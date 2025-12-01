Реставраторы спасли коллекцию живописи

История со счастливым концом

Полгода назад «Советская Чувашия» рассказывала о тревожной ситуации, возникшей в селе Янгорчино Вурнарского округа. В ходе капитального ремонта местного Дома культуры уникальные картины оказались под угрозой. Народная галерея, основанная художником Николаем Карачарским и творческим объединением «Сельские зори» еще в 1982 году, включает 170 портретов и произведений других жанров, среди которых и дар Союза художников СССР. Однако работы живописцев хранились в сыром, неотапливаемом помещении, и часть из них была повреждена.

Сигнал от жителей привлек внимание на самом высоком уровне. По поручению Главы Чувашии Олега Николаева на место выехала межведомственная комиссия. Тогда министр культуры республики Светлана Каликова охарактеризовала ситуацию как вопиющую халатность.

Между тем выяснилось, что галерея не числилась ни на балансе Дома культуры, ни на балансе муниципалитета, из-за чего сложно было контролировать ее сохранность. И здесь помогло то, что благодаря депутату Госдумы Аллы Салаевой все картины были ранее полностью оцифрованы, что помогло в итоге выявить возможные потери и восстановить уникальные работы. Картины в срочном порядке были перемещены в безопасное место, а поврежденные полотна отправили на экспертизу и реставрацию в Чувашский государственный художественный музей.

Также при поддержке депутата Госдумы были выпущены брошюры с репродукциями полотен. Они были подарены библиотекам, школам и социальным учреждениям округа.

И вот спустя шесть месяцев кропотливой работы история получила достойное продолжение. Семь живописных работ, в том числе картины Павла Григорьева-Савушкина и Элли Юрьева, вернулись в Янгорчино после сложнейшей реставрации. Ювелирная работа проходила в течение полугода. Перед началом было проведено тщательное исследование, так как на холстах обнаружились множественные кракелюры и осыпи красочного слоя.

Реставраторам под руководством заведующего отделом Николая Кузьмина пришлось выполнить полный комплекс работ: от укрепления красочного слоя и восполнения утрат до заделки прорывов основы. Картины на картоне, получившие волнообразную деформацию, были бережно отпрессованы.

«Все картины выглядят так, будто они написаны вчера!» — не скрывает радости директор Централизованной клубной системы Вурнарского округа Светлана Журавлева. Отреставрированные произведения в ближайшее время займут свое место в экспозиционных залах обновленного Дома культуры.

Василий Григорьев