Алена Аршинова поздравила ветеранов с Новым годом

Люди с удивительной судьбой и стальным характером

За годы общения с участниками Великой Отечественной войны у депутата Госдумы от Чувашии Алены Аршиновой установились с ними теплые, дружеские отношения. На днях Алена Игоревна приехала в Чебоксары и заглянула в гости к дорогим друзьям, чтобы поговорить с ними и поздравить с наступающим Новым годом.

За плечами Ивана Григорьева большой и нелегкий жизненный путь. С 1942 по 1945 годы он сражался на фронтах Великой Отечественной войны и награжден орденами и медалями.

В послевоенное время Иван Григорьевич поступил на службу в органы прокуратуры Чувашской АССР и посвятил ей более 15 лет, завершив ее в 1965 году в должности заместителя прокурора республики. Поэтому вместе с заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Аленой Аршиновой навестил ветерана надзорного ведомства и прокурор Чувашии Эдуард Гиматов.

Встреча получилась теплой и душевной. Помимо личных тем, ветеран обсудил с гостями последние новости. Иван Григорьевич очень переживает за наших ребят на СВО и желает им всем скорее вернуться с Победой домой.

В январе следующего года Ивану Григорьеву исполняется 102 года! Алена Аршинова традиционно поздравит долгожителя.

«Важно слышать мнение наших ветеранов о том, что происходило тогда, и как они видят события дня сегодняшнего, когда коллективный Запад пытается ослабить нашу страну. Хорошо, что ветераны-защитники с нами, и у нас есть возможность встречаться с героями, поддерживать их. Это люди удивительной закалки, и дай Бог им увидеть Победу России», — подчеркнула Алена Аршинова.

Не менее проникновенной получилась встреча депутата с Миррой Буркиной. Она пережила трудные годы Великой Отечественной войны, работая в госпитале уже в возрасте 11 лет, помогая раненым солдатам. Несмотря на свои годы (а ей уже 95 лет), Мирра Николаевна продолжает оставаться оптимистичной и бодрой. И всегда рада встрече со своим давним другом — с Аленой Аршиновой. Мирра Николаевна охотно делится своими воспоминаниями, рассказывает, что интересного произошло с момента их последней встречи.

Мирра Николаевна по сей день не позволяет себе праздности. Всегда старается занять себя чем-нибудь. Вообще ее кредо — не бояться работы. Только находясь в состоянии движения и выполняя различные функции, можно сохранить ясность ума и бодрость тела. «Работа — это главное, а если и работа любимая, и коллектив хороший, то можно долго заниматься делом», — поделилась секретом Мирра Николаевна.

Каждая встреча с ветеранами — это возможность перенять огромный жизненный опыт, поговорить, проявить внимание и отдать должное подвигу, доблести, мужеству этих удивительных людей. Не просто спросить: «Как дела?», но и узнать, что их беспокоит и чем им можно помочь.