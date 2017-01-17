Нам с «Ай-Ти» по пути

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ВАЖНЫ И ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с представителями IT-отрасли республики. Разговор о сегодняшнем состоянии индустрии и ее ближайших перспективах прошел в республиканском Центре информационных технологий Мининформполитики Чувашии. Это специализированное учреждение появилось в Чебоксарах в конце прошлого года и призвано координировать всю IT-структуру региона.

Но сначала руководители министерств и ведомств провели для Михаила Игнатьева небольшую экскурсию. Так, министр здравоохранения Алла Самойлова рассказала о работе Медицинского информационно-аналитического центра. Его сотрудники ведут сбор, обработку, хранение и анализ информации о состоянии здоровья населения Чувашии. Министр сообщила, что в медицинских организациях республики используется около 10 различных компьютерных сервисов. Это, в частности, электронная медицинская карта, персонифицированный учет лекарственных препаратов, электронная выписка рецептов, составление заявок на льготные лекарства, отслеживание наличия препаратов на складе, онлайн-запись на прием к врачу и другие.

Почти все больницы в республике, в том числе и отдаленные офисы врачей общей практики, подключены к Интернету. «Исключение составляют только фельдшерско-акушерские пункты, но там в основном достаточно использования 4G-Интернета», – сказала Алла Самойлова, заметив, что успехи электронного здравоохранения в Чувашии отмечены на федеральном уровне. В 2015 году регион победил в престижном Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT.2015» в номинации «IT в здравоохранении». К тому же, подчеркнула министр, в отрасли по большей части используются местные программные продукты, разработанные IT-специалистами Чувашии.

Тем не менее, отметил Глава Чувашии, есть еще над чем поработать. «Информационные сервисы должны быть доступны не только медработникам, но и простым людям. Нам надо сделать так, чтобы люди сами могли сравнить, например, в какой аптеке дешевле, а не идти за лекарствами туда, куда его направит врач», – сказал Михаил Игнатьев.

По соседству расположился центр обработки вызовов Системы-112. Председатель Государственного комитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров доложил Главе республики, что сейчас система работает в тестовом режиме. Сюда круглосуточно будут поступать вызовы от всех экстренных оперативных служб. В полном объеме система заработает к августу этого года. «Наберите», – попросил Михаил Игнатьев министра информационной политики и массовых коммуникаций Александра Иванова. Связь с оператором установилась мгновенно, и Главе республики наглядно продемонстрировали, как реагируют экстренные службы.

Александр ИВАНОВ, министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии:

«Информационные технологии являются одним из перспективных направлений развития экономики страны. Мы работали и будем работать над созданием лучших условий для развития ИКТ-кластера в регионе. В Чувашии сформирована хорошая база: создана надежная инфраструктура, успешно работают сотни IT-компаний, ведется подготовка профильных специалистов. Да, проблемы есть, и нам есть к чему стремиться. Уверен, совместными усилиями мы сможем вывести отрасль на совершенно иной, более качественный уровень развития».

За «круглым столом» непосредственные разработчики новых технологий без лишних слов перешли к обсуждению волнующих отрасль проблем. Одна из главных – кадры. По мнению «айтишников», готовить будущего инженера в сфере IT нужно еще со школы. А для этого необходимы профильные IT-классы. В свою очередь ведущие предприятия отрасли могли бы предложить свои производственные площадки не только для школьников и студентов, но и для учителей информатики.

Участники IT-сообщества обсудили также вопросы создания благоприятных условий для ведения этого бизнеса в республике. Так, руководители компаний считают, IT-предприятиям не помешали бы налоговые послабления, содействие в получении целевого венчурного финансирования, создание в республике IT-парка. А удержать молодых специалистов в Чувашии помогли бы гранты и льготные условия получения ипотеки, как это предлагается в ряде регионов.

Как отметил Михаил Игнатьев, в республике действует достаточное количество мер поддержки для малого и среднего бизнеса, воспользоваться которыми могут и IT-компании. «Мы создаем одинаковые условия для всех, – отметил Глава республики. – При этом на первый план выходят не столько меры финансовой поддержки, сколько благоприятные условия для работы и жизни. У нас на высоком уровне медицина, образование, спорт, мы проживаем в мире и согласии», – подчеркнул Глава республики.

И действительно, руководитель одной из IT-компаний Даниил Письменный называет себя одним из тех, кто «вернулся в Чувашию». Для себя и своего бизнеса он выбрал не «ипотеки и налоги», а возможность жить и растить детей там, где есть современные садики и хорошие школы и можно быть уверенным в безопасности родных и близких.