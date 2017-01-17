Лес рубят…

КОМУ ДОСТАЮТСЯ ЩЕПКИ?

Структура распределения лесных ресурсов в республике нуждается в поправках, чтобы исключить спекуляцию ими. Пока же ее недостатки позволяют уводить в тень значительную часть доходов, оставляя низкой официальную зарплату работников лесопромышленной отрасли. Как придать ей импульс для дальнейшего развития? Обо всем этом шла речь на состоявшемся в минувший четверг совещании по вопросам лесного комплекса с участием Главы республики Михаила Игнатьева.

По оценке вице-премьера, министра экономического развития, промышленности и торговли Владимира Аврелькина, прозвучавшей в его докладе, лесопромышленная тема «не сказать, что больная, но очень важная». А точнее, весьма проблематичная с точки зрения эффективного и добросовестного использования лесных ресурсов. Хотя прошедший год, по мнению Владимира Александровича, можно считать переломным в лесопереработке. Индекс промышленного производства в обработке древесины, производстве изделий из дерева составил 100,7 проц. Есть уверенность, что и по этому году будет плюс. Обнадеживает увеличение численности занятых. Успешно работает ряд предприятий по изготовлению дверных полотен. В республике выпускается около 1 млн. этих изделий, что выглядит неплохо и на общероссийском уровне. Наши двери поставляются даже в США и Кувейт.

Однако значительная часть данной продукции изготавливается не из местной, а кировской либо марийской древесины, признался министр. И это в Чувашии, где под лесами около одной трети территории… На известном базаре в Ишаках Чебоксарского района днюют и ночуют грузовики с пиломатериалами из этих регионов.

Михаил ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии:

– Необходимо проявлять инициативу, работать творчески, мобилизовать все человеческие и технические ресурсы для решения актуальных вопросов экологии. Нужно сажать больше деревьев, проводить лесовосстановительные работы, благоустраивать родники, очищать леса и посадки от мусора. Все это важнейшие задачи.

Расчетный лесосечный фонд республики составляет порядка 490 тыс. кубометров, освоено в прошлом году лишь 40 проц. Одна из причин этого – перекос в распределении леса между пользователями-предпринимателями и гражданами, в результате чего первым выделялось древесины вдвое меньше, чем населению. А точнее сказать, ушлым предпринимателям с фирмами-однодневками. При этом налогов от первых поступило больше в 2,6 раза.

В прошлом году населению было продано 170 тыс. кубометров древесины. Если весь этот объем пустить на строительство жилья, в республике должно было появиться не менее 1700 домов, или около 170 тыс. квадратных метров. Но столько не построено – значительная часть купленной древесины попросту перепродана. Ведь тот самый ушлый бизнесмен может купить лес по цене не более 300 руб. за кубометр, а реализовать нашим же переработчикам за полторы тысячи и выше. Но заложенную в такие цены зарплату никакая себестоимость не выдержит, продукция станет неконкурентной по цене. Вот и приходится ограничиваться официально 13 тысячами рублей – такова средняя зарплата по отрасли, остальное, не исключено, уходит в тень. Это плохо, признал министр, перекос должны устранить лесные конкурсы. Федеральное правительство готовит законопроект, фактически предусматривающий их возвращение. «Разница между действующей сейчас системой лесных аукционов и существовавшей ранее системой лесных конкурсов состоит в том, что при аукционе учитывается только готовность претендента платить за рассматриваемый лесной участок, при этом кто заплатит больше – тот и победитель. При конкурсе учитываются наличие у претендента перерабатывающих мощностей и его социальная роль», – пояснил он. И подчеркнул, что уже сейчас нужно готовить почву для эффективной реализации нормативно-правового акта. Министр обратился к руководителям республиканских предприятий отрасли с просьбой еще раз произвести все необходимые расчеты и представить в Минэкономразвития и Минприроды инвестиционные проекты по области освоения лесов.

А может, и нам стоит отправлять свой лес в соседний Татарстан, где турецкие предприниматели создали современнейшее предприятие по переработке древесины?.. Зачем мучить людей мизерной зарплатой в ожидании полного упадка отрасли, сказал Глава республики. Без переработки на стороне сейчас нельзя обойтись, и наши бизнесмены налаживают отношения с теми же турками, ответил министр. Но все требуют гарантированных поставок сырья.

Заметный прирост производства наблюдается в целлюлозно-бумажной подотрасли. Скажем, на Алатырской бумажной фабрике увеличение на 10 проц. В лесопромышленный комплекс входят и издательско-полиграфические предприятия как основные потребители бумаги. Здесь основная проблема – необходимость модернизации оборудования. В прошлом году тут была оказана господдержка в сумме 49 млн. рублей. Это вдвое больше, чем в предыдущем, но все равно мало. При таких суммах далеко не уйдешь, заметил Михаил Игнатьев.

Более подробно на освоении лесосечного фонда и перспективах обеспечения лесными ресурсами остановился министр природных ресурсов и экологии Александр Коршунов. В минувшем году в бюджеты за использование лесов поступило 41,8 млн. рублей арендной платы – на 12 млн. больше предыдущего года. Как отметил премьер-министр Иван Моторин, который вел вторую часть совещания, цены лесных ресурсов надо постепенно выводить на уровень рыночных. Прежние низкие, позволяющие спекулировать лесом, надо оставить только для особо нуждающихся категорий граждан, скажем, погорельцев.

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? Древесина должна идти в дело, а не быть предметом спекуляции.