ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
12:27 09.01.2017
 2
Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
13:30 09.01.2017
В Чувашии более 204 тысяч детей приняли участие в новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятиях
12:38 09.01.2017
В Чувашии обновляется парк школьных автобусов
14:01 08.01.2017
Пятьдесят четыре школьника и четырнадцать молодых педагогов города Чебоксары удостоены стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность в 2017 году
8:03 08.01.2017
Соревнования по лыжным гонкам среди спортивных семей на призы Главы Чувашской Республики переносится с 8 января на 21 января
7:41 08.01.2017
Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов и любителей на призы Главы Чувашской Республики собрали 138 участников
20:15 07.01.2017
В Чебоксарах в Рождество появились на свет 30 малышей
10:56 07.01.2017
Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с главой администрации Комсомольского района Алексеем Самаркиным
10:48 07.01.2017
Ибресинский район приглашает на «Новогодний лабиринт»
10:44 07.01.2017
Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Рождественское утро посетил храм
19:59 06.01.2017
Товарищеский матч по волейболу состоялся между работниками администрации Ибресинского района и главами поселений
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
  • Володя on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
  • Петр on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
  • Аноним on Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
  • Аноним on Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
  • Саше on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
  • Аноним on Затянем часовые пояса?..
  • Аноним on Затянем часовые пояса?..
    		•
    Главное, Культура
    Владимир Мединский отметил работу библиотеки из Чувашии

    БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ МИНИСТРА

    Всероссийский проект «Символы России», учредителем которого были Министерство культуры и Министерство образования и науки России, а также Российская государственная детская библиотека и Российское историческое общество, охватил 78 регионов страны. Соорганизатором проекта в нашей республике стала Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека, работе которой на днях дал высокую оценку министр культуры России Владимир Мединский.
    В благодарственном письме от федерального Министерства культуры особо отмечается организация и проведение в Чувашии конкурса и олимпиады, региональных этапов проекта. Всероссийская олимпиада «Символы России» среди школьников была проведена 24 ноября, в преддверии Дня Конституции, и проходила в двух возрастных категориях. В Чувашии было организовано 34 площадки, все – на базе муниципальных библиотек и общеобразовательных школ, а участниками стали 739 человек. Такой широкий охват и позволил Чувашии занять лидирующие позиции в рейтинге регионов-участников.
    Обращаясь к директору библиотеки Тамаре Григорьевой, Владимир Мединский подчеркнул, что «активная работа по патриотическому воспитанию, формированию духовных и нравственно-эстетических ценностей у подрастающего поколения, которую ведет сегодня библиотека, способствует становлению жизненных принципов молодежи, укреплению единства российского народа и преумножению любви к Родине».

    Опубликовать в своем блоге livejournal.com

    Метки: Главное, Культура, .

    10.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

    Оставить комментарий

    Ваше имя:

    Скажите, что думаете

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

    Колумнисты
    Остановить эскалацию насилия, пока не прозвонил колокол

    Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

    Трагические события вчерашнего вечера – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
    Рубрики
    Архив
    Январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Дек    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
  • 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 80 queries in 0,451 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев