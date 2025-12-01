В республике успешно развивается правовая поддержка граждан

Не дают в обиду потребителя

По итогам восьмого ежегодного рейтинга регионов России по эффективности защиты прав граждан Чувашия поднялась на двенадцатое место, войдя в топ-20 лучших субъектов страны. Об этом на заседании Координационного совета по защите прав потребителей при Главе республики сообщила руководитель Министерства экономического развития и имущественных отношений Лариса Рафикова.

В частности, министр отметила, что высокую оценку получили такие направления, как просвещение и правовая поддержка граждан, мониторинг качества и безопасности продукции, развитие механизмов защиты прав и интересов потребителей. Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что дальнейшая работа должна строиться на постоянном совершенствовании процессов в этой сфере. Он также добавил, что достигнутые результаты не предел возможностей, а лишь импульс для последовательного движения вперед.

Отдельно на заседании озвучили промежуточные итоги третьего квартала 2025 года в сфере финансовых услуг. За прошедший период жители республики направили в Центробанк около полутора тысяч обращений. Если раньше часто жаловались на дополнительные услуги, «подключаемые» к кредитам, теперь больше всего претензий связано с операциями по банковским счетам. Часть из них связана с мерами, предпринимаемыми банками для борьбы с мошенничеством и дропперами: отказ в проведении операций и ограничения переводов с использованием карт или через дистанционные сервисы.

Кроме того, с сентября этого года банки усилили проверку при снятии наличных денег через банкоматы: не находится ли клиент под воздействием мошенников, а также не совершает ли эту операцию злоумышленник. В сомнительных ситуациях клиенту временно ограничивают выдачу крупных сумм наличными. Чтобы население было осведомлено обо всех нововведениях, Глава региона призвал активно распространять информацию через социальные сети и средства массовой информации.

Также на заседании совета обсудили результаты федерального государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств для животных. Россельхознадзор по Чувашии и Ульяновской области выявил десятки нарушений и возбудил ряд административных дел. Закрыто 32 сайта, занимавшихся нелегальной продажей ветеринарных препаратов.

Глава республики поручил активнее применять инструменты контроля оборота лекарственных препаратов, включая «Честный знак», а также усилить взаимодействие с прокуратурой для выявления незаконной предпринимательской деятельности.