее широкий общественный резонанс?

– Это преступления, имеющие, так сказать, социальную окраску, затрагивающие интересы многих граждан. Взять, к примеру, массовое отравление воспитанников и работников новочебоксарского детского сада № 40 «Радость».

По версии следствия, в июне прошлого года заведующая детсадом, зная, что в пищеблоке не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы, технология приготовления некоторых блюд, не приняла мер по устранению нарушений. В результате после приема свекольного салата и суфле из отварной курицы в обед 88 дошколят и 29 работников в течение недели были госпитализированы в больницы, у детей и взрослых диагностировали различные желудочно-кишечные заболевания и расстройства. Обвиняемая, которая вскоре предстанет перед судом, два повара и кухонный работник детсада освобождены от занимаемых должностей.

– Дело врачей тоже нашумело…

– Его фигурантами являются врач-хирург чебоксарского лечебного учреждения и врач скорой медицинской помощи. Они обвиняются в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

По версии следствия, летом прошлого года хирург, осмотрев 34-летнего пациента, доставленного в больницу «скорой», недооценил тяжесть его состояния. У пациента был отягощенный анамнез жизни в виде двух серьезных заболеваний, но хирург не провел обязательные диагностические мероприятия и необходимые исследования, чтобы правильно поставить диагноз.

Пациент не был госпитализирован в хирургическое отделение, а вынужденно вернулся домой. Поскольку его состояние не улучшалось, супруга снова позвонила в службу «03», однако врач «скорой» также не принял меры по экстренной госпитализации мужчины. Через два дня он скончался от возникших осложнений.

– Довольно сложно установить вину докторов, учитывая специфику их деятельности.

– Чтобы установить объективную истину по уголовному делу, назначены и проведены три комиссионные судебно-медицинские экспертизы, в том числе в Российском центре судебной экспертизы, которые подтвердили выводы следствия относительно прямой причинно-следственной связи между смертью потерпевшего и неосторожными действиями обвиняемых. Уголовное дело направлено в суд.

– В числе резонансных, конечно же, и уголовное дело, возбужденное по фактам отравления в 2015 году трех жителей Чувашии суррогатным алкоголем.

– Благодаря тому, что дело было возбуждено незамедлительно, усилиям наших следователей и сотрудников оперативных подразделений регионального МВД удалось установить обстоятельства появления суррогата в Чувашии, ключевые точки реализации алкоголя на территории региона, пресечь канал поставки, а также лиц, сбывавших суррогат гражданам.

Как уже сообщала «Советская Чувашия», в ходе следствия по уголовному делу о гибели отравившихся жителей республики правоохранители вышли на целый семейный бизнес по его приобретению и сбыту. Следствие по уголовному делу (110 томов) в отношении восьми участников ОПГ, а также еще двух фигурантов, завершено, оно направлено в суд.

ОПАСНЫЕ ИГРЫ

– Много ли желающих заработать на незаконном игровом бизнесе?

– Наверное, немало, если учесть, что только в 2015–2016 годах в республике возбуждено 25 уголовных дел по таким фактам, в том числе и по материалам полиции.

В позапрошлом году – шесть дел по фактам установления подпольных казино в Канаше и Чебоксарах, в прошлом – 19 (Чебоксары и Ядрин). В ходе их расследования установлена причастность к «игровым» преступлениям 30 граждан.

Как правило, в целях конспирации злоумышленники ведут свою «черную» бухгалтерию, имеют своих юристов, системных администраторов, кадровую службу, договоры аренды помещений под игровые точки заключают на посторонних лиц. По материалам уголовных дел, 14 человек входили в состав двух организованных преступных групп. Среди привлеченных к уголовной ответственности за такие преступления не только жители Чувашии, но и соседних регионов: Республики Марий Эл и Ульяновской области.

– Сколько подпольных казино удалось ликвидировать?

– За два года пресечена деятельность 55 игорных заведений. А о нежелании прощаться с доходным бизнесом говорят такие факты. Один из фигурантов дела после пресечения его деятельности пять раз открывал игровые точки по одному и тому же адресу. Общая сумма незаконно извлеченного дохода по расследованным уголовным делам за два года составила свыше 349 млн. рублей.

Недавно в Чебоксарах, как вы уже знаете, выслушали приговор за аналогичные преступления десять человек. С 2012 года по апрель прошлого, когда правоохранители пресекли деятельность салона, члены ОПГ на 19 открытых игровых «точках» заработали свыше 338 млн. рублей.

Напомню: с декабря 2014 года уголовная ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр была ужесточена. И сейчас, чтобы привлечь «игроков» к ответу, не требуется, чтобы они извлекли доход в крупном размере на сумму свыше 1,5 млн. рублей, как это было раньше. СПРАВОЧНО. В минувшем году СУ СКР по Чувашии направило в суд без малого тысячу уголовных дел, где фигурантами проходят 1090 лиц, им инкриминировано свыше 1,5 тысячи преступных эпизодов. Ущерб от преступлений превысил 480 млн. рублей, в ходе следствия возмещено свыше 260 млн. рублей. Кроме того, было арестовано имущество фигурантов общей стоимостью свыше 78 млн. рублей.

Метки: Криминал, Право, Следственный комитет.



Метки: Главное A A A