Спонсоры по принуждению

РОДИТЕЛИ ПОПОЛНЯЮТ ШКОЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Прокуратура Чувашии проанализировала, как в образовательных учреждениях республики в 2015–2016 годах соблюдалось законодательство при получении, учете и использовании имущества и денег в виде пожертвований.

Оказалось, не везде инициаторы пожертвований считались с буквой закона. Об этом шел разговор в конце минувшего года на совместном заседании коллегий прокуратуры и Минобразования республики с выработкой дополнительных мер по пресечению нарушений в этой сфере.

Российская Конституция гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного и общего образования. Из ранее действовавшего закона об образовании (до 01.09.2013 года) следовало, что, к примеру, школы вправе привлекать дополнительные финансы за счет предоставления платных образовательных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных. И, конечно же, только в законном порядке.

О таком праве косвенно говорится в ч. 5 ст. 54 ныне действующего Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», отмечают в прокуратуре. Те, кто считает, что родители должны добровольно помогать образовательному учреждению, свои доводы аргументируют положениями закона о благотворительной деятельности и благотворительных организациях. Там указано, что благотворительная деятельность осуществляется в том числе в целях содействия деятельности в сфере образования. Между тем статьей 4 этого закона определено, что граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее целей. Вот как раз этот немаловажный принцип и стараются не замечать сторонники «добровольной помощи».

СОВЕТ

В случаях нарушения прав детей на бесплатное образование, принудительного сбора денег с родителей и других законных представителей обучающихся представителями родительских комитетов и администраций образовательных учреждений граждане могут обратиться в прокуратуру для организации соответствующей проверки.

Поступающие в прокуратуру обращения граждан и анализ практики прокурорского надзора говорят о том, что органы местного самоуправления и образовательные учреждения недостаточно финансируют мероприятия в части содержания образовательных зданий и сооружений, благоустройства прилегающих к ним территорий, материально-технического обеспечения образовательной деятельности, надлежащего оборудования помещений. А нехватку средств пытаются компенсировать, принимая незаконные решения, за счет якобы «спонсорской помощи» родителей и других законных представителей обучающихся. В итоге добровольные пожертвования превращаются в принудительный сбор денег.

В крупных городах и районах республики «допускаются множественные случаи незаконного привлечения денег родителей и иных законных представителей воспитанников и обучающихся под видом добровольных пожертвований и благотворительной деятельности на текущие нужды детских садов и школ», констатирует прокуратура. А именно – на ремонт классных помещений, охрану образовательных организаций, приобретение мебели, учебных принадлежностей, установку окон и прочее. Между тем все эти расходы должны финансироваться из бюджета.

Понятно, что при таком раскладе сложно убедить граждан, что у нас образование действительно бесплатное… Законом оно, конечно, прописано, да вот реальная жизнь не совсем тому пример. Привлекать дополнительные деньги по закону об образовании в РФ могут исключительно образовательные учреждения (ст. 54). Но таким правом благодаря локальным правовым актам, изданным в ряде дошкольных и общеобразовательных учреждений, теперь обладают и родительские комитеты, оно также предоставлено собраниям и попечительским советам.

По данным прокуратуры, на указанные неправомерные действия пошли в городах Алатырь и Чебоксары, в Аликовском, Батыревском, Вурнарском, Порецком, Канашском и еще в пяти районах республики. Именно родительские комитеты, получив соответствующие полномочия, собирают с родителей и других законных представителей детей деньги на нужды образовательных учреждений. При этом отмечены факты, когда деньги на счет образовательного учреждения вообще не зачисляются и не приходуются.

К примеру, по инициативе Алатырской межрайонной прокуратуры в 2015 году за незаконный сбор средств родителей на организацию образовательного процесса к административной ответственности привлечены заведующие детскими садами «Малыш» и «Колосок» в Алатыре.

Конечно, для некоторых родителей (материально вполне благополучных) не проблема «скинуться» на помощь школе или детсаду, сколько ни запросят. Но у нас есть и малообеспеченные семьи. Между тем в некоторых учреждениях устанавливается фиксированная сумма сбора с каждого родителя, которая несоразмерна доходам и материальному положению семьи, не отвечает критериям благотворительной деятельности и добровольности пожертвований.

Так, в школе № 50 Чебоксар на основании решения родительского собрания в одном из классов имели место факты сбора с каждого родителя фиксированной суммы в две тысячи рублей на замену окон. И они на расчетный счет школы не перечислялись, а передавались члену родительского комитета. Прокуратура Московского района добилась, чтобы эти деньги были возвращены родителям.

Эта же прокуратура установила, что в школе № 45 собирали деньги с родителей на оплату услуг официантки, которую на эту должность неофициально приняла заведующая производством ООО «Комбинат школьного питания № 2». И эти «пожертвования» на расчетные счета школы и комбината школьного питания не поступали. Их передавали официантке по расписке. В отношении заведующей производством возбуждены административные дела по нескольким статьям КоАП РФ, в том числе за самоуправство. В адрес директора комбината внесено представление, виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Нарушения по части получения, учета и использования имущества и денег в виде пожертвований также вскрыты в образовательных учреждениях прокуратурами Батыревского, Ибресинского, Моргаушского, Чебоксарского, Янтиковского, Яльчикского районов, Шумерлинским межрайонным прокурором.

Выводы прокуратуры однозначны: фактически на родителей дошкольников и школьников возлагается обязанность по частичному финансированию содержания и ремонту зданий, материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса, тем самым нарушается принцип бесплатности образования. Кроме того, прием у родителей денег в бесконтрольном порядке создает благоприятную почву для злоупотребления со стороны лиц, которым вверены эти самые деньги.

Всего в минувшем году в ходе проверок выявлено 267 нарушений в части благотворительных сборов и пожертвований, принесено 134 протеста, внесено 47 представлений. По итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 19 должностных лиц, по инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено четыре должностных лица.

В нынешнем году тоже будет обеспечен прокурорский надзор за исполнением законодательства, регламентирующего вопросы получения, учета и использования имущества и денег в виде пожертвований в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. «С целью пресечения фактов принудительного сбора денег с родителей планируем активно использовать возможности участия и выступления прокуроров на родительских собраниях и в средствах массовой информации», – сообщила исполняющая обязанности начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры республики Алина Савельева.

А что думают по поводу поднятой проблемы в Минобразования республики?

Светлана ПЕТРОВА, первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии:

– Министерство неоднократно напоминало руководителям образовательных организаций о недопустимости принудительного сбора денежных средств с родителей под видом благотворительной помощи на различные нужды образовательных организаций. В ходе совещаний, рабочих встреч с ними подчеркивалось, что благотворительная помощь школам, детским садам может оказываться родителями исключительно по их собственной инициативе и только на добровольной основе.

Если в образовательном учреждении кем-либо (директором, воспитателем, членами родительского комитета, попечительского совета, любым из родителей) объявлено устно или письменно, что кто-то принял решение о сборе благотворительных взносов в определенной сумме на определенные цели, это решение распространяется только на лиц, его принявших, и не влечет обязанности внесения таких сборов другими родителями. Принудительный сбор денег с родителей на ремонт образовательного учреждения или другие цели законодательством не допускается и может рассматриваться как вымогательство.

На официальном сайте министерства размещены телефоны «горячей линии» по вопросам незаконных сборов денег в общеобразовательных организациях республики.

Минобразования Чувашии: 8 (8352) 64-21-75, понедельник – пятница с 8.00 до 17.00.

Отдел по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры республики: 8(8352) 39-20-80.

? А может, папы и мамы еще и в строительство новой школы вложатся?