Вручены государственные награды Российской Федерации и Чувашской Республики

ПОД КУПОЛОМ ПОБЕД

В преддверии Нового года в Купольном зале Дома правительства республики по ежегодной традиции собрались настоящие профессионалы своего дела, достигшие успехов в самых различных сферах: врачи, учителя, директора школ, рабочие, руководители предприятий, муниципальные и государственные служащие. Глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил труженикам государственные награды Российской Федерации и Чувашской Республики.

«Своим трудом вы вносите весомый значимый вклад в развитие экономики. Вы цвет, опора и гордость нации, добрый пример для молодого поколения, ценнейшее достояние нашего благодатного края, – отметил Михаил Игнатьев. – Силами и ежедневным трудовым подвигом каждого из вас обеспечивается стабильность и благополучие Чувашии».

Вручая награды, Глава подчеркнул, что Чувашия славится прекрасными трудолюбивыми людьми. Среди них заместитель председателя Кабинета Министров ЧР – руководитель Администрации Главы Чувашии Юрий Васильев, удостоенный ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Такая же награда вручена другому вице-премьеру – министру финансов региона Светлане Енилиной. Почетной грамоты республики был удостоен министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получила заместитель директора Чебоксарского филиала «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Надежда Поздеева. Будучи одним из ведущих в России специалистов в своей области, она выполняет сложнейшие и уникальные операции.

«Дело – это единственный критерий, по которому стоит оценивать личность, так всегда говорил величайший офтальмолог Святослав Федоров. В следующем году ему исполнилось бы 90 лет, – принимая почетную награду, сказала заслуженный врач. – В работе мы стараемся следовать этому кредо и счастливы тем, что своими реальными делами нам удается помогать пациентам, нуждающимся в высокотехнологичной офтальмологической помощи».

Отметили также и наших коллег из ГТРК «Чувашия». В уходящий Год человека труда особо выделили и представителей рабочих профессий – слесаря-инструментальщика Юрия Маслова, получившего Почетную грамоту Президента России, машиниста автокрана Германа Егорова, тракториста Михаила Зайцева, резчика металла на ножницах Владимира Иванова, кузнеца-штамповщика Владимира Мастерова и других настоящих профи своего дела.

Более 30 лет водит городской троллейбус Валентина Федорова, удостоенная почетного звания «Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики». «Начинала работать совсем девчонкой, а теперь у меня взрослые дети, подрастают внуки, но каждый раз, выезжая с утра на маршрут, получаю огромное удовольствие от своей работы, – призналась Валентина Васильевна. – Отрадно, что просыпается город, что с каждым годом он становится все краше и что люди становятся добрее…»

Фото Олега МАЛЬЦЕВА

? Государственные награды были вручены более 40 профессионалам своего дела.