Утверждена трёхлетняя инвестиционная программа

Агротехникум преобразуют в колледж и переименуют в честь героя-выпускника

На финансирование республиканской адресной инвестиционной программы 2026-2028 годов направляется 28,7 млрд рублей: из федерального бюджета — 13,7 млрд рублей, из республиканского — 15 млрд рублей. Об этом на заседании Правительства Чувашии под председательством премьер-министра Сергея Артамонова доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Максимов.

В 2026 году сумма средств составит 10,3 млрд рублей, в 2027-м — 10,7 млрд рублей, в 2028-м — 7,7 млрд рублей. В этот период запланированы строительство и реконструкция 130 объектов социальной сферы, дорожной и коммунальной инфраструктуры. Так, начнется возведение Домов культуры в Аликовском, Цивильском, Алатырском округах, теплого перехода в больнице Урмар, школы на 825 мест в Чебоксарах (микрорайон «Акварель»), сети водоснабжения в Янтиковском округе. Сергей Артамонов предложил утвердить РАИП.

Устанавливается квота в государственных и муниципальных организациях отдыха детей на 2026 год, обеспечивающая потребности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Как рассказал и.о. министра образования Максим Гришин, это делается для равного доступа детей к услугам. Такие квоты определяются ежегодно на пребывание детей в зимнее каникулярное время в размере 50% от общего количества мест. В лагерях сезонного или круглогодичного отдыха, детских лагерях палаточного типа или разной тематической направленности квота в размере 1% от общего количества мест.

Государственное автономное образовательное учреждение «Цивильский аграрный технологический техникум» переименовано в Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Чувашский аграрный колледж имени Героя России Е.С. Александрова». Это единственное в регионе учебное заведение, выпускающее специалистов среднего звена аграрной отрасли, сказал Максим Гришин. Подготовка кадров здесь ведется по 14 профессиям. Более 600 новых специалистов выпускается ежегодно из стен учебного заведения.

Евгений Сергеевич Александров учился в этом колледже. В начале СВО он подписал контракт, в боевых действиях проявил себя как мужественный человек, ценой собственной жизни выполнив боевую задачу. Был удостоен посмертно звания Героя России.

О переименовании организаций, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты, доложила министр Алена Елизарова. В частности, психоневрологические интернаты переименовываются в дома-интернаты, детский дом-интернат для умственно отсталых детей — в детский дом-интернат.

Правительство одобрило постановление, которое скорректирует список видов спорта, признаваемых приоритетными в регионе. Цель изменений — актуализация перечня для эффективной государственной поддержки спортсменов и тренеров.

Согласно документу с 1 января 2026 года приоритетными в Чувашии будут официально признаны биатлон, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг, самбо, спорт глухих, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с поражением ОДА, спортивная аэробика, спортивная гимнастика, спортивый туризм, стрельба из лука, тяжелая атлетика, чувашский национальный вид спорта керешу. Ранее в этот перечень входили лишь пять направлений — керешу, конный спорт, плавание, тяжелая атлетика, хоккей.

С 1 января 2026 года в селе Юваново Ядринского округа начнет работу отдельный пост пожарной части № 37. Соответствующий проект постановления также одобрен Кабинетом министров. Под защиту огнеборцев попадут 17 населенных пунктов и восемь социально значимых объектов.

Актуализирована схема территориального планирования Чувашии до 2045 года, которая определит стратегию пространственного развития республики на ближайшие два десятилетия. Реализация документа разделена на три этапа. Проект включает карты и положения, указывающие планируемое размещение 442 объектов.