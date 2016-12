Комментарии сергей on Лучшая биатлонистка страны возглавит сборную Евгений Шумилов on Солдат из Чувашии больше месяца сражался в Брестской крепости Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Альберт on Затянем часовые пояса?.. Главное Добрая слава о мягком хлебе Бадаевский хлеб… Этот бренд стал своеобразной визиткой Чебоксарского хлебозавода № 1. Одного из старейших в хлебопекарной отрасли Чувашии – в 2014 году он справил 80-летний юбилей. Более 30 лет из них завод возглавляет Елена Игнатьевна Бадаева, и немудрено было за это время в потребительском сознании «отпечататься» ее фамилии. Хотя, конечно, заводская продукция – плод сотен работников, о чем напомнила перед нашей беседой генеральный директор ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1», депутат Госсовета Чувашии Елена Игнатьевна Бадаева.

– В заголовок вынесена перефразированная пословица «Добрые слова лучше мягкого пирога». Вы, Елена Игнатьевна, давно на виду не только у ваших покупателей, но и у широкой общественности республики. А мнение о таких персонах не бывает однозначным. Как-то услышал такую фразу: «С Бадаевой я не во всем согласен, но хлеб у нее отменный». На исходе 2016 год. Чем он отмечен в истории завода, чтобы ваша продукция стала еще отменнее?

– Буквально на днях поступило оборудование на шестую технологическую линию. Конечно, обновление производства благотворно сказывается на ассортименте и качестве продукции. Хлеб становится более пористым, разрыхленным. Улучшается товарный вид, упаковка. В этом плане весьма значительное событие уходящего года и пуск собственной бактериологической лаборатории, что позволит еще строже контролировать качество продукции. Раньше такой анализ приходилось делать на стороне с немалыми затратами.

И, конечно, постоянная модернизация завода позволяет еще больше облегчить труд наших людей. Труд хлебопеков, скажу так, ведь нелегкий. Молодежь не очень охотно идет к нам, держимся на ветеранах, которые пришли на завод вместе со мной. Вот поэтому не жалеем денег на обновление, чтобы закреплять кадры.

Ассортимент обновляется с учетом пожеланий потребителей на дегустациях, которые регулярно проводятся в фирменных магазинах. Достаточно незначительного каприза со стороны покупателей, чтобы изделие было исключено из оборота. Чуть ли не ежедневно на производстве меняется состав муки, но у нас очень сильный входной и выходной контроль, ставящий заслон любым отклонениям от стандартов на каждой стадии выпечки хлеба. В том числе и некачественным другим компонентам – изюму, кураге, яйцам… Да, жесткий контроль – это дополнительные затраты, но для нас на первом месте потребитель. Завоевать его расположение нелегко, а вот потерять можно разом. Ассортимент продукции завода увеличился до 296 наименований хлебобулочных, бараночных и кондитерских изделий. В том числе 8 – в нынешнем году. Последние новинки – торт шоколадно-ореховый, торт медовый, заказные торты с мастикой. – В основе качества вашей продукции – качество сырья, прежде всего муки. Недавно на одном из совещаний в Минсельхозе республики Вы поделились не очень радужной перспективой отечественного зернопроизводства. Будто бы самое качественное зерно уходит на экспорт, а для отечественного хлебопечения остается чуть ли не фуражное.

– Я состою в Союзе пекарей России. На одном из последних заседаний шла речь о вынесенном в Госдуму законопроекте об использовании в хлебопечении муки пятого класса. Хороший хлеб из нее невозможно выпечь. Одновременно из зарубежья нам готовы поставлять всевозможные разрыхлители, улучшители для восполнения хлебопекарных качеств. Все мы против такой перспективы. Да и вообще – непомерного роста зернового экспорта. В первую очередь надо думать о своих отечественных потребителях.

В последнее время все чаще звучит оборот «утилизация хлеба» – речь идет о возвращаемой из торговли продукции. От этого никуда не денешься, но мне органически претит такое слово, будто говорят о каком-то мусоре. Но это хлеб! Святое слово, и отношение к нему должно оставаться святым. Возвращенная продукция направляется на промпереработку, но никак не на утилизацию.

– У завода разветвленная фирменная торговая сеть. Лично мне, как покупателю, очень нравится не только ваша продукция, но и высокая культура продавцов ваших магазинов. Они ни на секунду не заставят ждать, на лицах постоянно улыбка…

– Чтобы вас хорошо обслуживали, согласитесь, недостаточно личной культуры продавца. Какая еще у них зарплата – вот что важно. Вы обратили внимание, что люди в магазинах на протяжении многих лет одни и те же? Вот… Они не разбегаются в поисках лучшей доли – от добра добра не ищут, потому что у продавцов хорошая зарплата. Хотя почти все наши торговые точки работают убыточно, содержать их приходится за счет производственных доходов. Но это оправданно, ведь в фирменной сети реализуется более трети выпускаемой продукции. На каждой планерке я нацеливаю торговлю на активное продвижение изделий, на удерживание высокой марки обслуживания.

В этом году на 8 специализированных автомашин увеличился автопарк предприятия. Всего сегодня в нем 37 единиц, каждое утро доставляющих людям свежую выпечку. Только вот расширять торговую сеть становится все труднее. Полагаю целесообразным предоставлять земельные участки для хлебных точек без аукциона. Это хлеб! А то ведь участки нередко получают ушлые бизнесмены, чтобы потом перепродать. В 2016 году сумма инвестиций в основные фонды предприятия составит 45,4 млн. рублей (с НДС). – Вы уже пятый срок являетесь депутатом Государственного Совета республики. В нынешний созыв состоите в Комитете по бюджету, финансам и налогам. Среди избирателей – и журналистов – у вас репутация одного из самых жестких избранников, доводящего до конца исполнение каждого запроса, не идущего при этом на компромиссы. Но ведь, наверное, не все просьбы удается исполнить? И что из выполненного в этом году Вы запишете в свой депутатский актив?

– На следующий год перейдет несколько просьб. Они могут показаться малозначительными – в одном месте большая лужа скапливается, в другом – тропинку надо благоустроить. Но я не могу отмахнуться от обращения каждого избирателя.

Что лежит в основе моей депутатской работы? Наверное, человеческое желание оставить о себе добрую память. Не только своим хлебопекским делом, которому отдано полвека жизни, но и службой на благо общества. Если люди ко мне обращаются, они надеются на мою помощь, которую я стараюсь оказать. По итогам 2016 года сумма налогов и сборов, уплаченных Чебоксарским хлебозаводом № 1, составит 138,3 млн. рублей – на 8,4 млн. больше, чем в 2015 году. Одним из наиболее заметных моих депутатских достижений считают содействие в капитальном ремонте больницы Чапаевского поселка. Вновь назначенный ее главврач почему-то сразу мне нанес визит со словами: «Помогите добиться выделения денег на ремонт – в корпусах от сырости грибы уже растут…» Я создала комиссию, осмотрели больницу, сфотографировали, в каком она состоянии. Вышла с ходатайством к Главе республики, председателю Госсовета, министру финансов. Много времени и сил было потрачено, но выделения 20 миллионов рублей на ремонт больницы все же добилась.

Мне не раз говорили, дескать, легко Бадаевой быть благодетельницей за счет заводских денег… Действительно, в начале этого года ко мне пришли директора школ моего округа с жалобой, что город урезал расходы на питание детей. Я рассказала об этом на планерке, и было решено за счет завода кормить раз в день в каждой школе по десять детей из наиболее нуждающихся семей. Всего – 60 человек. В округе 18 детсадов, каждому выделено по 20 тысяч рублей на приобретение компьютерной техники.

Да, на эти нужды пришлось привлечь средства из прибыли предприятия. Только, думаю, вряд ли кто упрекнет меня в этом, когда дело касается детей. На исполнение всех других запросов моих избирателей я расходую только свои личные средства. Поступает масса обращений по благоустройству, мы их своевременно направляем в горадминистрацию, но она ввиду нехватки денег не все может удовлетворить.

За три с лишним десятилетия руководства заводом у нас ни на один день не задерживалась зарплата. Сейчас она в среднем на уровне 27 тысяч рублей. Кто способен и хочет заработать – и по 40 тысяч получает. У нас сохранилась тринадцатая зарплата.

Я не преувеличиваю свои личные заслуги. Без людей, коллектива я всего этого не добилась бы. Я с ним прошла много и хорошего, и не очень, он меня поддерживал в самые мои трудные минуты. Я хочу поздравить заводчан и всех моих соотечественников с наступающим Новым годом. Пожелать каждому огромного человеческого счастья. Реклама

