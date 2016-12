Комментарии Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. врёте! on Затянем часовые пояса?.. элеонора on Льготы ветеранам труда виталий on Льготы ветеранам труда Александр on Затянем часовые пояса?.. анюта on Льготы ветеранам труда Главное, Коллизия С 1 января вводится запрет на рыболовство в притоках Суры РЫБА ИЩЕТ СПАСЕНИЯ Широкой рыболовной общественности Чувашии известно, что на Суре и ее притоках в период ледостава наблюдаются так называемые заморные явления. В межсезонье рыба из бассейна реки спускается в Чебоксарское водохранилище. А после ледостава, почти ежегодно, она уходит из Суры в ее притоки.

Чувашский рыбнадзор зафиксировал первый случай ухода рыбы из реки в 2010 году. В последующие годы предпринимались все возможные меры по выявлению источника бедствия и борьбе с его последствиями. Но приходится констатировать, что проблема все еще не решена.

Итак, по порядку. Интенсивность протекания заморных явлений зависит от температурного режима – чем быстрее наступают холода и чем ниже температура, тем больше вероятность их возникновения. Участок реки, где они протекают более интенсивно и почти ежегодно, – Ядринский район. А в худшие годы они проявляются вплоть до города Шумерли.

Ежегодно с целью установления причин заморных явлений прежде всего отбирались многочисленные пробы на всем протяжении реки для проведения химического анализа воды. В этой работе активно участвовали лаборатории ЦЛАТИ, Шумерлинского и Алатырского водоканалов, Гидрометеослужбы. В результате выяснилось, что в реках Урга, Выла и Черная кислород в пределах нормы, остальные показатели в фоновом режиме. В верховьях Суры негативных явлений также не наблюдается. Содержание кислорода в стационарных точках постоянного контроля водоканалов в пределах нормы, остальные показатели в фоновом режиме. Но в районе влияния подпора Чебоксарского водохранилища на Суре наблюдается катастрофическое падение кислорода, местами и временами до 1 мг/л. При этом для нормальной жизнедеятельности рыбы необходимо 8 мг/л.

Таким образом, можно утверждать, что фактическая причина возникновения заморных явлений – отсутствие растворенного кислорода в воде. Поступление загрязняющих веществ из верховьев Суры не зафиксировано, из рек Кумашка, Медянка, Пьяна, Урга, Выла и Черная также исключено, так как рыба спасается от отсутствия кислорода именно в этих реках. Причину выгорания кислорода в Суре не удается установить по сей день.

Есть две основные версии. Первая – народная. Ходят упорные слухи, что реку «травят», причем отрава поступает из Мордовии и Пензы. Даже называются заводы – сахарный и ламповый. Но эта версия не подтверждается фактами. Наши смежники, Мордовский и Пензенский рыбнадзор, неоднократно проверяли все предприятия на предмет сброса сточных вод в верховьях реки. Было составлено множество административных протоколов, но больших, а тем более катастрофических залповых сбросов загрязняющих веществ выявлено не было.

Вторая версия – природный феномен. Ни для кого не секрет, что Сура славится своими заморными озерами. На этих озерах каждую зиму в одно и тоже время происходит так называемая «вспышка» – в воде исчезает кислород, и рыба начинает задыхаться. Местные жители активно используют ее для вылова рыбы, а именно: прорубают во льду лунки, куда задыхающаяся рыба устремляется всей массой, остается только собирать ее сачками. Это происходит испокон веков. В чем же тут дело?

Прежде всего, нужно учитывать, что река течет с юга на север, то есть с плодородных щедрых нив юга на холодный север. Иными словами, насыщенная органикой вода реки течет туда, где некому все это богатство употребить в пищу. Излишки органики оседают в ил и там гниют, сжигая кислород. В этом собственно суть феномена заморных пойменных озер Суры. Слишком щедра она для наших краев, не в коня корм.

В последние тридцать лет ситуация резко изменилась в связи со строительством Чебоксарской ГЭС. Из-за плотины изменились многие параметры реки Суры, но самое главное – изменился гидрологический режим. Течение реки на предустьевом участке значительно замедлилось, в связи с чем возникли условия для отложения ила. Река в зоне подпора Чебоксарского водохранилища приобрела сходные черты с пойменными заморными озерами, а именно – в ней стало слишком много черного, жирного ила. Хотя то, что сама природа реки является причиной возникновения замора, пока тоже не факт.

В общем, еще никому не удалось подтвердить либо опровергнуть обе версии.

Как бы то ни было, а делать что-то надо. Тем более, негативные последствия заморных явлений выражаются не только в угнетении жизнедеятельности гидробионтов. Зимняя миграция из Суры вызывает массовое скопление рыбы в притоках реки, а они, мягко говоря, не приспособлены для такого ее количества. В таких условиях рыбаки багрят рыбу чуть ли не на простой крючок. Для спасения рыбных запасов от азартных рыбаков возникла необходимость ввести запрет на осуществление рыболовства в притоках Суры. Работа над этим вопросом продолжалась 3 года. При этом существующие ранее правила рыболовства соблюдались далеко не всеми. С целью навести порядок на этих водоемах ежегодно, с момента начала миграции рыбы, рыбнадзором практически ежедневно проводились контрольные мероприятия, в том числе с участием сотрудников правоохранительных органов.

Но рыбоохранные рейды в отсутствии действенного законодательства не приносили должного эффекта. Для спасения рыбных запасов от азартных рыбаков возникла необходимость ввести запрет на осуществление рыболовства в притоках Суры. Работа над этим вопросом продолжалась три года.

В результате в правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна удалось внести изменения и дополнения по ограничению рыболовства на Суре и ее притоках, да и то, только в границах Чувашской Республики. В границах же Нижегородской области это ограничение не действует. ИТАК, ВНЕСЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

«п. 30.12.2. Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов:

с 1 января по 15 марта – всеми орудиями добычи (вылова) в реке Сура и на участках рек, впадающих в реку Сура:

— в реке Сура – на расстоянии 0,5 км выше и ниже по течению от устьевых участков рек Черная, Выла и Урга;

— в реке Черная – на участке от устья до административной границы села Засурье;

— в реке Выла – на участке от устья до административной границы села Малое Чурашево;

— в реке Урга – в административных границах Чувашской Республики – Чувашии».

Данные изменения в правилах рыболовства впервые будут использованы с началом наступающего 2017 года. Не стану скрывать, что основная цель этой статьи – призвать рыбаков Чувашии не усугублять тяжелое состояние ихтиофауны реки Сура, и, разумеется, основной посыл – соблюдать правила рыболовства. Андрей СЕРГЕЕВ, рыбовод-ихтиолог Фото ядринскийфорт.рф

? Многим рыболовам придется отложить удочки до теплых дней…

Метки: Коллизия, Экология.



Метки: Главное A A A