В округах Чувашии построят новые объекты

В 2026 году в Чувашии на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» будет направлено 2,2 млрд рублей, из которых 0,6 млрд рублей — средства федерального бюджета и 1,6 млрд рублей — средства республиканского бюджета.

Преобразования ожидают город Ядрин. По данным Минсельхоза региона, здесь планируется капитальный ремонт двух объектов водоснабжения, школы, детского сада и стадиона, новый автобус получит физкультурно-спортивный комплекс. Продолжится строительство клуба в селе Красноармейское, завершение намечено на 2027 год.

Также в рамках подпроекта «Благоустройство сельских территорий» предусмотрено реализовать восемь проектов. Два в Батыревском муниципальном округе — благоустройство территории памятников в селах Новое Ахпердино и Старое Котяково. Еще шесть проектов в Чебоксарском округе: в селе Синьялы обустроят пешеходный тротуар, а в деревнях Большие Катраси, Василькасы, Яуши, Малые Торханы и Яныши создадут детские игровые площадки.

На развитие транспортной инфраструктуры заложено 391,5 млн рублей. В Комсомольском округе планируется капремонт четырех участков дорог протяженностью 6 км. В Янтиковском округе также проведут ремонт дороги протяженностью 3,7 км.

Республиканские средства в размере 17,5 млн рублей будут направлены на возмещение затрат в целях снижения процентной ставки по льготной сельской ипотеке. Этой мерой поддержки воспользуются восемь семей. На проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения за пределами населенных пунктов предусмотрено 400 млн рублей. На реализацию инициативных проектов граждан — 923 млн рублей.

Напомним, в 2025 году программа инициативного бюджетирования в Чувашии получила новое название — «Ниме — Народный бюджет». В 2026 году к реализации на сельских территориях одобрено 1558 проектов. Значительная часть связана с развитием дорожного хозяйства и благоустройством.

МЕЖДУ ТЕМ

Сельчане оценят

В селе Батырево продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса: завершено возведение стен, установлены окна. Ведется утепление и облицовка фасада, монтаж стропильной системы из металлоконструкций для устройства кровли.

На днях объект, реализуемый в рамках госпрограммы «Спорт России», проинспектировал глава округа Рудольф Селиванов. «Наши усилия направлены на завершение стройки в срок, чтобы жители села смогли оценить новый спортивный объект уже осенью 2026 года», — прокомментировал чиновник в своем телеграм-канале.

В свою очередь, глава Комсомольского округа Николай Раськин ознакомился с ходом строительства школы № 2. Особое внимание было уделено темпам выполнения работ и качеству монтажа инженерных коммуникаций. Здание подросло до третьего этажа, начаты кровельные работы, установка окон.

В селе Юваново Ядринского округа организуют отдельный пост пожарной части. На прошлой неделе сюда уже прибыла пожарная автоцистерна на базе автомобиля ЗиЛ. Временно пост будет располагаться в реконструированном школьном гараже. Как сообщает пресс-служба администрации округа, в рамках программы инициативного бюджетирования в Ювановском сельском поселении запланировано строительство здания пожарного депо стоимостью 8,3 млн рублей.