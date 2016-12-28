С 1 января вводится запрет на рыболовство в притоках Суры

РЫБА ИЩЕТ СПАСЕНИЯ

Широкой рыболовной общественности Чувашии известно, что на Суре и ее притоках в период ледостава наблюдаются так называемые заморные явления. В межсезонье рыба из бассейна реки спускается в Чебоксарское водохранилище. А после ледостава, почти ежегодно, она уходит из Суры в ее притоки.

Чувашский рыбнадзор зафиксировал первый случай ухода рыбы из реки в 2010 году. В последующие годы предпринимались все возможные меры по выявлению источника бедствия и борьбе с его последствиями. Но приходится констатировать, что проблема все еще не решена.

Итак, по порядку. Интенсивность протекания заморных явлений зависит от температурного режима – чем быстрее наступают холода и чем ниже температура, тем больше вероятность их возникновения. Участок реки, где они протекают более интенсивно и почти ежегодно, – Ядринский район. А в худшие годы они проявляются вплоть до города Шумерли.

Ежегодно с целью установления причин заморных явлений прежде всего отбирались многочисленные пробы на всем протяжении реки для проведения химического анализа воды. В этой работе активно участвовали лаборатории ЦЛАТИ, Шумерлинского и Алатырского водоканалов, Гидрометеослужбы. В результате выяснилось, что в реках Урга, Выла и Черная кислород в пределах нормы, остальные показатели в фоновом режиме. В верховьях Суры негативных явлений также не наблюдается. Содержание кислорода в стационарных точках постоянного контроля водоканалов в пределах нормы, остальные показатели в фоновом режиме. Но в районе влияния подпора Чебоксарского водохранилища на Суре наблюдается катастрофическое падение кислорода, местами и временами до 1 мг/л. При этом для нормальной жизнедеятельности рыбы необходимо 8 мг/л.

Таким образом, можно утверждать, что фактическая причина возникновения заморных явлений – отсутствие растворенного кислорода в воде. Поступление загрязняющих веществ из верховьев Суры не зафиксировано, из рек Кумашка, Медянка, Пьяна, Урга, Выла и Черная также исключено, так как рыба спасается от отсутствия кислорода именно в этих реках. Причину выгорания кислорода в Суре не удается установить по сей день.

Есть две основные версии. Первая – народная. Ходят упорные слухи, что реку «травят», причем отрава поступает из Мордовии и Пензы. Даже называются заводы – сахарный и ламповый. Но эта версия не подтверждается фактами. Наши смежники, Мордовский и Пензенский рыбнадзор, неоднократно проверяли все предприятия на предмет сброса сточных вод в верховьях реки. Было составлено множество административных протоколов, но больших, а тем более катастрофических залповых сбросов загрязняющих веществ выявлено не было.

Вторая версия – природный феномен. Ни для кого не секрет, что Сура славится своими заморными озерами. На этих озерах каждую зиму в одно и тоже время происходит так называемая «вспышка» – в воде исчезает кислород, и рыба начинает задыхаться. Местные жители активно используют ее для вылова рыбы, а именно: прорубают во льду лунки, куда задыхающаяся рыба устремляется всей массой, остается только собирать ее сачками. Это происходит испокон веков. В чем же тут дело?

Прежде всего, нужно учитывать, что река течет с юга на север, то есть с плодородных щедрых нив юга на холодный север. Иными словами, насыщенная органикой вода реки течет туда, где некому все это богатство употребить в пищу. Излишки органики оседают в ил и там гниют, сжигая кислород. В этом собственно суть феномена заморных пойменных озер Суры. Слишком щедра она для наших краев, не в коня корм.

В последние тридцать лет ситуация резко изменилась в связи со строительством Чебоксарской ГЭС. Из-за плотины изменились многие параметры реки Суры, но самое главное – изменился гидрологический режим. Течение реки на предустьевом участке значительно замедлилось, в связи с чем возникли условия для отложения ила. Река в зоне подпора Чебоксарского водохранилища приобрела сходные черты с пойменными заморными озерами, а именно – в ней стало слишком много черного, жирного ила. Хотя то, что сама природа реки является причиной возникновения замора, пока тоже не факт.

В общем, еще никому не удалось подтвердить либо опровергнуть обе версии.

Как бы то ни было, а делать что-то надо. Тем более, негативные последствия заморных явлений выражаются не только в угнетении жизнедеятельности гидробионтов. Зимняя миграция из Суры вызывает массовое скопление рыбы в притоках реки, а они, мягко говоря, не приспособлены для такого ее количества. В таких условиях рыбаки багрят рыбу чуть ли не на простой крючок.

Для спасения рыбных запасов от азартных рыбаков возникла необходимость ввести запрет на осуществление рыболовства в притоках Суры. Работа над этим вопросом продолжалась 3 года.

При этом существующие ранее правила рыболовства соблюдались далеко не всеми. С целью навести порядок на этих водоемах ежегодно, с момента начала миграции рыбы, рыбнадзором практически ежедневно проводились контрольные мероприятия, в том числе с участием сотрудников правоохранительных органов.

Но рыбоохранные рейды в отсутствии действенного законодательства не приносили должного эффекта. Для спасения рыбных запасов от азартных рыбаков возникла необходимость ввести запрет на осуществление рыболовства в притоках Суры. Работа над этим вопросом продолжалась три года.

В результате в правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна удалось внести изменения и дополнения по ограничению рыболовства на Суре и ее притоках, да и то, только в границах Чувашской Республики. В границах же Нижегородской области это ограничение не действует.

ИТАК, ВНЕСЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

«п. 30.12.2. Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов:

с 1 января по 15 марта – всеми орудиями добычи (вылова) в реке Сура и на участках рек, впадающих в реку Сура:

— в реке Сура – на расстоянии 0,5 км выше и ниже по течению от устьевых участков рек Черная, Выла и Урга;

— в реке Черная – на участке от устья до административной границы села Засурье;

— в реке Выла – на участке от устья до административной границы села Малое Чурашево;

— в реке Урга – в административных границах Чувашской Республики – Чувашии».

Данные изменения в правилах рыболовства впервые будут использованы с началом наступающего 2017 года.

Не стану скрывать, что основная цель этой статьи – призвать рыбаков Чувашии не усугублять тяжелое состояние ихтиофауны реки Сура, и, разумеется, основной посыл – соблюдать правила рыболовства.

Андрей СЕРГЕЕВ, рыбовод-ихтиолог

Фото ядринскийфорт.рф

? Многим рыболовам придется отложить удочки до теплых дней…