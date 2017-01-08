Владимир Мединский отметил работу библиотеки из Чувашии

Всероссийский проект «Символы России», учредителем которого были Министерство культуры и Министерство образования и науки России, а также Российская государственная детская библиотека и Российское историческое общество, охватил 78 регионов страны. Соорганизатором проекта в нашей республике стала Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека, работе которой на днях дал высокую оценку министр культуры России Владимир Мединский.
В благодарственном письме от федерального Министерства культуры особо отмечается организация и проведение в Чувашии конкурса и олимпиады, региональных этапов проекта. Всероссийская олимпиада «Символы России» среди школьников была проведена 24 ноября, в преддверии Дня Конституции, и проходила в двух возрастных категориях. В Чувашии было организовано 34 площадки, все – на базе муниципальных библиотек и общеобразовательных школ, а участниками стали 739 человек. Такой широкий охват и позволил Чувашии занять лидирующие позиции в рейтинге регионов-участников.
Обращаясь к директору библиотеки Тамаре Григорьевой, Владимир Мединский подчеркнул, что «активная работа по патриотическому воспитанию, формированию духовных и нравственно-эстетических ценностей у подрастающего поколения, которую ведет сегодня библиотека, способствует становлению жизненных принципов молодежи, укреплению единства российского народа и преумножению любви к Родине».
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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