Все больше чувашских призывников выбирают службу по контракту

ПРОВОДИЛИ В АРМИЮ РЕБЯТ

Завершился осенний призыв, мамы новоиспеченных военнослужащих уже получили первые письма от своих сыновей. У кого-то сын служит на Балтийском флоте, у кого-то в Президентском полку. Впервые чувашских парней направили служить в Росгвардию. Кому-то из наших ребят повезло попасть в спортивную роту, а кому-то – и в научную. Кстати, в минувшем году призывникам с высшим образованием была предоставлена возможность выбрать – служить один год срочной службы либо два года по контракту. Таким правом нынче воспользовались 98 человек. Немало среди новобранцев было и студентов вузов: ребята взяли академический отпуск, чтобы отдать долг Родине.

– Всего в ходе осенней призывной кампании призвано на военную службу и направлено на комплектование войск 152 тысячи граждан. Задание на призыв, установленное Указом Президента России, выполнено в полном объеме, – отчитался заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров на конференции, посвященной итогам завершившейся в стране осенней призывной кампании 2016 года.

152 тыс. россиян в ходе осенней призывной кампании призвано на военную службу и направлено на комплектование войск

Совещание проходило в расширенном формате в режиме онлайн: на большом экране по видеосвязи начальники военных округов докладывали о результатах работы, в обсуждении итогов в прямом эфире участвовали представители регионов, военные комиссары и журналисты. На видеосвязи находились также и Чебоксары.

– Наряд на призыв в Чувашии выполнен на 100 процентов, отправлен в войска 1591 человек, нарушений плана отправок не допущено, – сообщил журналистам военком республики Александр Мокрушин. – Конечно, были какие-то недочеты в мелочах, ждали, например, когда привезут форму моряков или летчиков, но в рабочем порядке все эти вопросы оперативно были решены. В призывных комиссиях присутствовали и члены общественных организаций, и родители призывников, так что все было максимально открыто.

Отправляли наших бойцов служить в разные уголки России воинскими эшелонами, самолетами военно-транспортной и гражданской авиации, а также железнодорожным и автомобильным транспортом. Кстати, в прошедшую призывную кампанию для военнослужащих, следующих в дальние войсковые части, впервые было организовано горячее питание в вагонах-ресторанах. Другие были обеспечены в пути, как полагается, армейскими индивидуальными наборами питания.

Одновременно с призывом в армию в соответствии с Конституцией молодые люди могли выбрать и альтернативную гражданскую службу (АГС). Одним взять в руки оружие не позволяет вера, другие не согласны обучаться военной науке по личным убеждениям. Так или иначе, но 6 человек из республики предпочли работать на почте, санитарами в больнице или сотрудниками учреждений социального обслуживания. В целом же по России лишь 0,2 процента от общего числа призывников выбрали АГС.

Тех же, кто не может служить в армии по состоянию здоровья, у нас по-прежнему остается немало. По словам начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата республики Сергея Козюры, годными к военной службе оказались чуть более 74 процентов всех призывающихся. По сравнению с предыдущими кампаниями идет рост, однако если сравнивать с общероссийскими показателями, то нам есть еще над чем работать. Здоровее всех оказались призывники Липецкой и Пензенской областей, где годность граждан к военной службе составила более 80 процентов.

– Зато намного меньше стало уклонистов от армейской службы, – отметила положительную тенденцию министр юстиции и имущественных отношений Чувашии Наталья Тимофеева. В следственные органы для привлечения к уголовной ответственности направлены материалы на шесть человек. Теперь уклонистам грозит до двух лет лишения свободы или высокие штрафы. Но и после установленной меры наказания они обязаны будут исполнить свой воинский долг.

По словам участников видеоконференции, отношение к службе действительно меняется сейчас в лучшую сторону. Так, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, отношение к Российской армии положительно оценили около 89 процентов респондентов.

Многое делается для поддержания престижа Российской армии и в республике. Начиная с традиционных республиканских игр «Зарница» и «Орленок», которые ежегодно проводятся вот уже 48 лет, и заканчивая разработанной в Чувашии целевой программой подготовки допризывной молодежи. В регионе действует Республиканский центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, а также региональное отделение ДОСААФ России, которое этой осенью отправило в армию 138 своих воспитанников, подготовленных по различным военным специальностям. Прослужив три месяца, они также могут выбрать службу по контракту.

Фото Олега МАЛЬЦЕВА из архива редакции

? По сравнению с 2012 годом количество призывников России, признанных годными к военной службе, выросло почти на 8,5 процента.