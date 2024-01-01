В деревню едет магазин

Автолавка и продукты доставит, и заказы примет

Сильные снегопады стали настоящим испытанием для жителей республики. Из-за ограничения движения по трассам нарушились поставки продуктов питания в торговые сети, куда товар часто привозят большегрузы. Сейчас ситуация изменилась, дороги, в целом, расчищены, и городские прилавки пополнились свежими продуктами. А как обстоят дела в глубинке? Ведь есть небольшие населенные пункты совсем без магазинов.

К примеру, жителям маленькой деревни Вускасы Моргаушского округа, где зимой проживает всего несколько десятков человек, а летом за счет отпускников и дачников население ненамного прибавляется, за продуктами приходится идти в Калайкасы. И хотя, на первый взгляд это не так далеко (по прямой – примерно два-три километра), но короткого пути, по словам местных, туда нет, приходится делать круг или в объезд на машине ехать. Пожилым вускасинцам, тем более в непогоду, идти пешком до магазина еще труднее. Настоящее спасение для них – это автолавки, что колесятпо окрестным деревням и снабжают селян необходимым товаром. Чем торгуют и что пользуется особым спросом? Об этом разузнали корреспонденты «СЧ», застав работу автолавки в Вускасах в будний день.

Приезжает такой магазин на колесах в деревню строго по расписанию, в определенное время. Поэтому люди его всегда ждут, и к приезду машины с пакетами и сумками собираются в назначенном месте.

«Как только слышим гудок, сразу выходим. Покупаем все, что нужно. Вот сегодня взяли хлеб, соль, сахар, чай, яблоки», – рассказали пенсионеры Николай Зиновьевич и Ольга Васильевна Крыловы.

«В Калайкасы идти далеко и трудно, сейчас всюду снег, а тут магазин сам к тебе приезжает. Очень нужное это дело, особенно для нас, стариков. А без магазина жить – проблема», – призналась Ольга Васильевна.

За Крыловыми потянулись к автолавке и другие покупатели, в основном, пожилые. «Сегодня – мороз, да и многие сейчас на работе, а вот когда магазин приедет в субботу, тогда народу больше будет», – подметил Николай Зиновьевич, приняв увесистую сумку с продуктами из рук жены.

Покупатели брали рыбу, колбасу, пряники и конфеты, чтобы побаловать внуков, запасались и фруктами – зимой ведь нужны витамины. Цены в автолавке приемлемые, говорили сельчане, и ассортимент вполне приличный, есть даже огурцы и помидоры.

«Хлеб у нас всегда свежий, везем из Ландышской пекарни Моргаушского райпо. Да и почти все в нашей лавке свое – чувашское, от местных производителей», – стала нахваливать товар заведующая Акрамовским магазином Татьяна Федорова, выглянув в окошко фургона, откуда сразу повеяло теплом.

В мобильном мини-маркете можно попросить привезти что-то на заказ, причем не только продукты – доставят тебе и валенки, и кастрюлю. И даже садовый инвентарь и стройматериалы подвезут, правда, уже другим более подходящим автотранспортом.

«Стараемся приезжать в любую погоду. Бывало, что и в 35-градусный мороз торговали. А куда деваться? Люди нас ждут! А чтобы им далеко не ходить, выбираем в деревнях несколько мест для стоянки», – рассказала Татьяна. Зимой на ее маршруте – шесть деревень, в летний сезон «точек» побольше, поскольку прибавляются еще и дачные поселки.

Работать в автолавке продавцы уже привыкли. В свой первый торговый рейс машина заступила пять лет назад. В автомагазине, по словам сотрудниц, есть все, что нужно для работы – касса, терминал для безналичного расчета, удобные полки для товара. Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильнике и морозильной камере. В салоне – тепло и чисто, имеются теплогенератор и умывальник.

По линии Чувашпотребсоюза всего по республике ездит 35 автолавок, из них специализированных, таких, как при Акрамовском магазине, 21 машина, рассказала заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Ирина Яшмолкина. По сути, все они обеспечивают жителей отдаленных деревень самыми нужными товарами, оснащены необходимым оборудованием как для торговли, так и для комфортной работы продавца. Но современные автомагазины, по мнению Ирины Юрьевны, помогают улучшить качество обслуживания покупателей, дают возможность расширить ассортимент доставляемых продуктов.

Маршрутная карта райповских мини-маркетов на колесах сегодня охватывает немало отдаленных и малонаселенных пунктов, где нет стационарных магазинов. И все же остаются деревни, куда автолавки пока не доезжают. Чтобы охватить больше «точек», Чувашпотребсоюзу необходимо по меньшей мере еще два десятка специализированных авто для выездной торговли, сказала Ирина Яшмолкина. Кроме того, со временем планируется полностью перейти на современные автолавки. Правда, на модернизацию может уйти два-три года, поскольку не у всех райпо достаточно оборотных средств на закупку специализированного транспорта.

В некоторых соседних регионах, как, например, в Ульяновской области, предусмотрены меры поддержки для тех, кто занимается выездной торговлей на селе. А в Татарстане уже в течение последних пяти лет организациям потребкооперации субсидируют 70% от стоимости автолавок. В денежном выражении это порядка 28 млн рублей в год.

Поддержать мобильную торговлю на селе намерены и в нашей республике. Как прокомментировала начальник управления регулирования алкогольного рынка и торговой деятельности Минэкономразвития Чувашии Ирина Козицина, на сегодня фактическая обеспеченность населения торговыми объектами в регионе превышает нормативы, установленные Правительством России. Однако в ведомстве понимают, что наибольшая часть магазинов сосредоточена в городах и райцентрах республики, а вот в маленьких и отдаленных деревнях их зачастую нет, и автолавки для таких населенных пунктов – порой единственный способ снабжения жителей товарами.

По данным Минэкономразвития, по республике сейчас курсируют 53 автомагазина, включая те, что принадлежат предприятиям Чувашпотребсоюза. Однако в 14 муниципальных округах их очень не хватает. И хотя предприниматели региона, по словам эксперта, заинтересованы в развозной торговле, многих отпугивает цена вопроса: один специализированный фургон со всем оборудованием в среднем стоит более 4 млн рублей.

«Министерство экономики региона видит решение проблемы в реализации программы субсидирования затрат на приобретение автолавок, – обнадежила Ирина Козицина. – На наш взгляд, это станет существенным стимулом для развития мобильной торговли на селе. Сейчас мы как раз обсуждаем новые меры поддержки».

КСТАТИ

У каждой автолавки – свой график. Например, та, что выезжает из Акрамовского магазина, колесит по закрепленным за ней «точкам» по вторникам и субботам. Автопродавцы всегда знают, когда, во сколько и в каком населенном пункте они должны быть. Удобно это и жителям. Кроме того, поскольку интернет стал более доступным в глубинке, работники магазина создают чаты с жителями «подшефных» деревень, где принимают пожелания, что им привезти в следующий раз, информируют о новых поступлениях.