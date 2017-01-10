Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал на этой неделе в Чувашии.

Он проводится по 21 предмету, и первой в этом списке стала олимпиада по французскому языку. Сразу 35 юных знатоков правильности написания, а также произношения языка писателя Александра Дюма, певицы Эдит Пиаф, актера Жана Рено собрались в аудиториях Чувашского госпедуниверситета. Задания, которые им предстояло решить, включали лексико-грамматическую часть и тесты на понимание устного и письменного текста.

Кстати, мы напомним читателям, что ежегодно во Всероссийской олимпиаде школьников принимают участие на муниципальном этапе в Чувашии до 35 тысяч человек, а на региональном – более 2 тысяч. В 2016 году по результатам Всероссийской олимпиады школьников 42 представителя республики стали победителями и призерами. Чувашия же по данному показателю вошла в первую десятку рейтинга российских регионов.