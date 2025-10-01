«Золотая осень» приносит золотые медали ОАО «Ядринмолоко»

Традиционно в первой половине октября в Москве проходит самая значимая выставка агропромышленного комплекса — «Золотая осень». «Золотая осень» — это прекрасная возможность для аграриев обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы отрасли. В этом году мероприятие посетили более 7 тыс. гостей и участников.

Особое внимание на выставке занимают производители молочной продукции. Чувашская Республика была представлена несколькими компаниями, в том числе крупнейшим переработчиком молока в регионе — ОАО «Ядринмолоко» под торговой маркой «Наша Корова».

Много лет подряд ядринские молочники представляют свои достижения на «Золотой осени».

В 2025 году золотых наград удостоились:

молоко отборное;

кефир 1%;

сметана 15%;

творог 5%;

снежок.

«Наша Корова» всегда радует покупателей большой ассортиментной линейкой молока, кисломолочной продукции, творогами, йогуртами, создавая продукты на основе высококачественного молока от проверенных фермерских хозяйств. Стабильное качество «Нашей Коровы» подтверждается выбором покупателей и наградами. Кроме того, в этом году «Ядринмолоко» выпустили новинку — молоко, кефиры в картонной экологичной упаковке «пюр-пак».

Сергей Петров