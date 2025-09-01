Округа Чувашии преображаются

Республика активно развивается. Каждый день происходят позитивные изменения, направленные на создание комфортной среды для жизни. Программы благоустройства, модернизации коммунальной и дорожной инфраструктуры, социальных объектов, поддержка местных инициатив позволяют сделать наши города и села более привлекательными для жителей и гостей региона, способствуют экономическому росту. «Советская Чувашия» всегда уделяет большое внимание происходящим преобразованиям — будь то ввод в эксплуатацию крупного производственного цеха или открытие пешеходного моста через речку в маленькой деревне. В настоящей публикации представлен обзор объектов, сданных совсем недавно, в сентябре, или строительство которых активно ведется. Конечно, обозначить все невозможно — работы идут по многим направлениям.

В селе Старые Айбеси Алатырского муниципального округа строится Дом культуры. Уютное пространство для творчества и общения создается благодаря национальному проекту «Семья». Подрядная организация ООО «Энергострой» завершила около 70% от запланированного объема.

В городе Алатыре возводится новое здание межрайонного отделения Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы. Реализация этого проекта имеет большое значение для повышения качества медицинских услуг.

Жители деревни Яныши Аликовского округа очень скоро смогут оценить удобство обновленного моста через реку Сорма — инженерное сооружение ремонтируется в рамках программы инициативного бюджетирования.

В деревне Хорнзор, тем временем, завершились очистка и благоустройство противопожарного пруда. Подрядчик ООО «Ирбис» избавил водоем от более 9 тыс. куб. м иловых отложений, укрепил земляную дамбу, провел планировку прилегающей территории.

В микрорайоне «Южный» села Шыгырдан Батыревского округа, где большинство участков выделены для многодетных семей, активно ведутся работы по прокладке внутрипоселковых водопроводных сетей. Заняты сразу несколько субподрядчиков. Аналогичные мероприятия проводятся и в восточной части села Батырево, где также выделены земельные участки многодетным семьям.

В деревне Долгий Остров по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» строится автомобильная дорога. Из республиканского бюджета на реализацию этого проекта выделено более 87 млн рублей.

В деревне Старое Котяково начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт, который будет обслуживать более 400 сельчан. ФАП возведен по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Важно отметить, что за последние пять лет в Батыревском округе было построено 10 таких объектов.

Новые ФАПы заработали и в деревнях Вурман-Кибеки и Хирпоси Вурнарского округа. Качественная медицинская помощь стала доступнее почти для 600 человек.

Жители деревни Новые Яхакасы могут гордиться модельной библиотекой, открывшейся в начале сентября. Здесь несколько интересных локаций. Например, можно многое узнать об аграрной отрасли. Интерактивная доска погрузит в мир аграрных знаний. Собрана коллекция книг по разным отраслям сельского хозяйства. Аграрно-химическая лаборатория позволяет провести опыты, погружает в мир науки. Гордость библиотеки — гидропонные установки.

В Ибресинском округе обновляется автомобильная дорога «Аниш». В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано почти 8 км. Бригады ООО «Универсал» работают вблизи деревни Тойси-Паразуси и в центре поселка Ибреси.

На финишную прямую вышли специалисты, занятые капремонтом Климовской школы. Не отстают от графика и строители Дома культуры в селе Хормалы, возведена также современная модульная котельная. Настала очередь благоустройства территории. В социальных сетях, тем временем, проводится опрос на тему: «Какие кружки, мероприятия или студии необходимы в новом ДК?»

В селе Малые Кармалы строится офис врача общей практики: монтируется металлический каркас, ведутся земляные работы по прокладке инженерных коммуникаций. К подрядчику замечаний нет.

В Канашском округе 5 сентября в ДК села Шихазаны открылся кинозал на 300 мест, оснащенный современным цифровым оборудованием. Возможность демонстрации фильмов в формате 3D создает уникальные условия для комфортного просмотра. Проект реализован благодаря выделению 9 млн рублей из республиканского бюджета.

Завершен ремонт дворовых территорий домов по улицам Куйбышева и Машиностроителей в городе Канаше. Общая стоимость контракта превысила 1,7 млн рублей. Работы выполнены на основе сэкономленных средств в рамках соглашения с Минтрансом Чувашии.

В Козловке в рамках программы инициативного бюджетирования провели асфальтирование покрытия хоккейной площадки на территории спортивной школы «Атал». На ремонт было выделено более 3,6 млн рублей.

В Комсомольском округе строители заняты сразу на нескольких объектах. Обновляется участок дороги «Цивильск — Ульяновск» в районе села Новочелны-Сюрбеево. Ведется капремонт Дома культура в селе Урмаево. В Новочелны-Сюрбеево возводится спортивная площадка, а в Комсомольской школе № 1 такая уже открыта — здесь будут сдавать нормативы ГТО. В селе Комсомольское специалисты занимаются модернизацией уличного освещения.

В Траковской школе Красноармейского округа открылся современный агротехнологический класс по направлению «Генетика и селекция растений». Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Финансовая поддержка сельхозпредприятий округа — «Таябинка», «Красное Сормово» и «Волит» — позволила приобрести необходимое оборудование.

Благодаря программе инициативного бюджетирования в Красночетайской школе открылся кабинет психолога (релаксации) — уникальное пространство, предназначенное для поддержания эмоционального благополучия учеников и учителей. Здесь все продуманно до мелочей: удобное массажное кресло, приглушенная музыка, специальные световые эффекты позволяют погрузиться в ощущение покоя и внутреннего равновесия.

Продолжаются строительные работы на автомобильной дороге «Аликово — Старые Атаи — «Сура» — Верхнее Аккозино — Кузнечная». На мосту между деревнями Вторые Хоршеваши и Верхнее Аккозино была демонтирована ранее установленная труба. Новое бетонное основание под звенья трубы уже выполнено, и в ближайшее время начнется их монтаж, затем проведут изоляцию и засыпку грунта.

В деревне Сутчево Мариинско-Посадского округа строятся спортивная и игровая площадки, ремонтируется подъезд к школе — сейчас здесь обустраиваются тротуары. В самом городе благоустраиваются улицы Больничная и дворовая территория дома № 16 по улице Курчатова.

Тем временем, в Шоршелах полным ходом идет строительство Музея космонавтики. Масштабная реконструкция Мемориального комплекса летчика-космонавта А.Г. Николаева также включает реализацию проекта «Тропа Андрияна». На месте ее начала сейчас возводятся купель и часовня. Обсуждается идея назвать часовню в честь святых праведных Иоакима и Анны.

В Моргаушском округе большое внимание уделяется учреждениям культуры. На ремонте Моргаушский и Юнгинский ДК. В рамках инициативных проектов сельчане сами принимают участие в строительстве сельских клубов. В этом году один из них уже распахнул свои двери в Шатракасах. Завершается строительство Сятракасинского и Чураккасинского сельских клубов.

В Урмарском округе также развивается культурная инфраструктура. Ведется капремонт Дома культуры в деревне Шихабылово, в Старых Урмарах завершается строительство клуба. В Урмарах на капремонте Центральная библиотека, в 2026 году ее ждет модернизация в рамках нацпроекта «Семья».

В Цивильске благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды благоустраивается территория около Дома культуры — проведены демонтажные работы, ведется укладка брусчатки у входа, обустраиваются пешеходные зоны.

В Чурачиках завершился первый этап благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Возле местного пруда разбит парк с асфальтированными дорожками, освещением. Здесь есть уютная беседка, удобные скамейки, качели. А недавно на участке были высажены молодые деревца и кустарники.

В рамках реализации программы поддержки и развития материально-технической базы учреждений культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек Конарскому Дому культуры была предоставлена субсидия в размере более 530 тыс. рублей. Эти средства, в частности, направили на новый занавес для сцены с раздвижным механизмом и пультом управления.

В селе Синьялы Чебоксарского округа строится современная спортивная площадка: уже готова основа, смонтирована беговая дорожка. В деревне Лапракасы завершили ремонт водозаборного узла — инициативное бюджетирование в действии. На эти цели было направлено 2,99 млн рублей. Это лишь один из 133 проектов, которые реализуются в Чебоксарском округе в 2025 году по инициативам жителей.

В поселке Кугеси завершилась реконструкция котельной № 4. Объект стратегически важный, от него зависит тепло в 24 многоквартирных домах, а также лицее, детском саду, музыкальной и спортивной школах и отделении врачебной практики.

Также в Кугесях строится многофункциональный центр фабрики «Паха т?ре». Здесь оборудуют современные производственные мастерские, откроют музей истории предприятия, выставочный зал, будут работать сувенирная лавка и кафе в национальном стиле.

Новые дороги в сентябре построены в деревне Тренькасы по улице Малая, в деревне Большие Карачуры по улице Радужной. В Малых Карачурах появился новый и уютный Дом культуры. Завершилась реконструкция музея «Бичурин и современность». Теперь учреждение располагает новыми площадями для размещения уникальных экспонатов и реализации масштабных культурных проектов.

В Шемурше в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проведено озеленение, освещение, асфальтирование центральной площади по улице Советской. В деревне Карабай-Шемурша по инициативе местных жителей успешно реализован проект по благоустройству памятника, посвященного сельчанам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Благоустраивается улица Ленина в деревне Новые Чукалы, в деревне Верхнее Буяново строится спортивная площадка. По улице Победы в деревне Карабай-Шемурша ремонтируется дорога. В селе Трехбалтаево ООО «Строитель плюс» возводит врачебную амбулаторию, подрядчик должен справиться к 1 ноября.

На базе гимназии № 8 в городе Шумерле построена современная спортивная площадка, предназначенная для сдачи норм ГТО. В деревне Егоркино успешно реализован проект по ремонту дорог на улицах Луначарского и Ульяновской. Приняты работы по текущему ремонту пешеходного перехода через реку Эскидень в Ходарах. Также в этом селе по улице Ленина обустраивается детская площадка.

В поселке Красная Звезда на противопожарном водоеме завершаются обустройство пирса и планировка береговой линии. Эти работы ведутся в рамках реализации муниципальных контрактов за счет бюджета Шумерлинского округа.

Продолжается капремонт детского сада № 19 «Родничок». На объекте заняты электромонтажники, оконщики и отделочники.

В Ядринском округе улучшается дорожная инфраструктура. Так, в Ядрине строится автодорога по улицам Николаева и Долбилова. Срок завершения работ — 2026 год. Обновляются участки дорог «Волга» — село Малое Карачкино — деревня Липовка — Пиренъял», «Сура» — Кукшумы — Балдаево — Персирланы», «Ядрин — Николаевское — Нижние Атаи — Нижние Яуши». Эти проекты будут реализованы в 2025-2027 годах.

В селе Большие Яльчики дорожные строители десантировались на улице Комарова. На автодороге «Яльчики — Малая Таяба» прокладывают новый тротуар, здесь также должно появиться уличное освещение. В селе Байглычево по программе инициативного бюджетирования реализуется проект по ремонту наружного водопровода. По данным на 9 сентября, капремонт Яльчикской школы имени Героя России Н.А. Петрова выполнен почти на 80%. На территории Яльчикского рынка открылись новые торговые ряды. Здесь созданы комфортные условия как для продавцов сельхозпродукции, так и для покупателей — даже оборудованы качели для маленьких посетителей. Проект реализован на Грант Главы Чувашской Республики.

В Янтиковском округе продолжается ремонт дороги «Янтиково — Кайбицы — Бахтиарово». Другой важный объект — капремонт центральной районной больницы. Рабочие ООО «ПМК «СтройИнвест» уже заменили кровлю и сейчас занимаются монтажом инженерных коммуникаций и обновлением входной группы. Параллельно ведется отделка внутренних помещений.

В селе Янтиково реализуется второй этап благоустройства территории вокруг памятника Зое Космодемьянской. В планах — обустройство тротуаров и центральной дорожки от входа до здания Детско-юношеского центра, оборудование площадок со скамейками и урнами, установка современного наружного освещения.

Фото cap.ru