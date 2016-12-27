ЮРИЙ БЫЧКОВСКИЙ, управляющий Чувашским отделением Сбербанка:

«По состоянию на 16.00 27 декабря 2016 года все выплаты вкладчикам ПАО Татфондбанк через филиальную сеть Сбербанка проходят в штатном режиме – до пятницы 30 декабря все офисы в г.Чебоксары и Новочебоксарск будут работать по специальному режиму с 7 утра. За два дня более 4000 клиентов Татфондбанка получили возмещение по вкладам через филиальную сеть Сбербанка.

Мы предприняли заранее все меры, чтобы не возникло проблем с выдачей наличных, чтобы не было суеты и нервозности среди клиентов.

Напоминаю, что для получения возмещения вкладчику необходимо представить специалистам Сбербанка только паспорт, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить непосредственно в филиалах Сбербанка. Ну и в канун Нового года призываю всех вкладчиков соблюдать правила безопасности и не выносить за пределы банка крупные суммы денежной наличности. В случае, если все-таки возникает необходимость получить свои деньги наличными, будьте предельно осторожными и попросите кого-либо из близких сопроводить вас».