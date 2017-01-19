Главное, Культура В Чувашии объединяют усилия в сфере въездного туризма СТРАТЕГИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА 17 января в Чебоксарах состоялась стратегическая сессия «Чувашия будущего: туризм и сервис». Чтобы выработать единую республиканскую стратегию развития въездного туризма в гостинично-ресторанном комплексе «Гарден Спа Отель» впервые в подобном формате встретились представители министерств и ведомств, администраций муниципальных образований, организаций туризма и сервиса, бизнеса, СМИ и сообщества активных блогеров.

Как проинформировал участников заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Иван Архипов, по предварительным итогам 2016 года внутренний туристский поток вырос на 7 проц., обслужено свыше 246 тысяч человек, Чебоксарским речным портом за навигацию принято 317 туристических теплоходов, а полученный доход от оказания услуг туристскими организациями составил более 1 млрд. рублей.

По словам организаторов, встреча стала логическим продолжением форсайт-сессии «Чувашия будущего: стратегия развития 2030», которая проходила в декабре прошлого года. Участники сессии работали в тематических группах, здесь состоялись круглые столы и мастер-классы, функционировали дискуссионные площадки. К участникам присоединились Глава Чувашии Михаил Игнатьев и глава Минкультуры республики Константин Яковлев.

Михаил Игнатьев рассказал о своем видении развития отрасли и, в частности, подчеркнул, что Чувашия имеет богатый потенциал для развития въездного туризма. За последние годы удалось изменить многое в инфраструктуре, облик республики заметно меняется в лучшую сторону. Но проблемы еще остаются. И самое слабое место – дороги и сервис, материально-техническая база гостиничного хозяйства.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев в свою очередь убежден, что именно развитие туристической индустрии может стать основой для роста экономики республики, но для этого надо объединить усилия.

Метки: Культура, Туризм.



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