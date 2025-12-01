В Чебоксарах и Новочебоксарске салюты под запретом

С сегодняшнего дня в крупнейших городах республики, Чебоксарах и Новочебоксарске, вводится особый противопожарный режим, который будет действовать по 11 января 2026 года.

В этот период запрещается использование пиротехники. Исключение — изделия 1-го класса опасности, к примеру, хлопушки, бенгальские огни и настольные фонтаны, уточняет телеграм-канал Правительства Чувашии.

Тем временем в Чебоксарах уже начались рейды по местам продажи пиротехники. Сотрудники управ, полиции и МЧС обследовали объекты по улицам Гагарина, Гладкова, проспекту 9-й Пятилетки, в микрорайонах «Новый город» и «Солнечный», на территориях, прилегающих к крупным торговым комплексам. Среди продавцов проводится разъяснительная работа.