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Рождественское послание митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, главы Чувашской митрополии

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ, БОГОЛЮБИВАЯ ПАСТВА, ОТЦЫ, ЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

От всей души поздравляю вас с праздником Рождества Христова и наступающим Новолетием!
По неисповедимой милости Божией к нам, мы вновь переживаем величайшую радость Божиего благоволения ко всему миру, «ибо ныне родился… в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2, 11).
Какой необъятной радостью исполнился мир в эту святую таинственную ночь, когда Сын Божий, принятием человеческой плоти, воссоединил небо с землей, человека с Богом и положил начало нашего спасения.
О рождестве Христовом радовалась вся природа. На небе появилась чудесная звезда, которую увидели мудрые волхвы; и эта звезда привела их с далекого востока к Святому Богомладенцу, которому они принесли дары: золото, смирну и ладан, – и поклонились Ему как вечному Царю и Первосвященнику, Который должен принести в жертву за грехи человечества Самого Себя (Евр. 7:27). Неравнодушным остается и царь Ирод. Он, «тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды… и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его» (Мф. 2, 7, 16).
Прошли века; применение волхвами своих сокровищ в веках будет свидетельствовать об их мудрости, достойно сравнившей временное с вечным, вещественное с Божественным. И, наоборот, каким неразумным самоосуждением выглядит свидетельство Ирода, поднявшего меч на Богомладенца из-за боязни лишиться временного; и этим поступком погубившего и временное, и вечное.
Возлюбленные о Господе, дорогие отцы, братия и сестры!
В настоящее время идет воспитание потребительского общества, безнравственного поведения, стремления к временному. Христа, как и две тысячи лет назад, распинают, осмеивают, стараются вытеснить всё святое из нашей жизни. Чтобы не погибло наше молодое поколение, сами родители должны понимать: кто мы такие, как мы живем, в чем цель и смысл жизни?
Мать-Церковь, в противовес подобной разрушительной пагубе, воодушевит нас правдой евангельской любви для высокого служения в мире по примеру Господа нашего Иисуса Христа.
А ниспошлет Всемилостивейший Господь Свое благословение на нас в наступающем лете Своей благости.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет со всеми вами. Аминь.

Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский, глава Чувашской митрополии

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30.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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