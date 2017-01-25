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Увезут на спецстоянку

ЧЕБОКСАРЦЫ НЕ РИСКУЮТ ОСТАВЛЯТЬ МАШИНЫ ПОД ЗНАКАМИ

В Чебоксарах продолжается работа по эвакуации автомобилей, затрудняющих уборку снега с городских дорог. Как сообщают в Дирекции гаражных хозяйств, в прошлом году на спецстоянку было отправлено 4180 машин, из них 3035 – из-под знаков «Стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор».
Напомним, этой зимой администрацией Чебоксар была усилена работа по борьбе с нерадивыми автовладельцами, оставляющими свои машины на проезжей части. В городе дополнительно установили более 800 дорожных знаков «Стоянка запрещена», ограничения коснулись участков на 74 улицах.
По сведениям Дирекции гаражных хозяйств, ежедневно эвакуаторы вывозят на спецстоянку до 30 машин. Не прекращали они свою работу и в период новогодних праздников. С 1 по 8 января с городских улиц принудительной эвакуации подверглись 124 автомобиля, припаркованных в неположенных местах. А всего с начала года на спецстоянку было доставлено 480 автомобилей.
«По сравнению с предыдущими годами ситуация изменилась к лучшему, – говорит руководитель Дирекции гаражных хозяйств Алексей Серебряков. – Водители прекрасно понимают, что, вернувшись, они могут не увидеть свой автомобиль. К тому же парковка под знаками может сильно ударить по карману. Даже горожане стали замечать, что припаркованных вдоль дорог машин стало гораздо меньше».
Показательными в этом плане уже стали несколько дорожных участков в Чебоксарах. Значительно облегчился труд дорожников, например, на улице Ахазова (теперь мало кто из водителей отваживается оставить своего «железного коня» у входа в детскую поликлинику), на второстепенных дорогах по Московскому проспекту со стороны ЧГУ и вдоль проспекта 9-й Пятилетки, на улицах Пролетарская, Ярославская, Ленинградская, на Президентском бульваре (от перекрестка с улицей Композиторов Воробьевых до Красной площади) и в некоторых других, не так давно проблемных точках.
Отметим, запрещающие стоянку дополнительные знаки будут демонтированы в конце зимы.

КСТАТИ
Один полный час нахождения автомобиля на спецстоянке обойдется виновнику в 54 рубля. Оплатить придется и работу эвакуатора из расчета 182 рубля за один километр, а также выписанный сотрудником ГИБДД штраф за нарушение ПДД в размере 1,5 тыс. рублей.

Фото из архива ОАО «Дорэкс»
? «Бросать» машины дорого и хлопотно.

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25.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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