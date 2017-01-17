Фальсифицировал доказательства

По версии следствия, директор местной коммерческой организации проходил ответчиком по гражданскому делу о возмещении вреда на общую сумму свыше 71 млн. рублей, причиненного неисполнением обязательств по строительству опоры воздушной линии электропередачи и трансформаторной подстанции в Оренбургской области. И в 2015 году представил в Московский районный суд Чебоксар фиктивные документы о выполнении ряда работ – чтобы уменьшить размер возможного взыскания по иску на сумму более чем 39 млн. рублей. Тем не менее суд взыскал с него всю заявленную истцом сумму.

СУ СКР по Чувашии отмечает, что на момент представления обвиняемым в суд фиктивных документов он приговором Ленинского райсуда Чебоксар уже был осужден за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере. А именно за хищение денег заказчика, которые тот перечислил его фирме в счет исполнения взятых на себя обязательств. Тогда бизнесмену было назначено наказание в виде трех лет условного лишения свободы.

Следствие завершено. После утверждения обвинительного заключения дело направлено в суд.